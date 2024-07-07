Российских войск в Торецке нет, территориальных успехов у оккупантов не было, - ОСГВ "Хортица"
Украинские защитники контролируют ситуацию в районе города Торецк Донецкой области. Российских военных в городе нет.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на этот момент никаких территориальных успехов враг не имел, вражеской российской армии в городе нет", - заявил Волошин.
Он отметил, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются ежедневно. По словам Волошина, боевые действия с противником происходят на подступах в районе окраин города.
Спикер ОСГВ рассказал, что оккупанты пытаются захватить Торецк, не считаясь с потерями своего личного состава и техники. Кроме этого, враг ищет слабые места в обороне украинских военных.
По его словам, на этом направлении захватчики бросают на штурм мобилизованных и бывших заключенных, а также подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Также россияне обстреливают Торецк из различных средств поражения.
Волошин отметил, что ВСУ продолжают удерживать занимаемые рубежи и позиции и наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе, вооружении и военной технике.
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