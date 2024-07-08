В Турции арестовали средства "Росатома", перечисленные на строительство АЭС "Аккую"

Деньги, которые российский "Росатом" перечисляет в Турцию на строительство АЭС "Аккую" - крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта - попали под арест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава госкорпорации РФ Алексей Лихачев.

"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги, - подчеркнул Лихачев.

И отметил, что за арест средств ответственны "американцы, которые ходят между юридическими лицами и банками", которые работают с российской госкорпорацией.

В Турции Россия строит первую в стране атомную электростанцию мощностью 4800 МВт. Она должна начать производить электроэнергию уже в этом году. Проект оценивается в $25 млрд и полностью оплачивается Россией. Однако его реализации мешают западные санкции.

И хотя "Росатом" не находится под ограничительными мерами, в санкционные списки включены несколько его дочерних структур, среди них в частности АО "Атомстрой" (разрабатывает технологии монтажа ядерных установок) и АО "Точмаш" (производит центрифуги для обогащения урана). Однако, несмотря на санкции, по словам Лихачева, "Росатом" продолжает строительство АЭС в Турции.

Межправительственное соглашение Турции и России по строительству и эксплуатации АЭС "Аккую" подписали еще в 2010 году. Физический запуск АЭС намечен на 2024 год.

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