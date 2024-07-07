Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту, предыдущий держался 37 лет. ВИДЕО
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпион".
Спортсменка с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра, побив рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м, 1987 год).
Магучих выиграла золото, став единственной, кто взял 2,03 м на секторе. Далее, днепрянка пошла на личный рекорд - 2,07 м, покорив эту высоту со второй попытки. Ярослава не остановилась на этом и побила мировой рекорд.
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+61 Перехватчик
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+40 vitaliymkua
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+34 Виталий #548501
показать весь комментарий07.07.2024 19:27 Ответить Ссылка
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Яна Клочкова, рибка наша золота, де ? Шахіст Пономарьов, здається, переметнувся. Не пам"ятаю прізвища, якийсь відомий футболіст. Ще були лижники.
Це те що на думку спало.
А про Усика. Як можна серйозно відноситись до того що він відповідав на провокації журнашлюшки каналу Г+Г - "чий Крим", коли в Криму в своїй квартирі тоді ще жила його сім'я. До речі його дружина детально розповідала - чому він так відповідав. Після її розповіді всі питання мають бути зняті. Дивно що вони ще виникають.
3 роки назад вона була майже дитиною. На жаль їй тоді ніхто зі старших не пояснили як діяти в такій ситуації. Хто цього не розуміє є чи абсолютними неадекватами чи провокаторами.
До речі не вона тоді сфотографувалась, а та з нею сфотографувалась.