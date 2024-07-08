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Россияне обстреляли за сутки 15 населенных пунктов Херсонщины и 282 раза ударили по Запорожской области, есть раненые

Обстріл Запорізької області 8 липня

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались 15 населенных пунктов Херсонщины и 7 городов и сел Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Херсонщине враг обстрелял Берислав, Тягинку, Кизомыс, Велетенское, Камышаны, Одрадокаменку, Ромашково, Белозерку, Новоалександровку, Понятовку, Михайловку, Антоновку, Клапая, Шевченковку и Херсон. По информации начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, армия РФ осуществила ракетный удар по Херсонскому району.

"Российские войска попали в жилые кварталы. В частности повреждены две многоэтажки и 19 частных домов. Зафиксированы попадания в административное здание, магазин и газопровод, повреждены хозяйственные постройки, складское помещение и мотоцикл.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - отметил Прокудин.

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Также в течение прошлых суток оккупанты 282 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Староукраинке. А также:

  • направил 108 БпЛА различной модификации на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
  • совершил 9 обстрелов из РСЗО Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки;
  • нанес 163 артобстрела по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Староукраинки, Малиновки и Левадного.

Автор: 

обстрел (27913) Херсон (2897) Запорожская область (3210) Херсонская область (4898)


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