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Новини Війна
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Рашисти окупували Сокіл та Восход на Донеччині та просунулися в Сотницькому Козачку на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Сокіл та Восход на Донеччині

Російські військові окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Також ворог розширив фронт у Харківській області - просунувся в Сотницькому Козачку.

"Ворог просунувся в Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили спроби окупантів прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру, - Генштаб

Опубліковано оновлену карту бойових дій:

Ворог окупував Сокіл та Восход

Раніше повідомлялося, що російська армія досягла певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів.

Автор: 

Харківщина (6054) Донецька область (8788) бойові дії (4059)


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Топ коментарі
+42
Ось таке "покращання" після зняття Залужного і його команди та зриву мобілізації вся відповідальність на "найвеличнішому".
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04.07.2024 08:54 Відповісти
+38
Але як каже найшашличніший, позиції ЗСУ зараз кращі ніж кілька місяців тому. Він точно президент України?
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04.07.2024 08:57 Відповісти
+35
Це ІПСО....Презедент сказав, що зараз все краще, ніж раніше...
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04.07.2024 08:51 Відповісти
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Це ІПСО....Презедент сказав, що зараз все краще, ніж раніше...
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04.07.2024 08:51 Відповісти
може це він про свої офшорні рахунки?
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04.07.2024 11:19 Відповісти
Ні, то ми на вигідніші позиції відійшли *фортифікован*(
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04.07.2024 12:51 Відповісти
ну коли вже зе-жаба шашликами вдавиться, раз і назавжди ????
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04.07.2024 14:28 Відповісти
Ось таке "покращання" після зняття Залужного і його команди та зриву мобілізації вся відповідальність на "найвеличнішому".
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04.07.2024 08:54 Відповісти
а йому не байдуже? Н здивуюсь якщо він має друге громадянство Оману чи Кіпру
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04.07.2024 09:16 Відповісти
Ще одна країна його ніколи не видасть на справведливий та скорий суд українського народу.
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04.07.2024 09:55 Відповісти
"на справведливий та скорий суд українського народу" - є приклади?
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04.07.2024 10:36 Відповісти
Из Европы даже не смогли вернуть украденные миллиарды Януковича. Хотя американские СМИ писали про конкретные страны и банки где их отмывали. Не говоря уже о богатых преступниках. Зеленского не выдаст ни одна страна мира.
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04.07.2024 11:18 Відповісти
какие еще у тебя зельоные фантазии? "не выдаст" гундосое чмо только его любимая рашка! всем остальныйм он наx не впал не выдавать его
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04.07.2024 11:37 Відповісти
Щодо "ні одна страна міра" маячня
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04.07.2024 16:05 Відповісти
Але як каже найшашличніший, позиції ЗСУ зараз кращі ніж кілька місяців тому. Він точно президент України?
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04.07.2024 08:57 Відповісти
Сунуться - немає в нас вдосталь зброі а людеи в рашки хватає
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04.07.2024 09:01 Відповісти
Найбільша проблема зараз в армії це - командування . Там зараз справжній хаос , совок повернувся в армію ( хоча він і не зникав , а лиш з початку війни притих на деякий час ) , бригади воюють - хто як , не взаємодіють , постійні скандали серед командування і тд.
Читаю сторінки військових які ведуть блоги - вони реально в шоці від того що відбувається .
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04.07.2024 09:23 Відповісти
ні, найбільша проблема - це військово-політичне керівництво Збройними Силами; тобто, ЕрЗе, їх ОПа, МЗС та інші; і вже потім Генштаб та генерали - тому що саме їх ЕрЗе призначає на посади командирів.
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04.07.2024 09:43 Відповісти
Зермаки це - найбільша проблема в країні , а в армії - командування армією . Я говорив про нього .
Содоль це лише частинка проблеми . Содолів в армії добіса ,на жаль .
.
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04.07.2024 10:12 Відповісти
Там на нижчих рівнях є багато командирів, як Содоль. СЗЧ багато, особливо у тероборони, яка часто просто немає механізації. Іноді виконати поставлену задачу треба з автоматом. Білет в один кінець дають...
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04.07.2024 12:35 Відповісти
Для чого ж тоді сирного зєдиверсант призначив?
