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Россияне нанесли ракетный удар по пригороду Сум

вибух

Вечером 7 июля войска РФ ударили по пригороду Сум.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

"Сумщина, 7 июля, после 23 часов враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются, оставайтесь в укрытиях, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обесточивание в Сумах из-за аварии: энергоснабжение возобновят в ближайшие часы

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обстрел (27913) Сумская область (3337) Сумы (1183)


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Цього тижня ми вже додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків, - Зеленський.
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08.07.2024 01:10 Ответить
Суми і пів області це особливо помітили. Гепнуло так, що шибки задоижали та спрацювала сигналізація у всіх авто
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08.07.2024 06:36 Ответить
Ми й помітили. Знищене КБЮ тому підтвердження.
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08.07.2024 07:30 Ответить
Тримайся, героїчна Сумщина!

Слава незламному Народу України!
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08.07.2024 06:11 Ответить
 
 