Враг не оккупировал Новоалександровку, однако контролирует ее значительную часть, - СтратКом

Ворог окупував Новоолександрівку на Донеччині, - DeepState

Информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует.

"Сейчас на его улицах идут тяжелые бои. Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", - говорится в сообщении.

В СтратКоме добавили, что принимаются все меры для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины.

Напомним, вечером 23 июня ресурс DeepState опубликовал информацию о полной оккупации Новоалександровки.

+15
24.06.2024 07:21 Ответить
+6
Контроль української території рашистом , є окупація української території рашистом. Все решта "зелена туфта" позаяк все правління з 2019 року ""зелена зрадлива туфта " розроблена в рашистській 3,14дерації ,котру втілює рашистська агентура в Україні
24.06.2024 08:41 Ответить
+5
Все йде по кремлівській методиці, поки оманська консерва шариться по світу, збирає нікому не потрібні саміти миру, русня кожен день захоплює нові села і території. На фронті без змін, як і півроку тому, підари пруть а у нас немає чим відповісти, немає кому воювати. Території по договрняку здаються, те що треба *****.
24.06.2024 08:35 Ответить
Сунуться по 50м 100м 300м - путлєр сказав шо спішити ім не обов"язково - до 2028 час є
24.06.2024 07:13 Ответить
24.06.2024 07:21 Ответить
Бо такий саме "совок" скрізь.
24.06.2024 08:32 Ответить
Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", - Источник:
Чем больше калибр наших контролеров, тем дольше мы будем осуществлять контроль.
Вчера, так же, про контролировали Севастополь. Прошлый год даже купол Кремля контролировали.
Это издержки демократического общества. Тиран может промолчать. А демократам приходится лгать
24.06.2024 08:57 Ответить
Я дивилася карту після цієї новини учора, так це правда, повної окупації не має,але чому так легко "аналітики "карти це пишуть? А інші коментарі як насмішка з ЗСУ.
24.06.2024 07:37 Ответить
Бо напевно не можна бути на чверть вагітною. Кацапи контролюють, значить ми ні. То чиє воно тепер?
24.06.2024 09:55 Ответить
Я таку інформацію прокручую селом моєї мами. Якщо так,то це не так просто зайти і взяти. Село це не одна вулиця чи хата
24.06.2024 10:13 Ответить
Не так просто зайти та взяти Київ або Харків, а село будь-яке прострілюється наскрізь.

Кацапи його у рукопашну беруть кожну вулицю та хату, що у вас таке уявлення про війну прокручену селом вашої мами?
24.06.2024 11:12 Ответить
Скільки уже беруть Кліщіївка чи Синьківку? Місяцями, а село моєї мами має річку, лісосмуги,переліски Охрімові Могили,але вам це не говорить нічого. До того відстань в 10 км це як життя прожити. Досить здавати села України тут,бо там іде бій
24.06.2024 11:27 Ответить
Досить здавати села України там (у Німеччині) , бо тут іде бій.

Не дратуйте наше комьюніті своєю маячнею та ностальджиєю.
24.06.2024 12:41 Ответить
Все йде по кремлівській методиці, поки оманська консерва шариться по світу, збирає нікому не потрібні саміти миру, русня кожен день захоплює нові села і території. На фронті без змін, як і півроку тому, підари пруть а у нас немає чим відповісти, немає кому воювати. Території по договрняку здаються, те що треба *****.
24.06.2024 08:35 Ответить
Контроль української території рашистом , є окупація української території рашистом. Все решта "зелена туфта" позаяк все правління з 2019 року ""зелена зрадлива туфта " розроблена в рашистській 3,14дерації ,котру втілює рашистська агентура в Україні
24.06.2024 08:41 Ответить
Там тієї Новоолександрівки кіт наплакав, яку частину? Це що, щоби не засмучувати найвеличнішого такими повідомленнями?
24.06.2024 11:32 Ответить
 
 