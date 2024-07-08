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Новости Война
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В течение дня захватчики обстреляли 9 громад Сумщины. Зафиксировано 88 взрывов

Впродовж дня загарбники обстріляли 9 громад Сумщини

В течение дня воскресенья, 7 июля, войска РФ совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области зафиксировали 88 взрывов на территории девяти общин.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: враг сбросил 13 мин, а также сбрасывал боеприпасы с БПЛА;
  • Белопольская громада: оккупанты били из ствольной артиллерии, а также нанесли один удар FPV-дроном;
  • Середино-Будская громада: рашисты обстреливали из минометов и артиллерии, а также атаковали FPV-дроном;
  • Эсманская громада: враг бил из минометов и атаковал FPV-дронами;
  • По Хотинской громаде оккупанты били из минометов, а также нанесли удар неуправляемой авиационной ракетой с вертолета;
  • На территорию Великописаревской громады захватчики сбросили 17 мин;
  • Шалигинская громада: зафиксирован минометный обстрел;
  • Дружбовская громада: враг бил из минометов;
  • На территорию Путивльской громады россияне сбросили 3 мины.

Жертв и пострадавших нет.

Также смотрите: Оккупанты вечером обстреляли Никополь. Четверо пострадавших, в том числе 10-летний мальчик. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27913) Сумская область (3337)


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