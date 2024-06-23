УКР
Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста через обстріли з боку російських загарбників

Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста

Мешканців міста Торецьк, що на Донеччині, місцева влада закликає якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Торецької МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом", - йдеться у повідомленні МВА.

У МВА зазначили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагають виїхати з міста благодійники. Евакуйованих мешканців Торецька розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

У неділю, 23 червня, відбулася чергова безкоштовна евакуація мешканців Торецька до міста Дніпро.

Нагадаємо, що раніше ДСНС України повідомляла, що внаслідок ворожого авіаудару по місту Торецьк загинула жінка.

Читайте також: Із Лиману та 6 сіл Донеччини планують евакуювати родини з дітьми

+14
23.06.2024 20:12 Відповісти
+6
А тепер без жартів, беремо зеленого разом із дєрьмаком і біля сцени на стадіоні до стінки.... трата-тата-тата...
23.06.2024 20:22 Відповісти
+4
мабуть Торецьк буде в скорім часі окупований рашистам...???
23.06.2024 20:08 Відповісти
головне вчасно....
23.06.2024 19:54 Відповісти
мабуть Торецьк буде в скорім часі окупований рашистам...???
23.06.2024 20:08 Відповісти
В 14г уже был
23.06.2024 21:21 Відповісти
23.06.2024 20:12 Відповісти
А тепер без жартів, беремо зеленого разом із дєрьмаком і біля сцени на стадіоні до стінки.... трата-тата-тата...
23.06.2024 20:22 Відповісти
В чому проблема? Приїжджайте, беріть, ставте до стінки та робіть ваше трата-тата-тата. .
23.06.2024 20:28 Відповісти
Справа в тому, що багато ще залишилось із 73'/, генадієвгенадієчив, а я вже старий, та вже 20 років , як німецький громадянин..
23.06.2024 20:33 Відповісти
Старий кінь борозни не зіпсує. Тож валіза, вокзал і до нас. Будете вождем сметунів.
23.06.2024 20:38 Відповісти
Ой хлопче, хлопче, бачу , що з вашим зеленим гумором і так не погано: чим гірше для України , тим краще для зеленопоклонців.
23.06.2024 20:43 Відповісти
А ви з якої секти будете? Ця- імені "сивочолого гетьмана". Звідкіля тут зеленопоклонці?
24.06.2024 03:33 Відповісти
Многие откажутся, ибо знают что хаты сразу обнесут
23.06.2024 20:34 Відповісти
обнесут хаты когда выедут ,поселят в палатках, дадут по 2300 на человека на 3 месяца . и как говорит верещук нужно идти искать работу, на целых 10 т. грн и снимать жилье хз знает где потом. перспективы и забота о людях фантастические.
показати весь коментар
Уговаривайте всех знакомых! Как можете убеждайте!
Если начали валить по крупному, не остановятся пока снаряды есть.
Тот же Херсон спросите. Жах и ад!
Евакуация нужна а не трата на безполезные саммиты и видосики
23.06.2024 21:29 Відповісти
 
 