Власти Торецка призвали жителей как можно быстрее эвакуироваться из города из-за обстрелов со стороны российских захватчиков

Жителей города Торецк, что в Донецкой области, местные власти призывают как можно быстрее эвакуироваться в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Торецкой ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные власти подчеркивают важность скорейшего выезда жителей в более безопасные регионы Украины, подчеркивая, что сохранение жизни является важнейшим приоритетом", - говорится в сообщении ГВА.

В ГВА отметили, что представителям маломобильных групп населения и людям с инвалидностью помогают выехать из города благотворители. Эвакуированных жителей Торецка размещают в шелтерах, приютах и гериатрических центрах.

В воскресенье, 23 июня, состоялась очередная бесплатная эвакуация жителей Торецка в город Днепр.

Напомним, что ранее ГСЧС Украины сообщала, что в результате вражеского авиаудара по городу Торецк погибла женщина.

