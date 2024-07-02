1 людина загинула та ще 2 людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Селидового на Донеччині. ФОТОрепортаж

2 липня війська РФ завдали авіаудару по місту Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє - зазнали поранень.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня - росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільних. Наразі відомо, що загинула 63-річна жінка. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу", - розповів Філашкін.

Крім того, у місті пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині - небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтесь!" - закликав очільник ОВА.

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