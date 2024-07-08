Оккупанты вечером обстреляли Никополь. Четверо пострадавших, в том числе 10-летний мальчик. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером воскресенья, 7 июля, российские оккупационные войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Из-за вражеского обстрела пострадали четыре человека, среди них 10-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"За вечер в Никополе уже четверо пострадавших, среди которых 10-летний мальчик. Среди пострадавших и трое женщин - 41, 64 и 81 лет. Они с осколочными ранениями и ожогами", - рассказал чиновник.

Также в результате очередной атаки рашистов в городе повреждены многоквартирный и частные дома, на одном из дворов произошел пожар. Кроме этого, побиты хозяйственные постройки и теплицы.

Лысак также показал фото последствий вражеского обстрела по Никополю.

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