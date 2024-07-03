Росіяни атакували евакуаційне авто під Торецьком, поранено двох парамедиків. ВIДЕО

Російські окупанти атакували евакуаційний автомобіль парамедиків поліції під Торецьком на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкоджене", - йдеться в повідомленні.

"Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми б згоріли", – розповів парамедик Руслан Губанов (Каспер).

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