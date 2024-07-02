УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12016 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 818 52

Окупанти просунулися у районі чотирьох населених пунктів на східному напрямку, - DeepState. КАРТА

Ворог просунувся на сході України: карта

Російська армія досягла певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано оновлену карту бойових дій.

Ворог просунувся в районі чотирьох населених пунктів на сході
Карта DeepState

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, українські військові відбили 16 штурмів російської армії у районах Макіївки, Невського, Греківки, Торського на Лиманському напрямку.

На Покровському напрямку російські війська 49 разів намагалися атакувати позиції українських військових поблизу Сокола, Євгенівки, Воздвиженки, Восходу, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Нетайлового Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Георгіївки, Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8781) бойові дії (4052) Луганська область (4891)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Це покращення від верховного лідора і просирского.
показати весь коментар
02.07.2024 12:55 Відповісти
+27
Зато у нас есть резерв+. А у начальника ТЦК и генералов новые дворцы и парк елитных автомобилей.
показати весь коментар
02.07.2024 13:09 Відповісти
+24
Такое ощущение что власть специально сдает дамбас чтобы потом сказать, выхода нет, давайте дагаваривацца пасередине, а вот и Орбан случайна приехал. Абещаль нам теплые камеры и чистую воду в концлагерях.
показати весь коментар
02.07.2024 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це покращення від верховного лідора і просирского.
показати весь коментар
02.07.2024 12:55 Відповісти
Динаміка. Як і хотів зєлєнскій.
показати весь коментар
02.07.2024 13:08 Відповісти
дивна дінаміка! наче армія старих дідов з саперними лопатками мала бути найпотужнішою силою
показати весь коментар
02.07.2024 13:26 Відповісти
Скучно не будет !
показати весь коментар
02.07.2024 13:19 Відповісти
ЗЄ-ля, де фортифікації, *** ?!! це твоя компетенція, су.... !!!

показати весь коментар
02.07.2024 14:41 Відповісти
Генерал Залужний ще восени казав що треба окопуватись і будувати фортифікації
сво Оман іде по плану

.
показати весь коментар
02.07.2024 14:43 Відповісти
А вони вже більше півроку тільки тим і займаються.
показати весь коментар
02.07.2024 12:59 Відповісти
Зато у нас есть резерв+. А у начальника ТЦК и генералов новые дворцы и парк елитных автомобилей.
показати весь коментар
02.07.2024 13:09 Відповісти
Такое ощущение что власть специально сдает дамбас чтобы потом сказать, выхода нет, давайте дагаваривацца пасередине, а вот и Орбан случайна приехал. Абещаль нам теплые камеры и чистую воду в концлагерях.
показати весь коментар
02.07.2024 13:17 Відповісти
Хіба ж не здає? Ті зрадники самі ж заявляють, що перевага орків в особовому складі на лінії зіткнення 1 до 7-10, при тому як більш ніж 1.5млн. армія сидить у тилу на проплачених місцях.
показати весь коментар
02.07.2024 16:21 Відповісти
Зате протягом війни кожний третій чиновник придбав собі новий автомобіль...
показати весь коментар
02.07.2024 13:12 Відповісти
Нет худа без добра.
показати весь коментар
02.07.2024 13:17 Відповісти
😅
показати весь коментар
02.07.2024 17:49 Відповісти
Ніт всі авто на жонах
показати весь коментар
02.07.2024 14:47 Відповісти
Якщо додати жінок, батьків та родичів то виходить що "всі в шоколаді"...
показати весь коментар
03.07.2024 04:55 Відповісти
Или на выборы президента надо идти, либо столицу во Львов переносить.
показати весь коментар
02.07.2024 13:16 Відповісти
до того Оманського плану і йде:

Зеленський 9-й день відпочиває на курорті, ігноруючи російську загрозу - Бутусов
08.01.2022 !!!!!!!!!

