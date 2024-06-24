Сутки на Донетчине: 12 человек ранены, рашисты обстреляли три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 23 июня российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего ранения получили 12 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район.
2 дома разрушены в Сергеевке Гродовской громады. 6 человек получили ранения в Селидово, в том числе 2 ребенка. Повреждены 30 домов. Курахово 5 раз подвергалось обстрелам из различных видов оружия - повреждены по меньшей мере 3 дома и промзона.
Краматорский район.
4 дома повреждены в Диброве Лиманской громады. Обстреляна промзона в Николаевке. В Константиновской громаде повреждены 7 частных домов: 5 в Марково, по 1 в Предтечино и Константиновке.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде повреждены 16 частных домов и промышленное здание. В Торецкой громаде ранены 3 человека, повреждены 5 домов. В Северске разрушен частный дом и многоэтажка.
Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 156 человек, в том числе 15 детей.
В течение суток в результате обстрелов РФ ранения получили 12 человек.
