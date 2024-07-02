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Новости Война
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Оккупанты продвинулись в районе четырех населенных пунктов на восточном направлении, - DeepState. КАРТА

Ворог просунувся на сході України: карта

Российская армия достигла определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе четырех населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Враг продвинулся возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского", - говорится в сообщении.

Также опубликована обновленная карта боевых действий.

Ворог просунувся в районі чотирьох населених пунктів на сході
Карта DeepState

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, украинские военные отбили 16 штурмов российской армии в районах Макеевки, Невского, Грековки, Торского на Лиманском направлении.

На Покровском направлении российские войска 49 раз пытались атаковать позиции украинских военных вблизи Сокола, Евгеновки, Воздвиженки, Восхода, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Нетайлово Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Георгиевки, Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9954) боевые действия (4287) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+38
Це покращення від верховного лідора і просирского.
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02.07.2024 12:55
+27
Зато у нас есть резерв+. А у начальника ТЦК и генералов новые дворцы и парк елитных автомобилей.
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02.07.2024 13:09
+24
Такое ощущение что власть специально сдает дамбас чтобы потом сказать, выхода нет, давайте дагаваривацца пасередине, а вот и Орбан случайна приехал. Абещаль нам теплые камеры и чистую воду в концлагерях.
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02.07.2024 13:17
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Це покращення від верховного лідора і просирского.
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02.07.2024 12:55 Ответить
Динаміка. Як і хотів зєлєнскій.
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02.07.2024 13:08 Ответить
дивна дінаміка! наче армія старих дідов з саперними лопатками мала бути найпотужнішою силою
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02.07.2024 13:26 Ответить
Скучно не будет !
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02.07.2024 13:19 Ответить
ЗЄ-ля, де фортифікації, *** ?!! це твоя компетенція, су.... !!!

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02.07.2024 14:41 Ответить
Генерал Залужний ще восени казав що треба окопуватись і будувати фортифікації
сво Оман іде по плану

.
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02.07.2024 14:43 Ответить
А вони вже більше півроку тільки тим і займаються.
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02.07.2024 12:59 Ответить
Зато у нас есть резерв+. А у начальника ТЦК и генералов новые дворцы и парк елитных автомобилей.
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02.07.2024 13:09 Ответить
Такое ощущение что власть специально сдает дамбас чтобы потом сказать, выхода нет, давайте дагаваривацца пасередине, а вот и Орбан случайна приехал. Абещаль нам теплые камеры и чистую воду в концлагерях.
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02.07.2024 13:17 Ответить
Хіба ж не здає? Ті зрадники самі ж заявляють, що перевага орків в особовому складі на лінії зіткнення 1 до 7-10, при тому як більш ніж 1.5млн. армія сидить у тилу на проплачених місцях.
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02.07.2024 16:21 Ответить
Зате протягом війни кожний третій чиновник придбав собі новий автомобіль...
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02.07.2024 13:12 Ответить
Нет худа без добра.
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02.07.2024 13:17 Ответить
😅
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02.07.2024 17:49 Ответить
Ніт всі авто на жонах
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02.07.2024 14:47 Ответить
Якщо додати жінок, батьків та родичів то виходить що "всі в шоколаді"...
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03.07.2024 04:55 Ответить
Или на выборы президента надо идти, либо столицу во Львов переносить.
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02.07.2024 13:16 Ответить
до того Оманського плану і йде:

Зеленський 9-й день відпочиває на курорті, ігноруючи російську загрозу - Бутусов
08.01.2022 !!!!!!!!!

