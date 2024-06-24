УКР
Рашисти вдарили по Торецьку: Загинула жінка, поранено чоловіка

Росіяни обстріляли Торецьк, загинула жінка, поранено чоловіка

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Торецьку, внаслідок чого загинула жінка, а чоловік дістав поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок - загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка.

Поранений направлений у найближчу лікарню", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Доба на Донеччині: 12 осіб поранено, рашисти обстріляли три райони області. ФОТОрепортаж

