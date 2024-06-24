Ворог не окупував Новоолександрівку, проте контролює її значну частину, - СтратКом
Інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку не відповідає дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює.
"Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем", - йдеться в повідомленні.
У СтратКомі додали, що вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України.
Нагадаємо, ввечері 23 червня ресурс DeepState опублікував інформацію про повну окупацію Новоолександрівки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
========
Я дивлюся, що техніку кацапського новоязу (від'ємне зростання, а не падіння, хлопок, а не вибух, і тд) і наші з успіхом беруть на озброєння
Чем больше калибр наших контролеров, тем дольше мы будем осуществлять контроль.
Вчера, так же, про контролировали Севастополь. Прошлый год даже купол Кремля контролировали.
Это издержки демократического общества. Тиран может промолчать. А демократам приходится лгать
Кацапи його у рукопашну беруть кожну вулицю та хату, що у вас таке уявлення про війну прокручену селом вашої мами?
Не дратуйте наше комьюніті своєю маячнею та ностальджиєю.