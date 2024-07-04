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Новости Война
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Россияне авиацией уничтожают Торецк, чтобы потом захватить руины, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин

Росіяни авіацією знищують Торецьк, щоб потім захопити руїни, - речник ОСУВ «Хортиця» Волошин

Российские захватчики не останавливают наступательных действий на Торецком направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, пишет ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя ОСГВ, россияне пытаются уничтожить всю инфраструктуру города Торецк Донецкой области, чтобы потом захватить руины. Он отметил, что враг активно применяет авиацию.

"Россияне осуществляют штурмы в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк. Применяют авиацию, которая днем осуществляет по 10-20 авиаударов по территории всей Торецкой громады", - рассказал Волошин.

В общей сложности, на прошлой неделе враг совершил 114 атак в направлении Торецка, за минувшие сутки произошло 25 атак.

Силы обороны Украины наносят значительные потери оккупантам на этом направлении. В частности, за минувшие сутки войска РФ потеряли около 70 солдат и несколько единиц броне- и автомобильной техники.

Волошин добавил, что россияне не отказались от своих планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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"Целью врага остается выход на границы Донецкой и Луганской областей. У него это, конечно, не получается. Силы обороны держатся и дают адекватный ответ врагу", - сказал спикер ОСГВ.

Накануне начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик рассказал, что войска РФ ежедневно наносят по Торецкой громаде Донецкой области по 10-20 авиаударов, разрушая критическую инфраструктуру, многоэтажные дома и частный сектор. Захватчики используют тактику "выжженной земли".

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Автор: 

ОСГВ Хортица (423) Донецкая область (9984) Торецк (497) Волошин Назар (99)


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І шо ж то за тварина з лямпасами, яка створила умови для бездарного про..бу Торецька? Чи не та, яка хоче списатись і отримувати лямпасовий пенсіон?
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04.07.2024 13:13 Ответить
Як тільки з вуст речників ОСУВ звучить слово "руїни", так одразу спливає нехороша думка про прийняте рішення щодо здачі ворогу того чи іншого населеноно пункту.
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04.07.2024 13:16 Ответить
А потім вилізе якесь ''тєло'' і скаже -"там одні руїни, тож там немає що захищати''.
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04.07.2024 13:19 Ответить
Странно что они только сейчас за него взялись...На третий год..Хотя Торецк,стоит просто на линии разграничения с 14 года..Там еще в 14 сепары мост-путепровод подорвали между Торецком и Майорском(пригород Горловки) От Торецка чегырями по полям по прямой с десяток километров до Константиновки.Поэтому,начинается битва за нее + подпереть Часов Яр со стороны Констахи...Все идет запланированым пейсом к окончательной потере всей Донецкой обл... потом куйло может объявить цели вторжения выполненными,руины Бамбаса "освобожденными" и потом яйцесветный Боневтик подпишет мир...окончательно к зиме выдрачив всех граждан Украины отключениями света и сафари с похищением людей на улицах...Запоминайте.К концу года-начале следующего будете вспоминать этот пост..
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04.07.2024 14:47 Ответить
 
 