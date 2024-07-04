Рашисти окупували Сокіл та Восход на Донеччині та просунулися в Сотницькому Козачку на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Російські військові окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Також ворог розширив фронт у Харківській області - просунувся в Сотницькому Козачку.

"Ворог просунувся в Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського", - йдеться у повідомленні.

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Опубліковано оновлену карту бойових дій:

Раніше повідомлялося, що російська армія досягла певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів.