Власти Торецка призвали жителей как можно быстрее эвакуироваться из города из-за обстрелов со стороны российских захватчиков
Жителей города Торецк, что в Донецкой области, местные власти призывают как можно быстрее эвакуироваться в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Торецкой ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Местные власти подчеркивают важность скорейшего выезда жителей в более безопасные регионы Украины, подчеркивая, что сохранение жизни является важнейшим приоритетом", - говорится в сообщении ГВА.
В ГВА отметили, что представителям маломобильных групп населения и людям с инвалидностью помогают выехать из города благотворители. Эвакуированных жителей Торецка размещают в шелтерах, приютах и гериатрических центрах.
В воскресенье, 23 июня, состоялась очередная бесплатная эвакуация жителей Торецка в город Днепр.
Напомним, что ранее ГСЧС Украины сообщала, что в результате вражеского авиаудара по городу Торецк погибла женщина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если начали валить по крупному, не остановятся пока снаряды есть.
Тот же Херсон спросите. Жах и ад!
Евакуация нужна а не трата на безполезные саммиты и видосики