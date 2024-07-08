В течение дня захватчики обстреляли 9 громад Сумщины. Зафиксировано 88 взрывов
В течение дня воскресенья, 7 июля, войска РФ совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области зафиксировали 88 взрывов на территории девяти общин.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: враг сбросил 13 мин, а также сбрасывал боеприпасы с БПЛА;
- Белопольская громада: оккупанты били из ствольной артиллерии, а также нанесли один удар FPV-дроном;
- Середино-Будская громада: рашисты обстреливали из минометов и артиллерии, а также атаковали FPV-дроном;
- Эсманская громада: враг бил из минометов и атаковал FPV-дронами;
- По Хотинской громаде оккупанты били из минометов, а также нанесли удар неуправляемой авиационной ракетой с вертолета;
- На территорию Великописаревской громады захватчики сбросили 17 мин;
- Шалигинская громада: зафиксирован минометный обстрел;
- Дружбовская громада: враг бил из минометов;
- На территорию Путивльской громады россияне сбросили 3 мины.
Жертв и пострадавших нет.
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