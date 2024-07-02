Оккупанты продвинулись в районе четырех населенных пунктов на восточном направлении, - DeepState. КАРТА
Российская армия достигла определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе четырех населенных пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
"Враг продвинулся возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского", - говорится в сообщении.
Также опубликована обновленная карта боевых действий.
По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, украинские военные отбили 16 штурмов российской армии в районах Макеевки, Невского, Грековки, Торского на Лиманском направлении.
На Покровском направлении российские войска 49 раз пытались атаковать позиции украинских военных вблизи Сокола, Евгеновки, Воздвиженки, Восхода, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Нетайлово Донецкой области.
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своОман іде по плану
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Зеленський 9-й день відпочиває на курорті, ігноруючи російську загрозу - Бутусов
08.01.2022 !!!!!!!!!
https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-9-i-den-vidpochyvaie-na-kurorti-ihnoruiuchy-okupatsiiu-kazakhstanu-ta-rosiisku-zahrozu-butusov-264943.html
https://t.me/DeepStateUA/19725
- Ну і що, що кацапи нищать нам ешелони бронетехніки, аеродроми з СУ-27 , склади на Донеччині .
- Ну і що, що майже рік кацапи щодня десь просуваються.
Ми зберегли саме цінне - нашого бубочку. І столицю, і вихід до моря.
Українці, ви неймовірні, тримаємось разом до кордонів 91-го !
кацапи наступають, кожен день, потроху, але - нас-ту-па-ють !!!!!!
кожен втрачений метр української землі вже втрачений назавжди, бо буде заморозка бойвих дій на десятиліття як мінімум
Просунулись на метр там, на метр тут, завтра випадково прорвуть участок i просунуться на 5 км. Головне - тенденцiя.
Нажаль Алекс Мышкевич - не генерал, вiн може лише констатувати.
Бійці одного з батів, який знаходиться у складі 14 ОМБр, повідомили про аналогічні проблеми.
У батальйоні відчутні втрати, некомплект за штаткою дуже значний. Багато 200/300/500, у полоні та СЗЧ.
Комбриг Сидоров, своєю чергою, виконує накази командира ОТУ Богомолова.
Обидва генерали не тільки не рахуються з втратами, а ще й відправляють хлопців на штурми, коли у них вже нема такої можливості через некомплект бату.
Через власну некомпетентність Сидоров та Богомолов не змогли нормально організувати підрозділи та оборону.
Тепер вони хочуть відбивати втрачені позиції силами, яких вже нема.
За відмову Сидоров погрожує кримінальними справами.
Така херня - по всьому сектору відповідальності Сидорова-Богомолова.
Бійці просять поширити цей текст, бо життя та здоровʼя наших воінів - це головний пріоритет.
Наші воїни - не мʼясо!
https://t.me/myro_shnykov
Навіть при Зе клоуні Залужний гарно звідьняв території України.
Шлях у військовій сфері Залужний розпочав вже за часів незалежності України, на відміну від великої кількості українських воєначальників, які служили ще при СРСР.
У 1997 році Валерій Залужний закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою.
У 2007-му здобув другу вищу освіту - у Національній академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових об'єднань отримав золоту медаль.
У 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. І теж з відзнакою. Крім того, був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії - як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня.
У 2020 році Головнокомандувач ЗСУ отримав цивільний диплом магістра міжнародних відносин Острозької академії.
Вже під час війни Валерій Залужний захистив докторську дисертацію в "Одеській юридичній академії"
Валерій Федорович пройшов усі ступені кар'єри військового. Після закінчення училища в Одесі він був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ої окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області.
З 2009 по 2012 командував 51-ою окремою механізованою бригадою.
У 2017 році отримав звання генерал-майора.
Залужний має досвід служби на командних посадах у всіх оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ:
ОК "Схід" - начальник управління бойової підготовки - заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);ОК "Південь" - заступник командувача військ (2016-2017);ОК "Захід" - начальник штабу - перший замкомандувача (2017-2018);ОК "Північ" - командувач військ (2019-2021).
У 2021 році Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.
4 березня 2022 року указом президента йому було присвоєно звання генерала ЗСУ (вище військове звання).
Коли Залужний проходив навчання в НАТО, то його як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки, королева Великої Британії Єлизавета Друга, нагородила Перехідним мечем.
На війні з 2014 року
отак відбувається продаж батьківщини