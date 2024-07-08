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Для защиты от нападения РФ НАТО планирует создать 35-50 спецбригад, - Reuters

нато,польща

Для полной реализации новых планов НАТО по защите от нападения РФ понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Альянсу необходимо сформировать около 35-50 бригад с численностью по 3000-7000 военных в каждой.

Ожидается, что на саммите НАТО, который стартует в Вашингтоне, получат обновленные данные по этому вопросу.

"Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневровые формирования входят в число наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит более высокие цели в отношении возможностей для союзников, поскольку мы развиваем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет сильным", - отметил источник.

Читайте: Перед саммитом НАТО союзники объявят новые пакеты помощи, включающие средства противовоздушной защиты и боеприпасы - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10096) россия (96216)


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Це теба було зробити ще позавчора. Коли за новенькими унітазами в Європу вдеруться 5-6 мільйонів абсолютно аморальних і безжальних кацапів, то буде не до закликів про мир і перемовини.
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08.07.2024 10:46 Ответить
Краще пізно, чим ніколи.
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08.07.2024 10:49 Ответить
Хай Україна ще років 5 повоює, поки грізне НАТО збере 40 бригад. Якось так це виглядає.
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08.07.2024 10:59 Ответить
І розмістити їх в Україні
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08.07.2024 10:51 Ответить
Третий год крупнейшей войны в мире со времен Второй Мировой ... Агрессивная ядерная держава сформировала ось зла, которая ненавидит Запад и желает уничтожить все демократические ценности ...

НАТО что-то там ПЛАНИРУЕТ. Не ДЕЛАЕТ, а ПЛАНИРУЕТ. Страны НАТО свой ВПК не могут запустить на полную мощность и при этом "планируют" создание каких-то новых бригад. Даже не смешно.
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08.07.2024 11:33 Ответить
Цікаво чому захід спокійно на все це дивиться,невже важко було підняти свої літаки та відбити ракетні удари.
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08.07.2024 13:56 Ответить
та вже дивізії пора
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08.07.2024 14:37 Ответить
 
 