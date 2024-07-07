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Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту, предыдущий держался 37 лет. ВИДЕО

Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпион".

Спортсменка с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра, побив рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м, 1987 год).

Магучих выиграла золото, став единственной, кто взял 2,03 м на секторе. Далее, днепрянка пошла на личный рекорд - 2,07 м, покорив эту высоту со второй попытки. Ярослава не остановилась на этом и побила мировой рекорд.

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Автор: 

легкая атлетика (111) рекорд (246) спорт (2440) Магучих Ярослава (46)


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Топ комментарии
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07.07.2024 19:17 Ответить
+40
Магучіх виграла золото, ставши єдиною, хто взяв 2,03 м на секторі. Далі, дніпрянка пішла на особистий рекорд - 2,07 м, підкоривши цю висоту з другої спроби. Ярослава не зупинилась на цьому та побила світовий рекорд.

БРАВО!
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07.07.2024 19:21 Ответить
+34
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07.07.2024 19:27 Ответить
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А от питається -треба було Ярославі влаштовувати травлю в 21 році
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07.07.2024 22:19 Ответить
Колись всі світові рекорди які встановлювали громадяни України привласнювалися СРСР. В ********** ну прямо на гівно сходять від обурення - нема у них рекордів, спортсменів і навіть доступу до міжнародних змагань скоро не стане.
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07.07.2024 22:21 Ответить
самое гавняное, что я читал от кацапов : " Россия уже выходила в финал ЧЕ в 1988 году!", это при том, что в той команде было 8 киевских динамовцев и тренер Лобановский. Еще беларус Алейников и два московских татарина.
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07.07.2024 23:03 Ответить
rosya_dp - Yaroslava Mahuchikh - Instagram - то другая?
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07.07.2024 22:34 Ответить
Пишаємося!
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07.07.2024 23:25 Ответить
Днепр!
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08.07.2024 07:49 Ответить
Тут декілька негідників, які тупо і гіперактивно обсирають дуже видатну людину. Мене цікавить - за кого вони голосують. За партію "Свобода", чи за "єдіная расія"?
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08.07.2024 08:56 Ответить
Чого Ви дивуєтесь ? Рефлексують. Магучіх на початку підзалетіла з фото. Усик наче переналаштувався. Ломаченко останній бій наче під прапором закінчив, але до цього жесть була.

Яна Клочкова, рибка наша золота, де ? Шахіст Пономарьов, здається, переметнувся. Не пам"ятаю прізвища, якийсь відомий футболіст. Ще були лижники.

Це те що на думку спало.
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08.07.2024 11:29 Ответить
Але розумна людина буде розглядати кожен випадок окремо і з розумом.
А про Усика. Як можна серйозно відноситись до того що він відповідав на провокації журнашлюшки каналу Г+Г - "чий Крим", коли в Криму в своїй квартирі тоді ще жила його сім'я. До речі його дружина детально розповідала - чому він так відповідав. Після її розповіді всі питання мають бути зняті. Дивно що вони ще виникають.
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08.07.2024 12:32 Ответить
Мабуть. Окремо. Але коли явище чисельне ?? Що там недавно ляпнула учасниця збірної з веслування ? "Я в Монако, а ви тут сидіть під бомбами "
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08.07.2024 14:22 Ответить
Дехто тут зі злістю згадують про те що спортсменка 3 роки назад сфотографувалась з московською спортсменкою.
3 роки назад вона була майже дитиною. На жаль їй тоді ніхто зі старших не пояснили як діяти в такій ситуації. Хто цього не розуміє є чи абсолютними неадекватами чи провокаторами.
До речі не вона тоді сфотографувалась, а та з нею сфотографувалась.
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08.07.2024 12:11 Ответить
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