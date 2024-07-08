Россияне нанесли ракетный удар по пригороду Сум

Вечером 7 июля войска РФ ударили по пригороду Сум.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

"Сумщина, 7 июля, после 23 часов враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются, оставайтесь в укрытиях, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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