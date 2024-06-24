УКР
Донецька ОВА анонсувала примусову евакуацію з Торецька: Ворог знаходиться дуже близько

Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк, що на Донеччині.

Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк, що на Донеччині.

Про це в етері телемарафону повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, відповідне відео опубліковано на його сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", - заявив посадовець.

За його словами, щодня люди з Торецька виїжджають до більш безпечних місць. Також Філашкін зазначив, що триває евакуація з інших міст Донецької області, які розташовані близько до фронту.

"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, що у неділю, 23 червня, мешканців міста Торецьк, що на Донеччині, місцева влада закликала якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.

Читайте також: Рашисти вдарили по Торецьку: Загинула жінка, поранено чоловіка


+4
Пора повертати Залужного, бо ці юдеї залишать українців без землі
А Ермака і Безмозглу на гиляку
показати весь коментар
24.06.2024 21:51 Відповісти
+4
Опять "поймали на ротации"?Что вы дурачка клеите Генштаб и Минобороны?Вас и в ОЧЕРЕТИНО "поймали на ротации" и сейчас та же история.Честно надо сказать"Донбасс не удержим.Нам *****"А то галимая отмазка ротация не такая мол(второй раз подряд)
показати весь коментар
24.06.2024 22:17 Відповісти
+2
5,5 тысяч. Когда я там жил, в конце 90х, там было почти 50 тысяч
показати весь коментар
24.06.2024 22:19 Відповісти
Примусову евакуацію має здійснювати СБУ до своїх приміщень, для перевірки співпраці із ворогом.
показати весь коментар
24.06.2024 21:53 Відповісти
Цікаво інше. Чому не можна здійснити фейкову ротацію? Одна бригада міняється на іншу, як завжди, та хоча б посилений батальон в засідці, та артилерія . Ворог, як завжди, впевено атакує під час ротації, а тут - засідка! Але ж такого нема чомусь. Лише чесні ротації-підстави.
показати весь коментар
24.06.2024 22:33 Відповісти
Такого роду операції ризиковані навіть для самих тренованих підрозділів в яких немає ніяких проблем з технікою, оснащенням, логістикою, зв'язком та координацією і кількістю особового складу.
Добре хоча б вже те, що не маючи того всього ВСУ все одно поки спроможні заставити платити загарбників за кожен метр.
показати весь коментар
24.06.2024 22:52 Відповісти
Але ж йдеться саме про це: досвідчену бригаду забирають, що роками успішно тримала тут оборону, та замість неї заходить недосвідчена. І саме в цей момент ворог починає атаку. Мовляв, саме так було в Очеретино, й тепер в Шумах. Ось чому виникла пропозиція: замість чергової справжньої ротації створити пастку нарешті. Кажете - це складно. Тоді що, капітулювати? Іншого шляху нема. Ось йти в контрнаступ на лінію Суровікіна із голим понтом - це наш шлях? То він не веде до перемоги.
показати весь коментар
24.06.2024 23:38 Відповісти
До чого тут ротації ? Хоч проводь , хоч не проводь , хоч дві бригади замість однієї на позиції закинь - все це не має значення . Ворог розчищає шлях великою кількістью кабів , рсзо та артилерії і заходить , коли вже нікому чинити спротив . Против лома нет приёма . До того ж цей напрямок просто здали , вся далекобійна , високоточна зброя десь в інших місцях .
показати весь коментар
24.06.2024 23:20 Відповісти
До того, що саме про ротації каже попередній дописувач, якому я відповідав. Двічи - в Очеретино та Шумах - ворог атакував та проривав оборону саме під час ротацій. А перед цим роками не мав успіху на цій делянці, поки досвідчена бригада стояла. Та ось ротація - і маємо. Саме в цьому справа.
показати весь коментар
24.06.2024 23:43 Відповісти
Сейчас сложно - каждый метр просиатривается дронами + РЭБ + дроны с тепляками....
А сколько сепаров шастает под видом местных жителей или дУпутатов-волонтеров "с баночкой меда" ...
показати весь коментар
25.06.2024 01:15 Відповісти
В мене там бабуся жила в Забалці. У 80 та 90-ті роки всі каникули в неї проводив.
показати весь коментар
24.06.2024 22:29 Відповісти
Я жил на улице 9 января. Через трассу напротив Центральной больницы. Там ещё рядом военная часть была, запомнилась потому что солдатики постоянно клянчили сигареты через забор
показати весь коментар
25.06.2024 01:32 Відповісти
Можливо, під "Центальною" маєте на увазі "Горбольницю", а під "трасою" - дорогу, що від Константиновки далі веде, наче, на Горловку, там ще трохи далі від больниці був Новий Автовокзал. Дуже душевне містечко, найкращі спогади. Приблизньо уявляю, як саме можуть розгортатися там бойові дії з урахуванням рельєфу місцевості, але ж можуть й тупо "про Балі", як то каже Обдрістович.
показати весь коментар
25.06.2024 06:45 Відповісти
У зв'язку з обстрілами - обстрілюють тому , що дозволяють це робити . Все це дуже дивно виглядає , наводить на роздуми .
показати весь коментар
24.06.2024 23:08 Відповісти
Та ото ж. Роками стояли, бо місцевість там для оборони пристосована - дай Боже. І ось раптом, бачте, чергова безглузда ротація, до якої ворог виявився шось дуже добре готовий та показав результат.
показати весь коментар
25.06.2024 06:49 Відповісти
Шо? Знову сратег Сирський облажався? Де для нас облажався, для кацапів все по плану.
показати весь коментар
24.06.2024 23:49 Відповісти
 
 