РУС
Власти Торецка призвали жителей как можно быстрее эвакуироваться из города из-за обстрелов со стороны российских захватчиков

Жителей города Торецк, что в Донецкой области, местные власти призывают как можно быстрее эвакуироваться в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Торецкой ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные власти подчеркивают важность скорейшего выезда жителей в более безопасные регионы Украины, подчеркивая, что сохранение жизни является важнейшим приоритетом", - говорится в сообщении ГВА.

В ГВА отметили, что представителям маломобильных групп населения и людям с инвалидностью помогают выехать из города благотворители. Эвакуированных жителей Торецка размещают в шелтерах, приютах и гериатрических центрах.

В воскресенье, 23 июня, состоялась очередная бесплатная эвакуация жителей Торецка в город Днепр.

Напомним, что ранее ГСЧС Украины сообщала, что в результате вражеского авиаудара по городу Торецк погибла женщина.

Читайте также: Из Лимана и 6 сел Донецкой области планируют эвакуировать семьи с детьми

Автор: 

обстрел (29135) эвакуация (2159) Донецкая область (10572)
Топ комментарии
+14
23.06.2024 20:12 Ответить
23.06.2024 20:12 Ответить
+6
А тепер без жартів, беремо зеленого разом із дєрьмаком і біля сцени на стадіоні до стінки.... трата-тата-тата...
23.06.2024 20:22 Ответить
23.06.2024 20:22 Ответить
+4
мабуть Торецьк буде в скорім часі окупований рашистам...???
23.06.2024 20:08 Ответить
23.06.2024 20:08 Ответить
головне вчасно....
23.06.2024 19:54 Ответить
23.06.2024 19:54 Ответить
мабуть Торецьк буде в скорім часі окупований рашистам...???
23.06.2024 20:08 Ответить
23.06.2024 20:08 Ответить
В 14г уже был
23.06.2024 21:21 Ответить
23.06.2024 21:21 Ответить
23.06.2024 20:12 Ответить
23.06.2024 20:12 Ответить
А тепер без жартів, беремо зеленого разом із дєрьмаком і біля сцени на стадіоні до стінки.... трата-тата-тата...
23.06.2024 20:22 Ответить
23.06.2024 20:22 Ответить
В чому проблема? Приїжджайте, беріть, ставте до стінки та робіть ваше трата-тата-тата. .
23.06.2024 20:28 Ответить
23.06.2024 20:28 Ответить
Справа в тому, що багато ще залишилось із 73'/, генадієвгенадієчив, а я вже старий, та вже 20 років , як німецький громадянин..
23.06.2024 20:33 Ответить
23.06.2024 20:33 Ответить
Старий кінь борозни не зіпсує. Тож валіза, вокзал і до нас. Будете вождем сметунів.
23.06.2024 20:38 Ответить
23.06.2024 20:38 Ответить
Ой хлопче, хлопче, бачу , що з вашим зеленим гумором і так не погано: чим гірше для України , тим краще для зеленопоклонців.
23.06.2024 20:43 Ответить
23.06.2024 20:43 Ответить
А ви з якої секти будете? Ця- імені "сивочолого гетьмана". Звідкіля тут зеленопоклонці?
24.06.2024 03:33 Ответить
24.06.2024 03:33 Ответить
Многие откажутся, ибо знают что хаты сразу обнесут
23.06.2024 20:34 Ответить
23.06.2024 20:34 Ответить
обнесут хаты когда выедут ,поселят в палатках, дадут по 2300 на человека на 3 месяца . и как говорит верещук нужно идти искать работу, на целых 10 т. грн и снимать жилье хз знает где потом. перспективы и забота о людях фантастические.
23.06.2024 21:20 Ответить
23.06.2024 21:20 Ответить
Уговаривайте всех знакомых! Как можете убеждайте!
Если начали валить по крупному, не остановятся пока снаряды есть.
Тот же Херсон спросите. Жах и ад!
Евакуация нужна а не трата на безполезные саммиты и видосики
23.06.2024 21:29 Ответить
23.06.2024 21:29 Ответить
 
 