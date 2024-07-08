Единственный путь к справедливому миру - убедить Путина, что он не сможет победить на поле боя, - Столтенберг
НАТО готово усилить свою поддержку Украины, поскольку все члены Альянса стремятся к миру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBS заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Реальность такова, что мы можем принимать решения о том, как мы собираемся усилить нашу поддержку Украины, потому что мы все хотим мира. Дело в том, что ответ всегда был: чтобы закончить войну, нужно проиграть войну. Но этот мир - это оккупация. Нам нужен настоящий мир. И единственный способ достичь этого - убедить президента Путина, что он не победит на поле боя, он должен сесть и принять решение, при котором Украина победит как суверенное, независимое государство в Европе, и единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя - это военная поддержка Украины за рубежом. Поэтому для долгосрочного решения, достигнутого путем переговоров, Украине нужна военная поддержка", - отметил он.
Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО и большее количество боеприпасов в пакете помощи, который должны объявить еще до саммита Альянса в Вашингтоне.
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Очікуємо на гундосик небритого, пом*ятого обдолбаного *********** про потужну відповідь- вдаримо дронами по овочевому ларьку!! (бо на більше головнокомандуючий дозволу не дасть, ну дійсно, не по кримському же мосту стріляти!!!) А потім ******* найвеличнійший піде дивитись на мільйон дронів, які летають серед міліарда дерев біля универсітету препіздента.
Всім зеленогнійним тварям- ви всі СОУЧАСНИКИ зеленої ОПшної банди в знищенні України.
Нехай кожну ніч, тварі, до вас приходять мертві діти Маріуполя, Бучи , Ірпеня та Охмадіта і розкажите їм про вЯлікого підора, ой лідора і його досягненя, і чому всі вони загинули.
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Це зелю можна переконати на словах,що він найвеличніший.
А могутня НАТА не може народити мільйон снарядів другий рік.
що б ви тільки знали
Відповіді повинні бути реально дзеркальними! Бо вони нам охматдит розвалили, а ми їм тільки нпз. Те нпз повинно йти додатковим бонусом до розваленх лікарень! І не одну лікарню розвалити - а 5 мінімум!!
Єдиний шлях до справедливого миру -- Сибірська і Якутська народні республіки, кожна розміром з п'ять Францій. І міжнародний військовий контингент в решті уламків того, що колись було московською недоімперією.
тому що той розуміє що людський ресурс в Україні не безмірний.... а економіка руйнується тільки в однієї сторони... вже майже знищили енергетику, через втрату робочої сили та підвищення податків і тарифів добивається промисловість
Натомість російська економіка не отримує великих втрат від дирявих санкцій які вводяться пафосно а потім нишком потрохи знімаються та помякшуються... як це відбулось з платежами за енергоресурси, титан та уран
Для этого нада поднажать совсем немного, в масштабах НАТО: немнрго ракет, немного самолетов, немного гаубиц, немного хаймарсов, хамви, дронов и т.д..
Ну и разбудите Писеграя, с него причетается миллион дронов а не миллион видосиков!!
Варто лише позбутися кількох загальноприйнятих табу:
1. Не можна вбивати голів держав. Ой як можна, якщо вони перетворюються на загрозу світу.
2. Не можна діяти в аморальний спосіб (обманювати, заманювати в пастку, підступно бити в спину тощо). Жодні моральні правила не мають діяти щодо негідника, який протиставляє себе існуючому світоустрою; для подолання цієї суттєвої загрози всі заходи є прийнятними.
3. Не можна використовувати для здійснення знищення подібного диктатора треті країни та диппредставництва в них (наприклад, для розміщення там бпла-камікадзе, або ДРГ). Можна, що випливає з п. 2.
4. Недопустимими є попутні жертви. Попутні жертви є допустимими, якщо мова йде про кілька десятків чи навіть сотню таких жертв, бо, по-перше, будуть врятовані сотні тисяч або навіть мільйони таких самих невинних жертв, а по-друге, в безпосередній близькості від подібних мразей, як правило, не перебуває аж занадто багато "невинних янголів".
Якщо при плануванні та здійсненні спецоперації будуть знехтувані ці 4 пункти-табу, знищити можна будь-кого.