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Новости Санкции против России
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Доходы российских компаний упали на треть из-за санкций, - росСМИ

Доходи російських компаній впали на третину

Общая прибыль российских компаний в 2023 году упала на 36% - до 814 трлн руб.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

В то же время в первый год полномасштабного вторжения показатель впервые превысил квадриллион и составил 1267 трлн руб, говорится в материале.

Снижение доходов организаций в прошлом году связано с внешними санкциями: компаниям нужно перестраивать логистические и производственные процессы, пояснил генеральный директор российского ГК "Техзор" Андрей Бородкин.

По его словам, поскольку инфраструктура экономических отношений бизнеса с "дружественными" странами для России не была достаточно развитой, это требовало построения новых торгово-финансовых связей в прошлом году.

Отмечается, что в целом ситуация с рентабельностью организаций в 2023 году сложилась довольно положительная - показатели оказались на уровне 2019-го. Некоторые отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, в частности машиностроение. Это напрямую связано с войной в Украине и гособоронзаказом, но также и с импортозамещением.

Также читайте: Война Путина в Украине стала поворотным моментом для глобальной экономики, - доклад МВФ. ИНФОГРАФИКА

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россия (96107) санкции (11441) экономика (3884)


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воно то добре але недостатньо для України...поки товстий схудне, худий здохне, а з нашими нєсгібаємимі барцамі з карупцієй взагалі диво що ми ще тримаємося
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02.07.2024 11:21 Ответить
Типова кацапська НАДЕЖДА - "война закончітся і всє станє как біло"
Друже - санкції з кацапів НЕ знімуть незалежно від того є Україна чи нема.
США та союзники націлені опустити кацапів НАЗАВЖДИ до такого плінтуса щоб їм хватало лише на хліб але без масла.
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02.07.2024 12:39 Ответить
Что за бред в статье, какой нахой квадратилион- это больше 15 триллионов долларов- соответственно ввп по покупательной способности и на душу населения был бы больше чем в сша в несколько ра
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02.07.2024 11:24 Ответить
ще залишились дебіли, що ведуться на ці новини про імпотентні санкції?
світовий банк переніс москалів з групи доходу вище середнього до ВИСОКОГО!!! це все, що вам треба знати про санкції! середній річний дохід кацапа тепер майже в ТРИ РАЗИ більший ніж в українця!
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02.07.2024 11:28 Ответить
Гаазький педофіл владімір путін теж так думає тому підняв тарифи росії на рекордні суми
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02.07.2024 12:41 Ответить
Доходы компаний 8 триллионов долларов? Кто-нибудь верит в эту хрень?
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02.07.2024 11:37 Ответить
 
 