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Новини Санкції проти Росії
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Доходи російських компаній впали на третину через санкції, - росЗМІ

Доходи російських компаній впали на третину

Загальний прибуток російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн руб.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Водночас в перший рік повномасштабного вторгнення показник вперше перевищив квадрильйон і склав 1267 трлн руб, йдеться в матеріалі.

Зниження доходів організацій минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями: компаніям потрібно перебудовувати логістичні та виробничі процеси, пояснив генеральний директор російського ГК "Техзор" Андрій Бородкін.

За його словами, оскільки інфраструктура економічних відносин бізнесу з "дружніми" країнами для Росії не була достатньо розвиненою, це вимагало побудови нових торговельно-фінансових зв'язків торік.

Зазначається, що загалом ситуація з рентабельністю організацій у 2023 році склалася доволі позитивна - показники опинилися на рівні 2019-го. Деякі галузі перейшли з розряду стабільно нерентабельних у рентабельні, зокрема машинобудування. Це безпосередньо пов'язано з війною в Україні та держоборонзамовленням, але також і з імпортозаміщенням.

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Автор: 

росія (65974) санкції (12079) економіка (934)


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воно то добре але недостатньо для України...поки товстий схудне, худий здохне, а з нашими нєсгібаємимі барцамі з карупцієй взагалі диво що ми ще тримаємося
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02.07.2024 11:21 Відповісти
Типова кацапська НАДЕЖДА - "война закончітся і всє станє как біло"
Друже - санкції з кацапів НЕ знімуть незалежно від того є Україна чи нема.
США та союзники націлені опустити кацапів НАЗАВЖДИ до такого плінтуса щоб їм хватало лише на хліб але без масла.
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02.07.2024 12:39 Відповісти
Что за бред в статье, какой нахой квадратилион- это больше 15 триллионов долларов- соответственно ввп по покупательной способности и на душу населения был бы больше чем в сша в несколько ра
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02.07.2024 11:24 Відповісти
ще залишились дебіли, що ведуться на ці новини про імпотентні санкції?
світовий банк переніс москалів з групи доходу вище середнього до ВИСОКОГО!!! це все, що вам треба знати про санкції! середній річний дохід кацапа тепер майже в ТРИ РАЗИ більший ніж в українця!
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02.07.2024 11:28 Відповісти
Гаазький педофіл владімір путін теж так думає тому підняв тарифи росії на рекордні суми
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02.07.2024 12:41 Відповісти
Доходы компаний 8 триллионов долларов? Кто-нибудь верит в эту хрень?
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02.07.2024 11:37 Відповісти
 
 