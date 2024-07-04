Россияне авиацией уничтожают Торецк, чтобы потом захватить руины, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин

Российские захватчики не останавливают наступательных действий на Торецком направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, пишет ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя ОСГВ, россияне пытаются уничтожить всю инфраструктуру города Торецк Донецкой области, чтобы потом захватить руины. Он отметил, что враг активно применяет авиацию.

"Россияне осуществляют штурмы в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк. Применяют авиацию, которая днем осуществляет по 10-20 авиаударов по территории всей Торецкой громады", - рассказал Волошин.

В общей сложности, на прошлой неделе враг совершил 114 атак в направлении Торецка, за минувшие сутки произошло 25 атак.

Силы обороны Украины наносят значительные потери оккупантам на этом направлении. В частности, за минувшие сутки войска РФ потеряли около 70 солдат и несколько единиц броне- и автомобильной техники.

Волошин добавил, что россияне не отказались от своих планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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"Целью врага остается выход на границы Донецкой и Луганской областей. У него это, конечно, не получается. Силы обороны держатся и дают адекватный ответ врагу", - сказал спикер ОСГВ.

Накануне начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик рассказал, что войска РФ ежедневно наносят по Торецкой громаде Донецкой области по 10-20 авиаударов, разрушая критическую инфраструктуру, многоэтажные дома и частный сектор. Захватчики используют тактику "выжженной земли".

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