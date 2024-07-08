Россияне нанесли ракетный удар по пригороду Сум
Вечером 7 июля войска РФ ударили по пригороду Сум.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.
"Сумщина, 7 июля, после 23 часов враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются, оставайтесь в укрытиях, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава незламному Народу України!