https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-9-i-den-vidpochyvaie-na-kurorti-ihnoruiuchy-okupatsiiu-kazakhstanu-ta-rosiisku-zahrozu-butusov-264943.html
показати весь коментар
02.07.2024 14:49 Відповісти
так знав, що доведеться "найвеличнішим лідором" відпрацьовувати хрін зна скільки років, то ж востаннє ще "повідривався"
показати весь коментар
02.07.2024 20:14 Відповісти
https://deepstatemap.live/#6/49.432/32.058
https://t.me/DeepStateUA/19725
показати весь коментар
02.07.2024 13:20 Відповісти
все стабілізується і стабілізується... зелений підоре, прогундосиш щось ввечері про це?!
показати весь коментар
02.07.2024 13:30 Відповісти
Ну як там справи у квартальних стратегів без Залужного...
показати весь коментар
02.07.2024 13:31 Відповісти
хрєновато без пана Генерала Залужного та його команди
показати весь коментар
02.07.2024 14:50 Відповісти
Просунулись... І де оті відео, як кацапу сраку розриває?
показати весь коментар
02.07.2024 13:32 Відповісти
Кацапи здихають стабільно. У цьому можеш не сумніватися.
показати весь коментар
02.07.2024 15:00 Відповісти
Відчутно, результати сидіння, отих СРАТЬєхав на своїх посиденьках на шоу для ЗМІ марафону, з назвою, ставка..
показати весь коментар
02.07.2024 13:32 Відповісти
Цікаво, чи екстреміст, демагог і просто дебіл+зебіл назове адмінів https://t.me/s/DeepStateUA DeepState ?
показати весь коментар
02.07.2024 13:34 Відповісти
сьогодні перемога на 1 день ближча, ніж учора.

- Ну і що, що кацапи нищать нам ешелони бронетехніки, аеродроми з СУ-27 , склади на Донеччині .

- Ну і що, що майже рік кацапи щодня десь просуваються.

Ми зберегли саме цінне - нашого бубочку. І столицю, і вихід до моря.

Українці, ви неймовірні, тримаємось разом до кордонів 91-го !
показати весь коментар
02.07.2024 13:47 Відповісти
виконання оманського плану ,здачі України ,пішло значно скоріше із заміною головнокомандуючого пана генерала Залужного ,на "виконавця оманських зелених договорняків "сирого"
показати весь коментар
02.07.2024 14:07 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2024 14:23 Відповісти
Докомандувалися, докерувалися, с(т)ратеги - "полководці"?
показати весь коментар
02.07.2024 14:31 Відповісти
Ну навіщо оце ІПСО від DEEP? Просунулися на і метр за 2 роки і уже успіх? Їм би окуляри змінити,а ще краще в окопи.
показати весь коментар
02.07.2024 14:43 Відповісти
динаміка !!!!!!!!!!!!!

кацапи наступають, кожен день, потроху, але - нас-ту-па-ють !!!!!!

кожен втрачений метр української землі вже втрачений назавжди, бо буде заморозка бойвих дій на десятиліття як мінімум
показати весь коментар
02.07.2024 14:52 Відповісти
Ви хоч раз задумалися хто ці аналітики? Ви бачили їх обличчя? До речі, якщо метр землі України не можна повернути, що робите Ви на сайті, замість бути в ЗСУ? Спотворююєте заслуги захисників України? Чекаєте на руський мир?
показати весь коментар
02.07.2024 14:59 Відповісти
Ну пiде вiн в ЗСУ. Ну захоче повертати територii. Ну скаже йому командуваня "окопатись тут" i чекати на КАБи. Ну помре вiн. Далi що?

Просунулись на метр там, на метр тут, завтра випадково прорвуть участок i просунуться на 5 км. Головне - тенденцiя.

Нажаль Алекс Мышкевич - не генерал, вiн може лише констатувати.
показати весь коментар
02.07.2024 18:15 Відповісти
принаймні, ми в Україні, і разом з нею переживаємо і розділяємо її долю, кожен робить що може на своєму місці. на відміну від тих, хто просто злиняв у безпечну Європу
показати весь коментар
02.07.2024 22:17 Відповісти
що, мадам - "какая разница"?
показати весь коментар
02.07.2024 22:19 Відповісти
Вчора пан Стерненко опублікував звернення від бійців 14 ОМБр щодо неадекватних та злочинних дій комбрига Сидорова.

Бійці одного з батів, який знаходиться у складі 14 ОМБр, повідомили про аналогічні проблеми.

У батальйоні відчутні втрати, некомплект за штаткою дуже значний. Багато 200/300/500, у полоні та СЗЧ.

Комбриг Сидоров, своєю чергою, виконує накази командира ОТУ Богомолова.

