Сутки на Донетчине: 12 человек ранены, рашисты обстреляли три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 23 июня российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего ранения получили 12 человек.

Покровский район.

2 дома разрушены в Сергеевке Гродовской громады. 6 человек получили ранения в Селидово, в том числе 2 ребенка. Повреждены 30 домов. Курахово 5 раз подвергалось обстрелам из различных видов оружия - повреждены по меньшей мере 3 дома и промзона.

Краматорский район.

4 дома повреждены в Диброве Лиманской громады. Обстреляна промзона в Николаевке. В Константиновской громаде повреждены 7 частных домов: 5 в Марково, по 1 в Предтечино и Константиновке.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 16 частных домов и промышленное здание. В Торецкой громаде ранены 3 человека, повреждены 5 домов. В Северске разрушен частный дом и многоэтажка.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 156 человек, в том числе 15 детей.

В течение суток в результате обстрелов РФ ранения получили 12 человек.

