На Восточном направлении за сутки враг совершил более 3000 обстрелов позиций украинских войск, - ОСГВ "Хортица"

За минувшие сутки в восточной операционной зоне противник совершил 3728 обстрелов позиций украинских войск. Также враг нанес 1 ракетный удар, 76 авиаударов с применением 104 КАБов, 390 ударов дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

"В результате боевой работы наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 3446 огневых задач. В течение текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 38 боевых столкновений с врагом", - говорится в сообщении.

Также за текущие сутки на восточном направлении уже зафиксирован 571 обстрел, 1 авиаудар с применением 1 КАБа и 24 удара дронами-камикадзе.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки в результате боевой работы выполнили 389 огневых задач", - добавили в ОСГВ "Хортица".

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