Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту, предыдущий держался 37 лет. ВИДЕО

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпион".

Спортсменка с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра, побив рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м, 1987 год).

Магучих выиграла золото, став единственной, кто взял 2,03 м на секторе. Далее, днепрянка пошла на личный рекорд - 2,07 м, покорив эту высоту со второй попытки. Ярослава не остановилась на этом и побила мировой рекорд.

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