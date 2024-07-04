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Новини Війна
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Росіяни авіацією знищують Торецьк, щоб потім захопити руїни, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Росіяни авіацією знищують Торецьк, щоб потім захопити руїни, - речник ОСУВ «Хортиця» Волошин

Російські загарбники не припиняють наступальних дій на торецькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника ОСУВ, росіяни намагаються знищити всю інфраструктуру міста Торецьк, що на Донеччині, щоб потім захопити руїни. Він зазначив, що ворог активно застосовує авіацію. 

"Росіяни здійснюють штурми в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк. Застосовують авіацію, яка вдень здійснює по 10-20 авіаударів по території всієї Торецької громади", - розповів Волошин.

Загалом, минулого тижня ворог здійснив 114 атак у напрямку Торецька, минулої доби відбулося 25 атак.

Сили оборони України завдають значних втрат окупантам на цьому напрямку. Зокрема, за минулу добу війська РФ втратили близько 70 солдатів та кілька одиниць броне- та автомобільної техніки.

Волошин додав, що росіяни не відмовилися від своїх планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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"Метою ворога залишається вихід на кордони Донецької та Луганської областей. У нього це, звісно, не виходить. Сили оборони тримаються і дають адекватну відповідь ворогу", - сказав речник ОСУВ.

Напередодні начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик розповів, що війська РФ щодня завдають по Торецькій громаді Донецької області по 10-20 авіаударів, руйнуючи критичну інфраструктуру, багатоповерхові будинки та приватний сектор. Загарбники використовують тактику "випаленої землі".

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (429) Донецька область (8788) Торецьк (504) Волошин Назар (101)


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І шо ж то за тварина з лямпасами, яка створила умови для бездарного про..бу Торецька? Чи не та, яка хоче списатись і отримувати лямпасовий пенсіон?
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04.07.2024 13:13 Відповісти
Як тільки з вуст речників ОСУВ звучить слово "руїни", так одразу спливає нехороша думка про прийняте рішення щодо здачі ворогу того чи іншого населеноно пункту.
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04.07.2024 13:16 Відповісти
А потім вилізе якесь ''тєло'' і скаже -"там одні руїни, тож там немає що захищати''.
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04.07.2024 13:19 Відповісти
Странно что они только сейчас за него взялись...На третий год..Хотя Торецк,стоит просто на линии разграничения с 14 года..Там еще в 14 сепары мост-путепровод подорвали между Торецком и Майорском(пригород Горловки) От Торецка чегырями по полям по прямой с десяток километров до Константиновки.Поэтому,начинается битва за нее + подпереть Часов Яр со стороны Констахи...Все идет запланированым пейсом к окончательной потере всей Донецкой обл... потом куйло может объявить цели вторжения выполненными,руины Бамбаса "освобожденными" и потом яйцесветный Боневтик подпишет мир...окончательно к зиме выдрачив всех граждан Украины отключениями света и сафари с похищением людей на улицах...Запоминайте.К концу года-начале следующего будете вспоминать этот пост..
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04.07.2024 14:47 Відповісти
 
 