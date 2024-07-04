У районі Торецька окупанти використовують тактику «випаленої землі», - МВА

Війська РФ щодня завдають по Торецькій громаді Донецької області по 10-20 авіаударів, руйнуючи критичну інфраструктуру, багатоповерхові будинки та приватний сектор.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські загарбники регулярно обстрілюють із тактичної авіації Торецьку громаду та використовують тактику "випаленої землі".

Попри постійні російські обстріли, в громаді досі проживає близько 10 тисяч жителів.

Як розповів Чинчик, місцева влада докладає всіх зусиль, щоб евакуювати людей до більш безпечних регіонів.

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"На жаль, багато людей похилого віку не мають бажання виїздити у більш безпечні регіони, мотивація їхня досить проста - вони тут народились і прожили, і родичі тут поховані і так далі", - сказав очільник МВА.

Зазначається, що з Торецької громади евакуювали всіх дітей.

Нагадаємо, що наприкінці червня Донецька ОВА анонсувала примусову евакуацію з міста Торецьк, що на Донеччині.

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