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Новости Война
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В РФ взлетели 4 бомбардировщика Ту-95. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10, - Воздушные силы

Ту-95

Вечером 7 июля в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.

Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - после 01:10. Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

Также читайте: Применение бомбы ФАБ-3000 россиянами на Харьковщине пока не подтверждается, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2856) бомбардировка (453) Воздушные силы (2431) ту-95 (15)


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Топ комментарии
+25
Кацапи під@раси , а ху@ло виб@ялок ,
щоб вони всі здохли 👹
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07.07.2024 23:16 Ответить
+15
москалі піdaraси
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07.07.2024 23:09 Ответить
+11
"Якщо ми будемо фінансувати армію ми не зможемо будувати дороги".
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07.07.2024 23:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а на зустріч їм чому б не послати дрони?
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07.07.2024 23:07 Ответить
fpv?
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07.07.2024 23:14 Ответить
Угу..в них макс висота польоту 7 к метрів, а у тушки 13 к..
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07.07.2024 23:20 Ответить
ні, пілатіруємі. «Літаки летять - будемо всіх бомбить»

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07.07.2024 23:21 Ответить
"Якщо ми будемо фінансувати армію ми не зможемо будувати дороги".
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07.07.2024 23:42 Ответить
Велике бідавництво українського мудрого наріту

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07.07.2024 23:50 Ответить
Такого ще не бачив. Дай Бог, щоб це було ефективно і реально допомогло.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dxqpzr/ukrainian_hur_training_countering_recon_ru_drones/
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08.07.2024 02:15 Ответить
Ну такие дроны ( В-1В, В-2, В-52 ) мы еще не получали).
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07.07.2024 23:32 Ответить
Та хто нам таке дасть..а Спіріт няшка..
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08.07.2024 00:00 Ответить
Тут развед.дроны сбить не могут, а вы про страт.авиацию... Опять прилет туда где дрон висит.
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07.07.2024 23:46 Ответить
Послали б віртуальні F 16 але їх немає
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07.07.2024 23:49 Ответить
москалі піdaraси
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07.07.2024 23:09 Ответить
Хоть один пiлот з баран'ей не повернувся зi змiни "домой"?
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07.07.2024 23:14 Ответить
Тут же не треба ЯЗ, правда Муданов?? Невеличкий ножичек, чiк i всьо.
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07.07.2024 23:22 Ответить
Кацапи під@раси , а ху@ло виб@ялок ,
щоб вони всі здохли 👹
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07.07.2024 23:16 Ответить
Амен!
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07.07.2024 23:18 Ответить
Чортові москалі, як вони вже нам надоїли!
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07.07.2024 23:33 Ответить
уже и пошла тревога..
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07.07.2024 23:34 Ответить
не потрібно було про F-16 хвалитися.., кожного дня
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07.07.2024 23:35 Ответить
Відспіваємо касапів-рашистів до зими 2024-2025 років!
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07.07.2024 23:36 Ответить
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08.07.2024 00:47 Ответить
Добраться бы дронами до этой Оленьей, глядишь подольше бы не было налётов...
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08.07.2024 01:02 Ответить
Провідний науковий фахівець ядерної програми Ірану Мохсен Фахрізаде був убитий в листопаді 2020 року пострілами з кулемета. Вогнем на місці керував штучний інтелект, а команду на відкриття вогню дала людина-оператор через супутник.

Хто заважає українцям зробити так само з Ту-95МС?
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"
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08.07.2024 01:17 Ответить
Підготовка до вбивства Фахрізаде почалася після серії зустрічей наприкінці 2019 - початку 2020 року ізраїльських офіційних осіб на чолі з директором "Моссада" Йосі Коеном із високопоставленими американськими чиновниками, враховуючи колишнього президента Дональда Трампа, держсекретаря Майка Помпео і директора ЦРУ Джина Гаспела.

У "Моссада" є давнє правило, що якщо немає порятунку агентів, то немає операції. Тому потрібно було продумати заходи для виведення оперативників із місця замаху.

Потрібно було доставити в Іран знаряддя вбивства. Дистанційно керований кулемет разом із додатковими системами важить майже 1 тонну. Їх розібрали на частини і доставляли в Іран різними каналами, щоб не викликати підозри.

Оператор, який стежить за ситуацією через камери і супутник, знаходився на відстані приблизно 1 500 км. Унаслідок загальна затримка часу сягала 1,5 с, це потрібно було враховувати при стрільбі. Тому до системи управління вогнем був залучений штучний інтелект, який цим і займався. Він також коригував вогонь після кожної з черги, оскільки кулемет зміщувався після пострілів.
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08.07.2024 01:20 Ответить
Ви не в Ізраїлі живете ....
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08.07.2024 01:20 Ответить
"Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь"
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08.07.2024 01:23 Ответить
Ви таке скажете!Поржать треба
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08.07.2024 01:31 Ответить
 
 