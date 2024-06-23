Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста через обстріли з боку російських загарбників
Мешканців міста Торецьк, що на Донеччині, місцева влада закликає якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Торецької МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом", - йдеться у повідомленні МВА.
У МВА зазначили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагають виїхати з міста благодійники. Евакуйованих мешканців Торецька розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.
У неділю, 23 червня, відбулася чергова безкоштовна евакуація мешканців Торецька до міста Дніпро.
Нагадаємо, що раніше ДСНС України повідомляла, що внаслідок ворожого авіаудару по місту Торецьк загинула жінка.
Если начали валить по крупному, не остановятся пока снаряды есть.
Тот же Херсон спросите. Жах и ад!
Евакуация нужна а не трата на безполезные саммиты и видосики