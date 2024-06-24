Рашисты ударили по Торецку: Погибла женщина, ранен мужчина
Российские оккупационные войска утром нанесли удар по Торецку, в результате чего погибла женщина, а мужчина получил ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Город попал под удар сегодня около 10 утра. Россияне попали в частный дом - погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина.
Раненый направлен в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.
