Враг не оккупировал Новоалександровку, однако контролирует ее значительную часть, - СтратКом

Информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует.

"Сейчас на его улицах идут тяжелые бои. Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", - говорится в сообщении.

В СтратКоме добавили, что принимаются все меры для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины.

Напомним, вечером 23 июня ресурс DeepState опубликовал информацию о полной оккупации Новоалександровки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буданов о наступлении РФ на востоке: Армагеддона не произойдет, но ситуация сложная