Перед саммитом НАТО союзники объявят новые пакеты помощи, включающие средства противовоздушной защиты и боеприпасы - Столтенберг

Украина получит дополнительные системы ПВО и большее количество боеприпасов в пакете помощи, который должны объявить еще до саммита Альянса в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу ABC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставку

Он подчеркнул, что во время саммита союзники по НАТО "примут важные решения, чтобы усилить поддержку Украины и НАТО, взять координацию безопасности помощи Украине".

Среди решений, которые стоит ожидать Украине чиновник также назвал решение НАТО создать центр командования в Германии и центры логистики в Восточной Европе, чтобы помочь с поставками оборудования и проведением учений для украинских сил.

"Это значительный и важный результат саммита, чтобы обеспечить мощную сеть поддержки Украины", - добавил Столтенберг.

Генсек Альянса отметил единство Альянса в поддержке Украины, и добавил, что решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана поехать в Россию и встретиться с российским президентом Путиным перед саммитом "не меняет общего решения НАТО" относительно поддержки Украины".

"Для меня важно, что все союзники договорились о необходимости делать больше для Украины, как с новыми учениями и помощью, которую НАТО предоставит Украине, так и с долгосрочными обязательствами", - заверил генсек Альянса.

Напомним, на днях Столтенберг сообщил, что Альянс и планируют совместный флагманский проект относительно помощи Украине.

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