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Новости Санкции против России
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В Турции арестовали средства "Росатома", перечисленные на строительство АЭС "Аккую"

АЕС у Туреччині

Деньги, которые российский "Росатом" перечисляет в Турцию на строительство АЭС "Аккую" - крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта - попали под арест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава госкорпорации РФ Алексей Лихачев.

"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги, - подчеркнул Лихачев.

И отметил, что за арест средств ответственны "американцы, которые ходят между юридическими лицами и банками", которые работают с российской госкорпорацией.

В Турции Россия строит первую в стране атомную электростанцию мощностью 4800 МВт. Она должна начать производить электроэнергию уже в этом году. Проект оценивается в $25 млрд и полностью оплачивается Россией. Однако его реализации мешают западные санкции.

И хотя "Росатом" не находится под ограничительными мерами, в санкционные списки включены несколько его дочерних структур, среди них в частности АО "Атомстрой" (разрабатывает технологии монтажа ядерных установок) и АО "Точмаш" (производит центрифуги для обогащения урана). Однако, несмотря на санкции, по словам Лихачева, "Росатом" продолжает строительство АЭС в Турции.

Межправительственное соглашение Турции и России по строительству и эксплуатации АЭС "Аккую" подписали еще в 2010 году. Физический запуск АЭС намечен на 2024 год.

Также читайте: Доходы российских компаний упали на треть из-за санкций, - росСМИ

Автор: 

россия (96216) санкции (11477) Турция (3501)


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Топ комментарии
+7
Ета чєрєдной удар в псіну...
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08.07.2024 09:22 Ответить
+4
Аккуєнно!
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08.07.2024 09:54 Ответить
+2
Так ось чому ердогандон такий в роісю влюбльонний!
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08.07.2024 09:56 Ответить
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Ета чєрєдной удар в псіну...
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08.07.2024 09:22 Ответить
Цікаво, скільки заарештовано грошей, якщо перерахувати в "байрактарах"?
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08.07.2024 09:27 Ответить
Думаю на зарплату турецьким будівельникам.

Обладнання вони завозять...
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08.07.2024 09:58 Ответить
Там еще прорва строительных материалов.
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08.07.2024 10:24 Ответить
Аккуєнно!
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08.07.2024 09:54 Ответить
Так ось чому ердогандон такий в роісю влюбльонний!
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08.07.2024 09:56 Ответить
Система взаєморозрахунків під ударом. Вони заарештовують гроші. Вони-це американці, які ходять між нашими юридичними особами, між нашими банками. Ну і по дрібниці багато чого "прилітає"... Але собаки гавкають-караван йде " » - сказав Олексій Лихачов
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08.07.2024 09:57 Ответить
Здається мені що ти засланий сюди козачок...
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08.07.2024 10:28 Ответить
Це його заяви, Я проти урізати цитати...
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08.07.2024 10:32 Ответить
так а шо там з повітрязаборниками F-16? Будуть не урізані цитати від кацапських лихачових?
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08.07.2024 11:12 Ответить
"****" - думав собі Ердоган, "******" - подумали американці.
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08.07.2024 11:08 Ответить
Пердлоган перебувся чи як?
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08.07.2024 12:00 Ответить
 
 