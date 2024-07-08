Спикер Конгресса США Джонсон встретится с Зеленским, - Reuters
Во время саммита НАТО 10 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится со спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Ожидается, что поддержка Украины будет в центре внимания на саммите в Вашингтоне на этой неделе. В частности из-за беспокойства относительно будущей поддержки Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.
Как пишет Reuters, в апреле Джонсон выступил инициатором двухпартийного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95 млрд, против которого выступили союзники бывшего президента Трампа в Конгрессе.
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