https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-9-i-den-vidpochyvaie-na-kurorti-ihnoruiuchy-okupatsiiu-kazakhstanu-ta-rosiisku-zahrozu-butusov-264943.html
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02.07.2024 14:49 Ответить
так знав, що доведеться "найвеличнішим лідором" відпрацьовувати хрін зна скільки років, то ж востаннє ще "повідривався"
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02.07.2024 20:14 Ответить
https://deepstatemap.live/#6/49.432/32.058
https://t.me/DeepStateUA/19725
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02.07.2024 13:20 Ответить
все стабілізується і стабілізується... зелений підоре, прогундосиш щось ввечері про це?!
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02.07.2024 13:30 Ответить
Ну як там справи у квартальних стратегів без Залужного...
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02.07.2024 13:31 Ответить
хрєновато без пана Генерала Залужного та його команди
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02.07.2024 14:50 Ответить
Просунулись... І де оті відео, як кацапу сраку розриває?
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02.07.2024 13:32 Ответить
Кацапи здихають стабільно. У цьому можеш не сумніватися.
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02.07.2024 15:00 Ответить
Відчутно, результати сидіння, отих СРАТЬєхав на своїх посиденьках на шоу для ЗМІ марафону, з назвою, ставка..
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02.07.2024 13:32 Ответить
Цікаво, чи екстреміст, демагог і просто дебіл+зебіл назове адмінів https://t.me/s/DeepStateUA DeepState ?
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02.07.2024 13:34 Ответить
сьогодні перемога на 1 день ближча, ніж учора.

- Ну і що, що кацапи нищать нам ешелони бронетехніки, аеродроми з СУ-27 , склади на Донеччині .

- Ну і що, що майже рік кацапи щодня десь просуваються.

Ми зберегли саме цінне - нашого бубочку. І столицю, і вихід до моря.

Українці, ви неймовірні, тримаємось разом до кордонів 91-го !
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02.07.2024 13:47 Ответить
виконання оманського плану ,здачі України ,пішло значно скоріше із заміною головнокомандуючого пана генерала Залужного ,на "виконавця оманських зелених договорняків "сирого"
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02.07.2024 14:07 Ответить
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02.07.2024 14:23 Ответить
Докомандувалися, докерувалися, с(т)ратеги - "полководці"?
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02.07.2024 14:31 Ответить
Ну навіщо оце ІПСО від DEEP? Просунулися на і метр за 2 роки і уже успіх? Їм би окуляри змінити,а ще краще в окопи.
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02.07.2024 14:43 Ответить
динаміка !!!!!!!!!!!!!

кацапи наступають, кожен день, потроху, але - нас-ту-па-ють !!!!!!

кожен втрачений метр української землі вже втрачений назавжди, бо буде заморозка бойвих дій на десятиліття як мінімум
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02.07.2024 14:52 Ответить
Ви хоч раз задумалися хто ці аналітики? Ви бачили їх обличчя? До речі, якщо метр землі України не можна повернути, що робите Ви на сайті, замість бути в ЗСУ? Спотворююєте заслуги захисників України? Чекаєте на руський мир?
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02.07.2024 14:59 Ответить
Ну пiде вiн в ЗСУ. Ну захоче повертати територii. Ну скаже йому командуваня "окопатись тут" i чекати на КАБи. Ну помре вiн. Далi що?

Просунулись на метр там, на метр тут, завтра випадково прорвуть участок i просунуться на 5 км. Головне - тенденцiя.

Нажаль Алекс Мышкевич - не генерал, вiн може лише констатувати.
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02.07.2024 18:15 Ответить
принаймні, ми в Україні, і разом з нею переживаємо і розділяємо її долю, кожен робить що може на своєму місці. на відміну від тих, хто просто злиняв у безпечну Європу
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02.07.2024 22:17 Ответить
що, мадам - "какая разница"?
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02.07.2024 22:19 Ответить
Вчора пан Стерненко опублікував звернення від бійців 14 ОМБр щодо неадекватних та злочинних дій комбрига Сидорова.

Бійці одного з батів, який знаходиться у складі 14 ОМБр, повідомили про аналогічні проблеми.

У батальйоні відчутні втрати, некомплект за штаткою дуже значний. Багато 200/300/500, у полоні та СЗЧ.

Комбриг Сидоров, своєю чергою, виконує накази командира ОТУ Богомолова.

