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1 людина загинула та ще 2 людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Селидового на Донеччині. ФОТОрепортаж

2 липня війська РФ завдали авіаудару по місту Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє - зазнали поранень.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня - росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільних. Наразі відомо, що загинула 63-річна жінка. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу", - розповів Філашкін.

Крім того, у місті пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині - небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтесь!" - закликав очільник ОВА.

Читайте: Окупанти просунулися у районі чотирьох населених пунктів на східному напрямку, - DeepState. КАРТА

Наслідки обстрілу Селидового

Росіяни обстріляли Селидове
Внаслідок російського обстрілу Селидового загинула одна людина

Наслідки обстрілу Селидового

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обстріл (29105) жертви (1814) Донецька область (8788)


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