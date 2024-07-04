Росіяни авіацією знищують Торецьк, щоб потім захопити руїни, - речник ОСУВ «Хортиця» Волошин

Російські загарбники не припиняють наступальних дій на торецькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника ОСУВ, росіяни намагаються знищити всю інфраструктуру міста Торецьк, що на Донеччині, щоб потім захопити руїни. Він зазначив, що ворог активно застосовує авіацію.

"Росіяни здійснюють штурми в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк. Застосовують авіацію, яка вдень здійснює по 10-20 авіаударів по території всієї Торецької громади", - розповів Волошин.

Загалом, минулого тижня ворог здійснив 114 атак у напрямку Торецька, минулої доби відбулося 25 атак.

Сили оборони України завдають значних втрат окупантам на цьому напрямку. Зокрема, за минулу добу війська РФ втратили близько 70 солдатів та кілька одиниць броне- та автомобільної техніки.

Волошин додав, що росіяни не відмовилися від своїх планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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"Метою ворога залишається вихід на кордони Донецької та Луганської областей. У нього це, звісно, не виходить. Сили оборони тримаються і дають адекватну відповідь ворогу", - сказав речник ОСУВ.

Напередодні начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик розповів, що війська РФ щодня завдають по Торецькій громаді Донецької області по 10-20 авіаударів, руйнуючи критичну інфраструктуру, багатоповерхові будинки та приватний сектор. Загарбники використовують тактику "випаленої землі".

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