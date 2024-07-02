Окупанти просунулися у районі чотирьох населених пунктів на східному напрямку, - DeepState. КАРТА

Російська армія досягла певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано оновлену карту бойових дій.

Карта DeepState

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, українські військові відбили 16 штурмів російської армії у районах Макіївки, Невського, Греківки, Торського на Лиманському напрямку.

На Покровському напрямку російські війська 49 разів намагалися атакувати позиції українських військових поблизу Сокола, Євгенівки, Воздвиженки, Восходу, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Нетайлового Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Георгіївки, Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, - Генштаб