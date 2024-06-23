Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста через обстріли з боку російських загарбників

Мешканців міста Торецьк, що на Донеччині, місцева влада закликає якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Торецької МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом", - йдеться у повідомленні МВА.

У МВА зазначили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагають виїхати з міста благодійники. Евакуйованих мешканців Торецька розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

У неділю, 23 червня, відбулася чергова безкоштовна евакуація мешканців Торецька до міста Дніпро.

Нагадаємо, що раніше ДСНС України повідомляла, що внаслідок ворожого авіаудару по місту Торецьк загинула жінка.

