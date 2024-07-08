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Все больше демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов в пятницу, - Axios

Демократи закликають Байдена відмовитися від участі у виборах

Все больше членов Демократической партии в США хотят, чтобы нынешний президент отказался от участия в выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Сам Байден, при поддержке первой леди Джилл Байден и сына Хантера, заявляет, что ничто, кроме Божьего промысла, не убедит его прекратить свою предвыборную кампанию, у представителей демократов другие планы.

Издание пишет, что якобы все больше демократов хотят, чтобы все, от бывшего президента США Барака Обамы до лидеров Конгресса, "умоляли" Байдена отказаться от участия в выборах до следующей пятницы 12 июля.

Напомним, ранее Байден заверил, что не собирается отказываться от участия в выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Я тот, кто остановил Путина

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24760) США (27166)


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Топ комментарии
+5
потрібно законодавчо ставити обмежання 70 років на пост президента, бо дідусі не бачать як вони розумово гальмують...
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08.07.2024 06:52 Ответить
+5
Дебіли в Україні вже оброли "нове молоде обличчя".
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08.07.2024 07:35 Ответить
+4
Байден нажаль почав нагадувати гєнєральниє сєкрєтарєй савка і не тількі які до самої смерті чіплялись за владу-жалкає зрєліщє...
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08.07.2024 07:14 Ответить
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потрібно законодавчо ставити обмежання 70 років на пост президента, бо дідусі не бачать як вони розумово гальмують...
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08.07.2024 06:52 Ответить
Дебіли в Україні вже оброли "нове молоде обличчя".
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08.07.2024 07:35 Ответить
Обрання "молодої команди" Чорновецького в Києві уже був прецендент.
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08.07.2024 07:42 Ответить
Білий дім перетворюється у старікивський приют.
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08.07.2024 07:02 Ответить
Байден нажаль почав нагадувати гєнєральниє сєкрєтарєй савка і не тількі які до самої смерті чіплялись за владу-жалкає зрєліщє...
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08.07.2024 07:14 Ответить
Після афганістану і ось такої допомоги Україні демократів на смітник історії
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08.07.2024 07:22 Ответить
Два клоуна мої, два клоунА...
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08.07.2024 07:23 Ответить
Ну если и импотент Обамка хочет снятия Байдена с выборов, то хрен им всем в грызло.
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08.07.2024 07:23 Ответить
Ему становится все хуже. Назвал себя "черной женщиной" а потом "мужем Байдена". Все это было видно давно, но как обычно самые демократические СМИ в мире предпочитали этого не замечать. Куча лживых проходимцев на службе у олигархов.
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08.07.2024 07:33 Ответить
Обидві партії впали в маразм брєжнєвандроповчерненківщини.

Обидві партії в США ніби скроєні по шаблонах КПСС: до страрості окремі особи зі своїми "командами" доповзають на вершину партійної піраміди і далі всіх їх зусилля спрямовані на самозбереження на владному олімпі. Що їм США, Європа, НАТО, Україна, РФ з Китаєм...

Однак вже є як є. І Байден не хоче...

Якщо б мене, простого хлопа з села, тупого провінціала, спитали:

- А ви б що порадили?

То я б сказав:

- Сильним ходом було б команді Байдена оголосити віце Президентом сильного, відносно молодого лідера, який міг би прийняти естафету президенства у випадку...
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08.07.2024 08:01 Ответить
Так, дідусям треба відпочивати
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08.07.2024 08:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jD6brcTVgPI Что я думаю про Байдена и Трампа
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08.07.2024 08:47 Ответить
легка паніка та нервовість перед виборами є нормальними
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08.07.2024 08:51 Ответить
А CNN вже купив трамп чи пуйло? Чи друзі трампа та пуйла? Під час дебатів завдяки грі з мікрофонами CNN сприяла зниженню рейтингу Байдена. А зара розгорнуто цілу масштабну кампанію (не здогадуєтеся, ким саме?) за те, щоби Байден зняв свою кандидатуру. І до цього вже схиляється усе більше й більше демократів...
Чи існує контррозвідка у Штатах? Якшо існує, то на кого працює?
Додам: я не є прихильником пана Байдена.
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08.07.2024 09:00 Ответить
 
 