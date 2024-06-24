Рашисти вдарили по Торецьку: Загинула жінка, поранено чоловіка
Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Торецьку, внаслідок чого загинула жінка, а чоловік дістав поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок - загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка.
Поранений направлений у найближчу лікарню", - йдеться в повідомленні.
