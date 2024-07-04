Рашисти окупували Сокіл та Восход на Донеччині та просунулися в Сотницькому Козачку на Харківщині, - DeepState. КАРТА
Російські військові окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
Також ворог розширив фронт у Харківській області - просунувся в Сотницькому Козачку.
"Ворог просунувся в Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського", - йдеться у повідомленні.
Опубліковано оновлену карту бойових дій:
Раніше повідомлялося, що російська армія досягла певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів.
Топ коментарі
+42 володимир омельянов
показати весь коментар04.07.2024 08:54 Відповісти Посилання
+38 Враг рода человеческого 666
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+35 Прощай немытая раССея
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Читаю сторінки військових які ведуть блоги - вони реально в шоці від того що відбувається .
Содоль це лише частинка проблеми . Содолів в армії добіса ,на жаль .
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Сьогодні ЛБЗ проходить в Козачу а завтра буде проходити в Однобрівці, + що дуже хріново кацапи розтягують по максимуму фронт бойових дій, але у Сирка та бубачкі всьо харашо прекрасная маркіза, всьо харашо..
ну растягивание оно так себе они не кидают по 100-150 к на новые фронты,максимум 1-1,5 бригады.
вот если бы ети додики поперли на киев тыс 150 и их бы тут обнулили тогда транда была б кацапам и на других фронтах,но к сожалению они не такие емели дурачки чтоб заведемо лезть обнуляться на киев, а жаль
Зняти Залужного. Потім Сирського
Передати керівництво Дермаку
Погодитись на Стамульську капітуляцію
Залужного звинуватити було ні в чому - при ньому ЗСУ звільняли території в більшості своєй.
Знов буде дякувати, співчувати, розповідати, з ким ВОНО зустрілось та говорило по телефону ... одне і теж вже третій рік.
Іди вже геть в свій Ерец Ісраель ... папаСаша та мамаРима третій рік чекають на тебе.
Старческе кохання? Брак інтелекту? Сифіліс (наскільки знаю вражає мозок)? Чи національність нашого протермінованого контрацептива?