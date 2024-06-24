Донецкая ОВА анонсировала принудительную эвакуацию из Торецка: Враг находится очень близко

Власти планируют провести принудительную эвакуацию из города Торецк, что в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, соответствующее видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк, потому что враг находится очень близко к городу", - заявил чиновник.

По его словам, ежедневно люди из Торецка выезжают в более безопасные места. Также Филашкин отметил, что продолжается эвакуация из других городов Донецкой области, которые расположены близко к фронту.

"Очень большое количество людей, на примере города Торецк, выезжают за сутки. На позавчера там находилось около 6 тысяч человек, сейчас - 5,5 тысяч. С каждым днем люди из Торецка выезжают", - рассказал глава ОГА.

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, жителей города Торецк, что в Донецкой области, местные власти призвали как можно быстрее эвакуироваться в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов.

