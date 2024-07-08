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Новости Помощь Украине
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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль о помощи Украине: Будет зависеть от военного сотрудничества между РФ и КНДР

президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Южная Корея будет принимать решение о предоставлении помощи Украине, учитывая то, как будет действовать новый военный пакт между РФ и КНДР.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Когда его спросили, позволит ли он поставки оружия Украине, Юн сказал, что Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".

Это будет включать такие отрасли, как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за сотрудничество с Россией

Юн заявил, что обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы, углубляя военные связи с Россией, предупредив, что Москве придется выбирать между двумя Кореями, в которых лежат ее истинные интересы.

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей является явной угрозой и серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", - сказал Юн.

Отношения между Южной Кореей и Россией испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

Также читайте: Столтенберг: НАТО и Южная Корея планируют совместный флагманский проект относительно помощи Украине

Южная Корея выразила протест, когда Путин посетил Пхеньян в июне и подписал с лидером Ким Чен Ыном договор, предусматривающий взаимную оборону.

Автор: 

КНДР (1226) помощь (7880) россия (96216) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+6
а на упередження мозоку не вистачяє?
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08.07.2024 09:19 Ответить
+4
Они даже безвизовый режим с рашкой не отменили, после обещаний ***** воевать за КНДР.
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08.07.2024 09:44 Ответить
+3
Реактивісти вузькоокі...
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08.07.2024 09:17 Ответить
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Реактивісти вузькоокі...
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08.07.2024 09:17 Ответить
а на упередження мозоку не вистачяє?
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08.07.2024 09:19 Ответить
А хіба того що вони вже надали рашці недостатньо, чи дядя сем не дозволяє....
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08.07.2024 09:24 Ответить
чому завжди відповіді, а не питання?
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08.07.2024 09:22 Ответить
Це буде залежати від кількості загиблих українців....
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08.07.2024 09:22 Ответить
Знову Україну в заручники беруть
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08.07.2024 09:36 Ответить
Они даже безвизовый режим с рашкой не отменили, после обещаний ***** воевать за КНДР.
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08.07.2024 09:44 Ответить
За яким "рівнем" вони стежитимуть??? Снаряди, міни, ракети постачають? Постачають. Договори про спіробітництво підписали? Підписали. Літаки, підводні човни та супутники після цього у кндр будуть? Будуть. Що ще потрібно?
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08.07.2024 10:10 Ответить
У Юж. Кореи колоссальная зависимость от поставок сырья из РФ. По оценкам специалистов от 80 до 90% сырья для промышленности Корея получает именно из РФ. Причем дешевого сырья. Что дает корейским изделиям конкурентное преимущество в виде дешевой цены на готовые изделия.
Это прекрасно понимают и в Юж. Корее и в РФ.
Поэтому все эти разговоры про "красные линии" - это разговоры для бедных. Дураку понятно, что РФ уже давно перешла все "красные линии" в сотрудничестве с КНДР. Причем задолго до 24.02.22. А откуда, вы думаете, в КНДР современные ракетные технологии? Знала ли об этом южно-корейская разведка? Конечно знала!
А вот угрозы РФ прекратить поставки дешевого сырья в Корею, если Корея начнет поставлять оружие Украине - более чем серьезны и реальны.
Поэтому не стоит витать в облаках и надеяться на поставки корейских вооружений. В самом оптимистичном для нас варианте, Корея будет поставлять свое вооружение для стран НАТО, а те будут отдавать нам свое устаревшее вооружение. Что это изменит на поле боя? - Н И Ч Е Г О.
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08.07.2024 11:21 Ответить
Будут присматриваться, ещё лет пять и потихоньку торговли с путлером, деньги конечно важнее, авось не прилетит кацапская ракета по Сеулу.....
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08.07.2024 15:29 Ответить
 
 