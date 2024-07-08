В РФ взлетели 4 бомбардировщика Ту-95. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10, - Воздушные силы
Вечером 7 июля в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.
Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - после 01:10. Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dxqpzr/ukrainian_hur_training_countering_recon_ru_drones/
щоб вони всі здохли 👹
Хто заважає українцям зробити так само з Ту-95МС?
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.
Обстрілювати аеродром "Оленья"
У "Моссада" є давнє правило, що якщо немає порятунку агентів, то немає операції. Тому потрібно було продумати заходи для виведення оперативників із місця замаху.
Потрібно було доставити в Іран знаряддя вбивства. Дистанційно керований кулемет разом із додатковими системами важить майже 1 тонну. Їх розібрали на частини і доставляли в Іран різними каналами, щоб не викликати підозри.
Оператор, який стежить за ситуацією через камери і супутник, знаходився на відстані приблизно 1 500 км. Унаслідок загальна затримка часу сягала 1,5 с, це потрібно було враховувати при стрільбі. Тому до системи управління вогнем був залучений штучний інтелект, який цим і займався. Він також коригував вогонь після кожної з черги, оскільки кулемет зміщувався після пострілів.
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь"