Доходи російських компаній впали на третину через санкції, - росЗМІ
Загальний прибуток російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн руб.
Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.
Водночас в перший рік повномасштабного вторгнення показник вперше перевищив квадрильйон і склав 1267 трлн руб, йдеться в матеріалі.
Зниження доходів організацій минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями: компаніям потрібно перебудовувати логістичні та виробничі процеси, пояснив генеральний директор російського ГК "Техзор" Андрій Бородкін.
За його словами, оскільки інфраструктура економічних відносин бізнесу з "дружніми" країнами для Росії не була достатньо розвиненою, це вимагало побудови нових торговельно-фінансових зв'язків торік.
Зазначається, що загалом ситуація з рентабельністю організацій у 2023 році склалася доволі позитивна - показники опинилися на рівні 2019-го. Деякі галузі перейшли з розряду стабільно нерентабельних у рентабельні, зокрема машинобудування. Це безпосередньо пов'язано з війною в Україні та держоборонзамовленням, але також і з імпортозаміщенням.
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Друже - санкції з кацапів НЕ знімуть незалежно від того є Україна чи нема.
США та союзники націлені опустити кацапів НАЗАВЖДИ до такого плінтуса щоб їм хватало лише на хліб але без масла.
світовий банк переніс москалів з групи доходу вище середнього до ВИСОКОГО!!! це все, що вам треба знати про санкції! середній річний дохід кацапа тепер майже в ТРИ РАЗИ більший ніж в українця!