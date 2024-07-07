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Новости
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РФ в следующее десятилетие станет более опасной. НАТО должно тратить на оборону 2,5-3% ВВП, - президент Эстонии Карис

РФ у наступне десятиліття стане більш небезпечною. НАТО має витрачати на оборону 2,5-3% ВВП, - президент Естонії Каріс

Страны-члены НАТО должны тратить на оборону больше, чем 2% ВВП, поскольку Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам эстонского президента, Россия будет оставаться самой серьезной военной угрозой для НАТО еще очень долго. На этом фоне Карис считает недостаточными нынешние 2% ВВП, которые страны-члены Альянса направляют на оборону.

"В следующем десятилетии Россия будет более опасной, чем в предыдущее десятилетие. НАТО должно быть к этому готово. Для этого у НАТО есть хорошие планы коллективной обороны, которые должны быть наполнены необходимыми силами и системами вооружений... Нам нужно обсудить повышение желаемых расходов на оборону до 2,5% или 3% ВВП", - заявил глава Эстонии.

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Также Карис отметил, что важно усилить ПВО стран НАТО.

"Эстония готова разместить у себя дополнительные истребители и системы ПВО на ротационной основе, как согласовали на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе", - заявил эстонский президент.

Сейчас Эстония уже тратит на оборону более 3% своего ВВП.

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Автор: 

НАТО (10096) оборона (5238) Эстония (1453) Алар Карис (51)


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Топ комментарии
+4
Так вони і так будують дороги і мости.
А що, не будувати мости і як кацапи в забитих місцевостях кудись вплав по справам добиратись?

Ніколи не розумів дебілів, які позиціонують ремонт інфраструктури як щось погане.
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07.07.2024 17:43 Ответить
+4
"Ніколи не розумів дебілів, які позиціонують ремонт інфраструктури як щось погане."
Вони завжди усюди згадують про сакральний асфальт, але коли влітають у яму і ремонтують як мінімум-диск, як максимум-усю ходову разом з заміною шин, то верещать, чому у асфальті дірки.
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07.07.2024 18:16 Ответить
+2
Тупi эстонцi. Треба будувати дороги та мости. 🤡
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07.07.2024 17:37 Ответить
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Тупi эстонцi. Треба будувати дороги та мости. 🤡
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07.07.2024 17:37 Ответить
Так вони і так будують дороги і мости.
А що, не будувати мости і як кацапи в забитих місцевостях кудись вплав по справам добиратись?

Ніколи не розумів дебілів, які позиціонують ремонт інфраструктури як щось погане.
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07.07.2024 17:43 Ответить
Погано коли іде війна ракетні програми та бюджети оборонки під асфальт закатують!!))
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07.07.2024 17:57 Ответить
"Ніколи не розумів дебілів, які позиціонують ремонт інфраструктури як щось погане."
Вони завжди усюди згадують про сакральний асфальт, але коли влітають у яму і ремонтують як мінімум-диск, як максимум-усю ходову разом з заміною шин, то верещать, чому у асфальті дірки.
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07.07.2024 18:16 Ответить
А в них , маюуть , і машин нема ... вони , здебільшого , за компом сидять і тупо верещать про дороги
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07.07.2024 19:26 Ответить
Клоун, а що не треба?
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07.07.2024 17:46 Ответить
знищення росії у цьому десятиріччі убезпечить світ в майбутньому
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07.07.2024 18:23 Ответить
Гре* аний вова🤡 іди па* ло у відставку ,за станом здоров'я ! Дай Україні відихатися від тебе ! Чого прокльони випрошуєш на весь свій рід ? людина ти , чи потвора ?
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07.07.2024 18:36 Ответить
если к этому моменту не распадётся!
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07.07.2024 19:51 Ответить
ВВП країн НАТО близько 40 трильйонів доларів,3% від ВВП це в 10 разів більше ніж росії.10 % видаляйте на допомогу Україні,і росія здохне
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08.07.2024 01:30 Ответить
 
 