Доходы российских компаний упали на треть из-за санкций, - росСМИ

Общая прибыль российских компаний в 2023 году упала на 36% - до 814 трлн руб.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

В то же время в первый год полномасштабного вторжения показатель впервые превысил квадриллион и составил 1267 трлн руб, говорится в материале.

Снижение доходов организаций в прошлом году связано с внешними санкциями: компаниям нужно перестраивать логистические и производственные процессы, пояснил генеральный директор российского ГК "Техзор" Андрей Бородкин.

По его словам, поскольку инфраструктура экономических отношений бизнеса с "дружественными" странами для России не была достаточно развитой, это требовало построения новых торгово-финансовых связей в прошлом году.

Отмечается, что в целом ситуация с рентабельностью организаций в 2023 году сложилась довольно положительная - показатели оказались на уровне 2019-го. Некоторые отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, в частности машиностроение. Это напрямую связано с войной в Украине и гособоронзаказом, но также и с импортозамещением.

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