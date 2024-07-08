Для защиты от нападения РФ НАТО планирует создать 35-50 спецбригад, - Reuters

Для полной реализации новых планов НАТО по защите от нападения РФ понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Альянсу необходимо сформировать около 35-50 бригад с численностью по 3000-7000 военных в каждой.



Ожидается, что на саммите НАТО, который стартует в Вашингтоне, получат обновленные данные по этому вопросу.



"Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневровые формирования входят в число наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит более высокие цели в отношении возможностей для союзников, поскольку мы развиваем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет сильным", - отметил источник.

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