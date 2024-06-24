Враг не оккупировал Новоалександровку, однако контролирует ее значительную часть, - СтратКом
Информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении не соответствует действительности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует.
"Сейчас на его улицах идут тяжелые бои. Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", - говорится в сообщении.
В СтратКоме добавили, что принимаются все меры для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины.
Напомним, вечером 23 июня ресурс DeepState опубликовал информацию о полной оккупации Новоалександровки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
========
Я дивлюся, що техніку кацапського новоязу (від'ємне зростання, а не падіння, хлопок, а не вибух, і тд) і наші з успіхом беруть на озброєння
Чем больше калибр наших контролеров, тем дольше мы будем осуществлять контроль.
Вчера, так же, про контролировали Севастополь. Прошлый год даже купол Кремля контролировали.
Это издержки демократического общества. Тиран может промолчать. А демократам приходится лгать
Кацапи його у рукопашну беруть кожну вулицю та хату, що у вас таке уявлення про війну прокручену селом вашої мами?
Не дратуйте наше комьюніті своєю маячнею та ностальджиєю.