Обидва генерали не тільки не рахуються з втратами, а ще й відправляють хлопців на штурми, коли у них вже нема такої можливості через некомплект бату.

Через власну некомпетентність Сидоров та Богомолов не змогли нормально організувати підрозділи та оборону.

Тепер вони хочуть відбивати втрачені позиції силами, яких вже нема.

За відмову Сидоров погрожує кримінальними справами.

Така херня - по всьому сектору відповідальності Сидорова-Богомолова.

Бійці просять поширити цей текст, бо життя та здоровʼя наших воінів - це головний пріоритет.

Наші воїни - не мʼясо!

https://t.me/myro_shnykov
показати весь коментар
02.07.2024 14:53 Відповісти
А що очікувати від цих двох цапов сидорОВА і богомолОВА ?
показати весь коментар
02.07.2024 15:25 Відповісти
а над ними є верховний, тож вони певно його слухаються. той то точно знає - що і як треба робити
показати весь коментар
02.07.2024 23:03 Відповісти
ПРОБЛЕМА ТО НЕ В КІЛЬКІСТІ БІЙЦІВ,А В ТОМУ ЩО СИРСЬКИЙ ЗАРАЗ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ
показати весь коментар
02.07.2024 14:57 Відповісти
А може таки проблема, що зе Верховнокомандувач? Сирський хоч освіту має, а цей лише КВН
показати весь коментар
02.07.2024 15:01 Відповісти
Сирський це радянська військова школа, Залужний це західна військова школа.
Навіть при Зе клоуні Залужний гарно звідьняв території України.
показати весь коментар
02.07.2024 15:03 Відповісти
Який західний військовий інститут закінчив Залужний?
показати весь коментар
02.07.2024 15:09 Відповісти
Пости читати навчись, потім друкуй.
показати весь коментар
02.07.2024 15:11 Відповісти
Військовий без радянського досвіду, сАвЄцкІх вишів не закінчував.
Шлях у військовій сфері Залужний розпочав вже за часів незалежності України, на відміну від великої кількості українських воєначальників, які служили ще при СРСР.
У 1997 році Валерій Залужний закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою.
У 2007-му здобув другу вищу освіту - у Національній академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових об'єднань отримав золоту медаль.
У 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. І теж з відзнакою. Крім того, був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії - як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня.
У 2020 році Головнокомандувач ЗСУ отримав цивільний диплом магістра міжнародних відносин Острозької академії.
Вже під час війни Валерій Залужний захистив докторську дисертацію в "Одеській юридичній академії"
Валерій Федорович пройшов усі ступені кар'єри військового. Після закінчення училища в Одесі він був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ої окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області.
З 2009 по 2012 командував 51-ою окремою механізованою бригадою.
У 2017 році отримав звання генерал-майора.
Залужний має досвід служби на командних посадах у всіх оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ:
ОК "Схід" - начальник управління бойової підготовки - заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);ОК "Південь" - заступник командувача військ (2016-2017);ОК "Захід" - начальник штабу - перший замкомандувача (2017-2018);ОК "Північ" - командувач військ (2019-2021).
У 2021 році Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.
4 березня 2022 року указом президента йому було присвоєно звання генерала ЗСУ (вище військове звання).
Коли Залужний проходив навчання в НАТО, то його як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки, королева Великої Британії Єлизавета Друга, нагородила Перехідним мечем.
На війні з 2014 року
показати весь коментар
02.07.2024 19:35 Відповісти
квн, "слуга народа", війна!... какая разница?!!
показати весь коментар
02.07.2024 23:05 Відповісти
Оманська привладна кліка зрадників і самопроголошених узурпаторів здає окупанту все більше територій України щоб окупант міг пошвидше вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей та зафіксувати за собою захоплені території України.
показати весь коментар
02.07.2024 16:30 Відповісти
Зате Гамбія з нами. Хіба це не потужно?
показати весь коментар
02.07.2024 20:23 Відповісти
охренєнні успіхи! овже й зброю дали, і супер-пупер командний склад на верхоний кварталець призначив, а й сам то гєніяльний керманич!... ото зєля керує, аж словника бракує!. гірше дурня може бути тільки самозакоханий дурень з ініціативою
отак відбувається продаж батьківщини
показати весь коментар
02.07.2024 22:14 Відповісти
 
 