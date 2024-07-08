В РФ взлетели 4 бомбардировщика Ту-95. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10, - Воздушные силы

Вечером 7 июля в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.

Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - после 01:10. Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

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