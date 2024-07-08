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Сегодня до 14:00 графики почасовых отключений отменены, - "Укрэнерго"

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

С 10:30 до 14:00 8 июля ограничения отменены для всех областей. С 19:00 до 22:00 прогнозируется ограничение в 4 очереди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В другие часы суток - 3 очереди. Прогноз по ограничениям может быть изменен.

Как отмечается, сегодня утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления после выходных и накопленный резерв в системе позволили утром уменьшить объем ограничений. А с 10:30 до 14:00 ограничения отменены для всех регионов Украины.

"На вечер, с ростом потребления и температуры воздуха ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений. В другие часы суток - по всей Украине будут действовать 3 очереди графиков почасовых отключений. Впрочем, с изменением ситуации в энергосистеме, Диспетчерский центр "Укрэнерго" может изменить объем применения ограничений. Следите за нашими официальными сообщениями", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сегодня до 16.00 графики отключений применяться не будут, - ДТЭК

Автор: 

энергетика (2568) Укрэнерго (660) отключение света (426)


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🤡 с 11,00 до 14.00 нахера такая информация от энерго-дебилов?
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08.07.2024 11:19 Ответить
Тільки під час тривоги ми вам нічого не включимо.
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08.07.2024 11:25 Ответить
 
 