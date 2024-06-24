УКР
Доба на Донеччині: 12 осіб поранено, рашисти обстріляли три райони області. ФОТОрепортаж

Протягом 23 червня російські війська 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого поранення дістали 12 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

2 будинки зруйновано у Сергіївці Гродівської громади. 6 осіб дістали поранення у Селидовому, зокрема 2 дитини. Пошкоджено 30 будинків. Курахове 5 разів зазнало обстрілів з різних видів зброї - пошкоджено щонайменше 3 будинки і промзона.

Краматорський район.

4 будинки пошкоджено у Діброві Лиманської громади. Обстріляно промзону в Миколаївці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 7 приватних будинків: 5 у Марковому, по 1 у Предтечиному і Костянтинівці.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено 3 людини, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську зруйновано приватний будинок і багатоповерхівку.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 156 людей, зокрема 15 дітей.

Протягом доби внаслідок обстрілів РФ поранення дістали 12 осіб.

Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ
Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ
Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ

