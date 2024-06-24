УКР
Новини Війна
Ворог не окупував Новоолександрівку, проте контролює її значну частину, - СтратКом

Ворог окупував Новоолександрівку на Донеччині, - DeepState

Інформація щодо повної окупації  ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається,  що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює.

"Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем", - йдеться в повідомленні.

У СтратКомі додали, що вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України.

Нагадаємо, ввечері 23 червня ресурс DeepState опублікував інформацію про повну окупацію Новоолександрівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов про наступ РФ на сході: Армагеддону не станеться, але ситуація складна

Донецька область (9406) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)
+15
Ворог не окупував Новоолександрівку, проте контролює її значну частину
Я дивлюся, що техніку кацапського новоязу (від'ємне зростання, а не падіння, хлопок, а не вибух, і тд) і наші з успіхом беруть на озброєння
24.06.2024 07:21 Відповісти
+6
Контроль української території рашистом , є окупація української території рашистом. Все решта "зелена туфта" позаяк все правління з 2019 року ""зелена зрадлива туфта " розроблена в рашистській 3,14дерації ,котру втілює рашистська агентура в Україні
24.06.2024 08:41 Відповісти
+5
Все йде по кремлівській методиці, поки оманська консерва шариться по світу, збирає нікому не потрібні саміти миру, русня кожен день захоплює нові села і території. На фронті без змін, як і півроку тому, підари пруть а у нас немає чим відповісти, немає кому воювати. Території по договрняку здаються, те що треба *****.
24.06.2024 08:35 Відповісти
Сунуться по 50м 100м 300м - путлєр сказав шо спішити ім не обов"язково - до 2028 час є
24.06.2024 07:13 Відповісти
24.06.2024 07:21 Відповісти
Бо такий саме "совок" скрізь.
24.06.2024 08:32 Відповісти
Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", - Источник:
Чем больше калибр наших контролеров, тем дольше мы будем осуществлять контроль.
Вчера, так же, про контролировали Севастополь. Прошлый год даже купол Кремля контролировали.
Это издержки демократического общества. Тиран может промолчать. А демократам приходится лгать
24.06.2024 08:57 Відповісти
Я дивилася карту після цієї новини учора, так це правда, повної окупації не має,але чому так легко "аналітики "карти це пишуть? А інші коментарі як насмішка з ЗСУ.
24.06.2024 07:37 Відповісти
Бо напевно не можна бути на чверть вагітною. Кацапи контролюють, значить ми ні. То чиє воно тепер?
24.06.2024 09:55 Відповісти
Я таку інформацію прокручую селом моєї мами. Якщо так,то це не так просто зайти і взяти. Село це не одна вулиця чи хата
24.06.2024 10:13 Відповісти
Не так просто зайти та взяти Київ або Харків, а село будь-яке прострілюється наскрізь.

Кацапи його у рукопашну беруть кожну вулицю та хату, що у вас таке уявлення про війну прокручену селом вашої мами?
24.06.2024 11:12 Відповісти
Скільки уже беруть Кліщіївка чи Синьківку? Місяцями, а село моєї мами має річку, лісосмуги,переліски Охрімові Могили,але вам це не говорить нічого. До того відстань в 10 км це як життя прожити. Досить здавати села України тут,бо там іде бій
24.06.2024 11:27 Відповісти
Досить здавати села України там (у Німеччині) , бо тут іде бій.

Не дратуйте наше комьюніті своєю маячнею та ностальджиєю.
24.06.2024 12:41 Відповісти
24.06.2024 08:35 Відповісти
24.06.2024 08:41 Відповісти
Там тієї Новоолександрівки кіт наплакав, яку частину? Це що, щоби не засмучувати найвеличнішого такими повідомленнями?
24.06.2024 11:32 Відповісти
 
 