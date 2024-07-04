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Новости Война
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В районе Торецка оккупанты используют тактику "выжженной земли", - ГВА

У районі Торецька окупанти використовують тактику «випаленої землі», - МВА

Войска РФ ежедневно наносят по Торецкой громаде Донецкой области по 10-20 авиаударов, разрушая критическую инфраструктуру, многоэтажные дома и частный сектор.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, пишет ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские захватчики регулярно обстреливают из тактической авиации Торецкую громаду и используют тактику "выжженной земли".

Несмотря на постоянные российские обстрелы, в громаде до сих пор проживает около 10 тысяч жителей.

Как рассказал Чинчик, местные власти прилагают все усилия, чтобы эвакуировать людей в более безопасные регионы.

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"К сожалению, многие пожилые люди не имеют желания выезжать в более безопасные регионы, мотивация их достаточно проста - они здесь родились и прожили, и родственники здесь похоронены и так далее", - сказал глава ГВА.

Отмечается, что из Торецкой громады эвакуировали всех детей.

Напомним, что в конце июня Донецкая ОГА анонсировала принудительную эвакуацию из города Торецк, что в Донецкой области.

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эвакуация (2102) Донецкая область (9984) Торецк (497)


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До Торецька була інша тактика?
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04.07.2024 11:03 Ответить
Тактика "випаленної землі" - це абсолютно інша річ - це коли відступаючи ти знищуєш все за сообою, не залишаючи ворогові інфраструктури і можливості поповнювати запаси...так, це тактика з далекого минулого, давнон не актуальна.
А те, що роблять кацапи - називається "вогняний вал", якщо не помиляюсь...-це коли арта і авіація зннищує все, а за валом йде вже наступ.
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04.07.2024 11:03 Ответить
До речі, насілєніє Торецька досі себе вважають "нарот Дзєржинська"((
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04.07.2024 11:10 Ответить
Кажуть там була ротація і рашковани скористались - за день 3км
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04.07.2024 11:11 Ответить
Забагато за добу 3 км. Ротація навряд чи це є причиною такого просування.
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04.07.2024 11:42 Ответить
Саме так і було. Правду кажуть.
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04.07.2024 12:00 Ответить
 
 