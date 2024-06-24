Донецька ОВА анонсувала примусову евакуацію з Торецька: Ворог знаходиться дуже близько

Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк, що на Донеччині.

Про це в етері телемарафону повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, відповідне відео опубліковано на його сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", - заявив посадовець.

За його словами, щодня люди з Торецька виїжджають до більш безпечних місць. Також Філашкін зазначив, що триває евакуація з інших міст Донецької області, які розташовані близько до фронту.

"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, що у неділю, 23 червня, мешканців міста Торецьк, що на Донеччині, місцева влада закликала якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.

