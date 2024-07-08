Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль о помощи Украине: Будет зависеть от военного сотрудничества между РФ и КНДР
Южная Корея будет принимать решение о предоставлении помощи Украине, учитывая то, как будет действовать новый военный пакт между РФ и КНДР.
Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Когда его спросили, позволит ли он поставки оружия Украине, Юн сказал, что Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".
Это будет включать такие отрасли, как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами, добавил он.
Юн заявил, что обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы, углубляя военные связи с Россией, предупредив, что Москве придется выбирать между двумя Кореями, в которых лежат ее истинные интересы.
Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей является явной угрозой и серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", - сказал Юн.
Отношения между Южной Кореей и Россией испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.
Южная Корея выразила протест, когда Путин посетил Пхеньян в июне и подписал с лидером Ким Чен Ыном договор, предусматривающий взаимную оборону.
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Это прекрасно понимают и в Юж. Корее и в РФ.
Поэтому все эти разговоры про "красные линии" - это разговоры для бедных. Дураку понятно, что РФ уже давно перешла все "красные линии" в сотрудничестве с КНДР. Причем задолго до 24.02.22. А откуда, вы думаете, в КНДР современные ракетные технологии? Знала ли об этом южно-корейская разведка? Конечно знала!
А вот угрозы РФ прекратить поставки дешевого сырья в Корею, если Корея начнет поставлять оружие Украине - более чем серьезны и реальны.
Поэтому не стоит витать в облаках и надеяться на поставки корейских вооружений. В самом оптимистичном для нас варианте, Корея будет поставлять свое вооружение для стран НАТО, а те будут отдавать нам свое устаревшее вооружение. Что это изменит на поле боя? - Н И Ч Е Г О.