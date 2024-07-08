Сегодня до 14:00 графики почасовых отключений отменены, - "Укрэнерго"

С 10:30 до 14:00 8 июля ограничения отменены для всех областей. С 19:00 до 22:00 прогнозируется ограничение в 4 очереди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В другие часы суток - 3 очереди. Прогноз по ограничениям может быть изменен.

Как отмечается, сегодня утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления после выходных и накопленный резерв в системе позволили утром уменьшить объем ограничений. А с 10:30 до 14:00 ограничения отменены для всех регионов Украины.

"На вечер, с ростом потребления и температуры воздуха ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений. В другие часы суток - по всей Украине будут действовать 3 очереди графиков почасовых отключений. Впрочем, с изменением ситуации в энергосистеме, Диспетчерский центр "Укрэнерго" может изменить объем применения ограничений. Следите за нашими официальными сообщениями", - говорится в сообщении.

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