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Новости Война
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Российских войск в Торецке нет, территориальных успехов у оккупантов не было, - ОСГВ "Хортица"

Російських військ у Торецьку немає, територіальних успіхів в окупантів не було, - ОСУВ «Хортиця»

Украинские защитники контролируют ситуацию в районе города Торецк Донецкой области. Российских военных в городе нет.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на этот момент никаких территориальных успехов враг не имел, вражеской российской армии в городе нет", - заявил Волошин.

Он отметил, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются ежедневно. По словам Волошина, боевые действия с противником происходят на подступах в районе окраин города.

Спикер ОСГВ рассказал, что оккупанты пытаются захватить Торецк, не считаясь с потерями своего личного состава и техники. Кроме этого, враг ищет слабые места в обороне украинских военных.

По его словам, на этом направлении захватчики бросают на штурм мобилизованных и бывших заключенных, а также подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Также россияне обстреливают Торецк из различных средств поражения.

Волошин отметил, что ВСУ продолжают удерживать занимаемые рубежи и позиции и наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Читайте также: Россияне авиацией уничтожают Торецк, чтобы потом захватить руины, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин

Автор: 

ОСГВ Хортица (427) Донецкая область (10009) Торецк (499)


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Топ комментарии
+12
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07.07.2024 18:46 Ответить
+8
хочеться.Але поки що ЗСУ відступають
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07.07.2024 18:39 Ответить
+7
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07.07.2024 18:45 Ответить
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Тре почекати днів кілька, коли скажуть шо ніякого значення той Торецьк не має і не мав ніколи.
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07.07.2024 19:35 Ответить
тепер значення він і справді не має
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07.07.2024 19:39 Ответить
В Часовому Ярі теж не було,коли голвкомом був Залужний,а тепер є...
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07.07.2024 20:55 Ответить
То що: рузьге в Торецьку палучілі в торєц?
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07.07.2024 18:37 Ответить
хочеться.Але поки що ЗСУ відступають
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07.07.2024 18:39 Ответить
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07.07.2024 18:45 Ответить
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07.07.2024 18:46 Ответить
Тут блин незнаешь орать или ржать "пацтолом"....
Селя ви б√я...
Наша война войдет в историю не только как героическое сопротивление Воинов но и как полностью безалаберное государство, НЕ имеющее инстинкта самосохранения..
Хоть паржем_на_шашлыках
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07.07.2024 19:30 Ответить
Там еще у Сырского есть родной брат, родители живущие в РФ... Ждем и их на "фронте".
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07.07.2024 19:56 Ответить
Речник=******! А при цій владі то взагалі у кубі...
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07.07.2024 23:28 Ответить
 
 