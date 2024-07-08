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Новости Агрессия России против Украины
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Перед саммитом НАТО союзники объявят новые пакеты помощи, включающие средства противовоздушной защиты и боеприпасы - Столтенберг

Столтенберг про підтримку України союзниками

Украина получит дополнительные системы ПВО и большее количество боеприпасов в пакете помощи, который должны объявить еще до саммита Альянса в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу ABC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставку

Он подчеркнул, что во время саммита союзники по НАТО "примут важные решения, чтобы усилить поддержку Украины и НАТО, взять координацию безопасности помощи Украине".

Среди решений, которые стоит ожидать Украине чиновник также назвал решение НАТО создать центр командования в Германии и центры логистики в Восточной Европе, чтобы помочь с поставками оборудования и проведением учений для украинских сил.

"Это значительный и важный результат саммита, чтобы обеспечить мощную сеть поддержки Украины", - добавил Столтенберг.

Генсек Альянса отметил единство Альянса в поддержке Украины, и добавил, что решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана поехать в Россию и встретиться с российским президентом Путиным перед саммитом "не меняет общего решения НАТО" относительно поддержки Украины".

"Для меня важно, что все союзники договорились о необходимости делать больше для Украины, как с новыми учениями и помощью, которую НАТО предоставит Украине, так и с долгосрочными обязательствами", - заверил генсек Альянса.

Напомним, на днях Столтенберг сообщил, что Альянс и планируют совместный флагманский проект относительно помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг назвал пять составляющих помощи НАТО для Украины: Это наиболее срочная задача

Автор: 

НАТО (10096) Украина (45020) Столтенберг Йенс (1620)


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Аналітики зазначають, що здебільшого РФ відновлює танки, а не виробляє нові.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія https://zn.ua/ukr/war/shtuchnij-intelekt-prorokuje-rosiji-defitsit-tankiv-vzhe-najblizhchim-chasom-newsweek.html вивезла близько 42% своїх танків із «довоєнних місць зберігання» під відкритим небом. Це складає орієнтовно 2500 одиниць бронетехніки.

Про це https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-7-2024 йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
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08.07.2024 07:10 Ответить
Старі пакети вже всі доїхали?
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08.07.2024 07:12 Ответить
Поки шо пакуються
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08.07.2024 07:19 Ответить
ЧОМУ МИ НЕ В НАТО???
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08.07.2024 07:32 Ответить
головне не расстрить *****, и дал, и нихуя не поменялосмь
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08.07.2024 08:31 Ответить
НАТі вигідна раССія зі своїми військовими конфліктами. До 2000 року деякі члени альянсу перестали платити внески, бо не бачили смислу членства. СроССія тоді намагалась теж стати ЧЛЕНОМ і робила усе для того, навіть надавала аеродром для натівських бортів. Усі розуміли, що з розвалом совка більше не буде протистояння між цивільним світом та ордою. Тому НАТО підходило до занепаду. Але коли сроССію не впустили до альянсу от тоді карлик чи проплатив посаду для Столтенберга, чи просто НАТА зрозуміла, що війни для альянсу добре, тому що відразу після нападу на Грузію усі члени почали знову вносити взноси, навіть оплатили усі попередні борги. Так що війна оживила НАТУ і їм мир нідочого🤗
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08.07.2024 13:58 Ответить
 
 