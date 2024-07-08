Все больше демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов в пятницу, - Axios

Все больше членов Демократической партии в США хотят, чтобы нынешний президент отказался от участия в выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Сам Байден, при поддержке первой леди Джилл Байден и сына Хантера, заявляет, что ничто, кроме Божьего промысла, не убедит его прекратить свою предвыборную кампанию, у представителей демократов другие планы.

Издание пишет, что якобы все больше демократов хотят, чтобы все, от бывшего президента США Барака Обамы до лидеров Конгресса, "умоляли" Байдена отказаться от участия в выборах до следующей пятницы 12 июля.

Напомним, ранее Байден заверил, что не собирается отказываться от участия в выборах.

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