Обидва генерали не тільки не рахуються з втратами, а ще й відправляють хлопців на штурми, коли у них вже нема такої можливості через некомплект бату.

Через власну некомпетентність Сидоров та Богомолов не змогли нормально організувати підрозділи та оборону.

Тепер вони хочуть відбивати втрачені позиції силами, яких вже нема.

За відмову Сидоров погрожує кримінальними справами.

Така херня - по всьому сектору відповідальності Сидорова-Богомолова.

Бійці просять поширити цей текст, бо життя та здоровʼя наших воінів - це головний пріоритет.

Наші воїни - не мʼясо!

https://t.me/myro_shnykov
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02.07.2024 14:53 Ответить
А що очікувати від цих двох цапов сидорОВА і богомолОВА ?
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02.07.2024 15:25 Ответить
а над ними є верховний, тож вони певно його слухаються. той то точно знає - що і як треба робити
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02.07.2024 23:03 Ответить
ПРОБЛЕМА ТО НЕ В КІЛЬКІСТІ БІЙЦІВ,А В ТОМУ ЩО СИРСЬКИЙ ЗАРАЗ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ
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02.07.2024 14:57 Ответить
А може таки проблема, що зе Верховнокомандувач? Сирський хоч освіту має, а цей лише КВН
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02.07.2024 15:01 Ответить
Сирський це радянська військова школа, Залужний це західна військова школа.
Навіть при Зе клоуні Залужний гарно звідьняв території України.
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02.07.2024 15:03 Ответить
Який західний військовий інститут закінчив Залужний?
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02.07.2024 15:09 Ответить
Пости читати навчись, потім друкуй.
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02.07.2024 15:11 Ответить
Військовий без радянського досвіду, сАвЄцкІх вишів не закінчував.
Шлях у військовій сфері Залужний розпочав вже за часів незалежності України, на відміну від великої кількості українських воєначальників, які служили ще при СРСР.
У 1997 році Валерій Залужний закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою.
У 2007-му здобув другу вищу освіту - у Національній академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових об'єднань отримав золоту медаль.
У 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. І теж з відзнакою. Крім того, був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії - як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня.
У 2020 році Головнокомандувач ЗСУ отримав цивільний диплом магістра міжнародних відносин Острозької академії.
Вже під час війни Валерій Залужний захистив докторську дисертацію в "Одеській юридичній академії"
Валерій Федорович пройшов усі ступені кар'єри військового. Після закінчення училища в Одесі він був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ої окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області.
З 2009 по 2012 командував 51-ою окремою механізованою бригадою.
У 2017 році отримав звання генерал-майора.
Залужний має досвід служби на командних посадах у всіх оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ:
ОК "Схід" - начальник управління бойової підготовки - заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);ОК "Південь" - заступник командувача військ (2016-2017);ОК "Захід" - начальник штабу - перший замкомандувача (2017-2018);ОК "Північ" - командувач військ (2019-2021).
У 2021 році Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.
4 березня 2022 року указом президента йому було присвоєно звання генерала ЗСУ (вище військове звання).
Коли Залужний проходив навчання в НАТО, то його як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки, королева Великої Британії Єлизавета Друга, нагородила Перехідним мечем.
На війні з 2014 року
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02.07.2024 19:35 Ответить
квн, "слуга народа", війна!... какая разница?!!
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02.07.2024 23:05 Ответить
Оманська привладна кліка зрадників і самопроголошених узурпаторів здає окупанту все більше територій України щоб окупант міг пошвидше вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей та зафіксувати за собою захоплені території України.
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02.07.2024 16:30 Ответить
Зате Гамбія з нами. Хіба це не потужно?
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02.07.2024 20:23 Ответить
охренєнні успіхи! овже й зброю дали, і супер-пупер командний склад на верхоний кварталець призначив, а й сам то гєніяльний керманич!... ото зєля керує, аж словника бракує!. гірше дурня може бути тільки самозакоханий дурень з ініціативою
отак відбувається продаж батьківщини
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02.07.2024 22:14 Ответить
 
 