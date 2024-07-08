На Сумщине поврежден объект критической инфраструктуры, - ОК "Північ"

В Сумской области в результате российской атаки по селу Стецьковка 7 июля поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

В воскресенье, 7 июля, после 23 часов российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду областного центра.

Как сообщили в ОК "Північ", в результате обстрела с. Стецьковка, поврежден объект критической инфраструктуры.

На Белопольскую и Середино-Будскую громаду осуществлен сброс взрывных устройств с беспилотника (13 взрывов).

По Зноб-Новгородской громаде армия РФ ударила FPV дронами (3 взрыва).

Краснопольская громада: армия РФ ударила минометом (1 взрыв).

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