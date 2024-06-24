РУС
Рашисты ударили по Торецку: Погибла женщина, ранен мужчина

Росіяни обстріляли Торецьк, загинула жінка, поранено чоловіка

Российские оккупационные войска утром нанесли удар по Торецку, в результате чего погибла женщина, а мужчина получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Город попал под удар сегодня около 10 утра. Россияне попали в частный дом - погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина.

Раненый направлен в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

