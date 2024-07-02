Оккупанты продвинулись в районе четырех населенных пунктов на восточном направлении, - DeepState. КАРТА

Российская армия достигла определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе четырех населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Враг продвинулся возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского", - говорится в сообщении.

Также опубликована обновленная карта боевых действий.

Карта DeepState

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, украинские военные отбили 16 штурмов российской армии в районах Макеевки, Невского, Грековки, Торского на Лиманском направлении.

На Покровском направлении российские войска 49 раз пытались атаковать позиции украинских военных вблизи Сокола, Евгеновки, Воздвиженки, Восхода, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Нетайлово Донецкой области.

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