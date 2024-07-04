В районе Торецка оккупанты используют тактику "выжженной земли", - ГВА
Войска РФ ежедневно наносят по Торецкой громаде Донецкой области по 10-20 авиаударов, разрушая критическую инфраструктуру, многоэтажные дома и частный сектор.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, пишет ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российские захватчики регулярно обстреливают из тактической авиации Торецкую громаду и используют тактику "выжженной земли".
Несмотря на постоянные российские обстрелы, в громаде до сих пор проживает около 10 тысяч жителей.
Как рассказал Чинчик, местные власти прилагают все усилия, чтобы эвакуировать людей в более безопасные регионы.
"К сожалению, многие пожилые люди не имеют желания выезжать в более безопасные регионы, мотивация их достаточно проста - они здесь родились и прожили, и родственники здесь похоронены и так далее", - сказал глава ГВА.
Отмечается, что из Торецкой громады эвакуировали всех детей.
Напомним, что в конце июня Донецкая ОГА анонсировала принудительную эвакуацию из города Торецк, что в Донецкой области.
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А те, що роблять кацапи - називається "вогняний вал", якщо не помиляюсь...-це коли арта і авіація зннищує все, а за валом йде вже наступ.