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Спикер Конгресса США Джонсон встретится с Зеленским, - Reuters

Зеленський зустрінеться з Джонсоном

Во время саммита НАТО 10 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится со спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Ожидается, что поддержка Украины будет в центре внимания на саммите в Вашингтоне на этой неделе. В частности из-за беспокойства относительно будущей поддержки Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Как пишет Reuters, в апреле Джонсон выступил инициатором двухпартийного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95 млрд, против которого выступили союзники бывшего президента Трампа в Конгрессе.

Также читайте: Спикер Палаты представителей Джонсон выступает за снятие ограничений для Украины относительно использования американского оружия в войне с РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) саммит (1200) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+8
https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets вец https://www.youtube.com/post/UgkxZC7wjaSwKbJ6t1YKx0cfb6ZAWhI1jm0S 17 часов назад

«Україна чарівна», підписав фото Валерій Залужний.

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08.07.2024 07:23 Ответить
+2
І знов ничого нема унікального у тому шо зустрнутся два мудака
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08.07.2024 06:58 Ответить
+2
Ну один з них не тільки мудак а і підр..
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08.07.2024 07:18 Ответить
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І знов ничого нема унікального у тому шо зустрнутся два мудака
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08.07.2024 06:58 Ответить
Ну один з них не тільки мудак а і підр..
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08.07.2024 07:18 Ответить
Чому тільки один?
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08.07.2024 07:24 Ответить
https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets вец https://www.youtube.com/post/UgkxZC7wjaSwKbJ6t1YKx0cfb6ZAWhI1jm0S 17 часов назад

«Україна чарівна», підписав фото Валерій Залужний.

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08.07.2024 07:23 Ответить
Запис над фото зробив користувач - Тарас Березовець.
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08.07.2024 07:24 Ответить
Проаналізувавши витік даних Міністерства оборони США, журналісти видання Economist дійшли висновку, що Росія могла втратити у війні в Україні від 462 до 728 тисяч військових.

Автори зазначають, що їхні підрахунки базуються на витоку документів з американського оборонного відомства. Згідно з припущеннями журналістів, на кожного ліквідованого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених.

Тож до середини червня 2024 року від 462 тисяч до 728 тисяч російських солдатів «були виведені з ладу». Це перевищує кількість російських військових, які готувалися до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
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08.07.2024 07:35 Ответить
НАЙКРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПАРОЧКИ

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08.07.2024 07:28 Ответить
давайте позначимо його менеджерування оцим знаком - запрошую !
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08.07.2024 07:31 Ответить
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08.07.2024 07:32 Ответить
Маріонетка трампа і його секти МАГа жоче зустрітися з собі подобною.
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08.07.2024 07:38 Ответить
А якже тоді, отой козир, без фотки буде??
Простроченого зеленського, самого запросили?
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08.07.2024 09:43 Ответить
А толку?
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08.07.2024 10:29 Ответить
 
 