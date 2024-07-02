1 человек погиб и еще 2 получили ранения вследствие обстрела Селидово на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 июля войска РФ нанесли авиаудар по городу Селидово Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек, еще двое - получили ранения.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Город попал под огонь сегодня в середине дня - россияне снова ударили авиабомбой по гражданским. Сейчас известно, что погибла 63-летняя женщина. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь", - рассказал Филашкин.

Кроме того, в городе повреждены 24 дома и 2 автомобиля.

"Снова подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Берегите себя - эвакуируйтесь!" - призвал глава ОВА.

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