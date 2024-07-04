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Новини Війна
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У районі Торецька окупанти використовують тактику "випаленої землі", - МВА

У районі Торецька окупанти використовують тактику «випаленої землі», - МВА

Війська РФ щодня завдають по Торецькій громаді Донецької області по 10-20 авіаударів, руйнуючи критичну інфраструктуру, багатоповерхові будинки та приватний сектор.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські загарбники регулярно обстрілюють із тактичної авіації Торецьку громаду та використовують тактику "випаленої землі".

Попри постійні російські обстріли, в громаді досі проживає близько 10 тисяч жителів. 

Як розповів Чинчик, місцева влада докладає всіх зусиль, щоб евакуювати людей до більш безпечних регіонів. 

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"На жаль, багато людей похилого віку не мають бажання виїздити у більш безпечні регіони, мотивація їхня досить проста - вони тут народились і прожили, і родичі тут поховані і так далі", - сказав очільник МВА.

Зазначається, що з Торецької громади евакуювали всіх дітей.

Нагадаємо, що наприкінці червня Донецька ОВА анонсувала примусову евакуацію з міста Торецьк, що на Донеччині.

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евакуація (2342) Донецька область (8788) Торецьк (504)


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До Торецька була інша тактика?
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04.07.2024 11:03 Відповісти
Тактика "випаленної землі" - це абсолютно інша річ - це коли відступаючи ти знищуєш все за сообою, не залишаючи ворогові інфраструктури і можливості поповнювати запаси...так, це тактика з далекого минулого, давнон не актуальна.
А те, що роблять кацапи - називається "вогняний вал", якщо не помиляюсь...-це коли арта і авіація зннищує все, а за валом йде вже наступ.
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04.07.2024 11:03 Відповісти
До речі, насілєніє Торецька досі себе вважають "нарот Дзєржинська"((
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04.07.2024 11:10 Відповісти
Кажуть там була ротація і рашковани скористались - за день 3км
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04.07.2024 11:11 Відповісти
Забагато за добу 3 км. Ротація навряд чи це є причиною такого просування.
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04.07.2024 11:42 Відповісти
Саме так і було. Правду кажуть.
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04.07.2024 12:00 Відповісти
 
 