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04.07.2024 16:06 Відповісти
І лінії оборони чомусь самі по собі не будуються
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04.07.2024 09:48 Відповісти
Валентин Коваль Кацап то не людина, то нелюдь-дегенерат, але вони не нескінчені .
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04.07.2024 15:40 Відповісти
посмотрел где тот козачок...100 метров от границы,непонятно какой дебил сказал там обороняться,это дебилизм прямо на границе вести бои в минус нам ,не проще километров хотябы на 5-10 запустить а потом перемалывать и биомассу и логистику.ну а приграничные села в пределах тех же 5-10 км от границы и так и так обречены быть стертыми така их доля во время любой войны,население должно это принять как должное и петлять с этой мертвой зоны ну или их существование прекратиться.
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04.07.2024 09:08 Відповісти
краще відступити на кращі позиції десь під Київ, ідіот *****.
Сьогодні ЛБЗ проходить в Козачу а завтра буде проходити в Однобрівці, + що дуже хріново кацапи розтягують по максимуму фронт бойових дій, але у Сирка та бубачкі всьо харашо прекрасная маркіза, всьо харашо..
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04.07.2024 09:16 Відповісти
никто не говорит не оборонять те задрыпецканые села на бамбасе,овориться только за границу.
ну растягивание оно так себе они не кидают по 100-150 к на новые фронты,максимум 1-1,5 бригады.
вот если бы ети додики поперли на киев тыс 150 и их бы тут обнулили тогда транда была б кацапам и на других фронтах,но к сожалению они не такие емели дурачки чтоб заведемо лезть обнуляться на киев, а жаль
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04.07.2024 09:35 Відповісти
ну як ні, там де стояли голі та босі трошники зараз змушені перекидати туди бойові бригади з півдня та сходу. Кацапи ж не тупіє алкаші, вони спалюють мобіків не просто так, це гарно видно по просуванням на сході, за останній місяць.
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04.07.2024 10:45 Відповісти
Лучше всего в Карпаты отойти, там кацап точно не пройдет.
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04.07.2024 16:32 Відповісти
Головне перестати стрілять
Зняти Залужного. Потім Сирського
Передати керівництво Дермаку
Погодитись на Стамульську капітуляцію
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04.07.2024 09:14 Відповісти
А хтось розповідав про тупикову ситацію на фронті. А воно он як, кацапня помалу вгризається...
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04.07.2024 09:29 Відповісти
Докомандувалися, докерувалися, с(т)ратеги і "полководці"? Мрзотники з Банкової знищують Цвіт Нації - нашу Армію в боях і готують Україну до капітуляції.
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04.07.2024 09:36 Відповісти
😢😢😢
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04.07.2024 10:37 Відповісти
Вже і не знаєшь як реагувати на все це. Коли сам пишеш шо орки наступають та захватують нові теріторії - цензор блокує. Коли цензор пише - то все нормально - мабудь правда.
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04.07.2024 10:36 Відповісти
сирський - відступант
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04.07.2024 10:42 Відповісти
Вигнавши команду Залужного Зеклоун призначив посередніх воєночальників які потроху будуть здавати території України що б потім їх у всьому звинуватити.
Залужного звинуватити було ні в чому - при ньому ЗСУ звільняли території в більшості своєй.
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04.07.2024 12:54 Відповісти
А що ввечері скаже вже протермінований бувший Президент Зеленський?

Знов буде дякувати, співчувати, розповідати, з ким ВОНО зустрілось та говорило по телефону ... одне і теж вже третій рік.

Іди вже геть в свій Ерец Ісраель ... папаСаша та мамаРима третій рік чекають на тебе.
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04.07.2024 12:59 Відповісти
..сие мне светит предательством,и тут явно светится завхоз....
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04.07.2024 13:14 Відповісти
Причем президент вы сидите на диване и хорошо , что есть груша для бритья,что кто то виноват. А себя не считаете виновным. Но ничего будете кормить путина.
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04.07.2024 13:53 Відповісти
От мені цікаво) я розумію що ви там закохані в цього сина мами саші і папи ріми, але яка причина?
Старческе кохання? Брак інтелекту? Сифіліс (наскільки знаю вражає мозок)? Чи національність нашого протермінованого контрацептива?
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04.07.2024 14:29 Відповісти
Коли Порох був головнокомандуючім ,ЗСУ московія просто боялася ... сьогодні квартальне шапіто з 🤡 допомагає кремлю і всі це розуміють , тим більше шо охороняють зеленського фсб ... ЗСУ зачіщене , 73% ід* отів і досі , не уявляю як взагалі далі буде
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04.07.2024 14:50 Відповісти
 
 