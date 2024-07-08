Перед саммитом НАТО союзники объявят новые пакеты помощи, включающие средства противовоздушной защиты и боеприпасы - Столтенберг
Украина получит дополнительные системы ПВО и большее количество боеприпасов в пакете помощи, который должны объявить еще до саммита Альянса в Вашингтоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу ABC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставку
Он подчеркнул, что во время саммита союзники по НАТО "примут важные решения, чтобы усилить поддержку Украины и НАТО, взять координацию безопасности помощи Украине".
Среди решений, которые стоит ожидать Украине чиновник также назвал решение НАТО создать центр командования в Германии и центры логистики в Восточной Европе, чтобы помочь с поставками оборудования и проведением учений для украинских сил.
"Это значительный и важный результат саммита, чтобы обеспечить мощную сеть поддержки Украины", - добавил Столтенберг.
Генсек Альянса отметил единство Альянса в поддержке Украины, и добавил, что решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана поехать в Россию и встретиться с российским президентом Путиным перед саммитом "не меняет общего решения НАТО" относительно поддержки Украины".
"Для меня важно, что все союзники договорились о необходимости делать больше для Украины, как с новыми учениями и помощью, которую НАТО предоставит Украине, так и с долгосрочными обязательствами", - заверил генсек Альянса.
Напомним, на днях Столтенберг сообщил, что Альянс и планируют совместный флагманский проект относительно помощи Украине.
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Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія https://zn.ua/ukr/war/shtuchnij-intelekt-prorokuje-rosiji-defitsit-tankiv-vzhe-najblizhchim-chasom-newsweek.html вивезла близько 42% своїх танків із «довоєнних місць зберігання» під відкритим небом. Це складає орієнтовно 2500 одиниць бронетехніки.
Про це https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-7-2024 йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).