1 людина загинула та ще 2 людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Селидового на Донеччині. ФОТОрепортаж
2 липня війська РФ завдали авіаудару по місту Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє - зазнали поранень.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня - росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільних. Наразі відомо, що загинула 63-річна жінка. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу", - розповів Філашкін.
Крім того, у місті пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.
"Знову наголошую: залишатися на Донеччині - небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтесь!" - закликав очільник ОВА.
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