РФ в следующее десятилетие станет более опасной. НАТО должно тратить на оборону 2,5-3% ВВП, - президент Эстонии Карис

Страны-члены НАТО должны тратить на оборону больше, чем 2% ВВП, поскольку Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам эстонского президента, Россия будет оставаться самой серьезной военной угрозой для НАТО еще очень долго. На этом фоне Карис считает недостаточными нынешние 2% ВВП, которые страны-члены Альянса направляют на оборону.

"В следующем десятилетии Россия будет более опасной, чем в предыдущее десятилетие. НАТО должно быть к этому готово. Для этого у НАТО есть хорошие планы коллективной обороны, которые должны быть наполнены необходимыми силами и системами вооружений... Нам нужно обсудить повышение желаемых расходов на оборону до 2,5% или 3% ВВП", - заявил глава Эстонии.

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Также Карис отметил, что важно усилить ПВО стран НАТО.

"Эстония готова разместить у себя дополнительные истребители и системы ПВО на ротационной основе, как согласовали на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе", - заявил эстонский президент.

Сейчас Эстония уже тратит на оборону более 3% своего ВВП.

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