Все больше демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов в пятницу, - Axios
Все больше членов Демократической партии в США хотят, чтобы нынешний президент отказался от участия в выборах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники.
Сам Байден, при поддержке первой леди Джилл Байден и сына Хантера, заявляет, что ничто, кроме Божьего промысла, не убедит его прекратить свою предвыборную кампанию, у представителей демократов другие планы.
Издание пишет, что якобы все больше демократов хотят, чтобы все, от бывшего президента США Барака Обамы до лидеров Конгресса, "умоляли" Байдена отказаться от участия в выборах до следующей пятницы 12 июля.
Напомним, ранее Байден заверил, что не собирается отказываться от участия в выборах.
Топ комментарии
+5 Mikev V
показать весь комментарий08.07.2024 06:52 Ответить Ссылка
+5 Anatoly #540864
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+4 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.07.2024 07:14 Ответить Ссылка
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Обидві партії в США ніби скроєні по шаблонах КПСС: до страрості окремі особи зі своїми "командами" доповзають на вершину партійної піраміди і далі всіх їх зусилля спрямовані на самозбереження на владному олімпі. Що їм США, Європа, НАТО, Україна, РФ з Китаєм...
Однак вже є як є. І Байден не хоче...
Якщо б мене, простого хлопа з села, тупого провінціала, спитали:
- А ви б що порадили?
То я б сказав:
- Сильним ходом було б команді Байдена оголосити віце Президентом сильного, відносно молодого лідера, який міг би прийняти естафету президенства у випадку...
Чи існує контррозвідка у Штатах? Якшо існує, то на кого працює?
Додам: я не є прихильником пана Байдена.