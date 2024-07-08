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Новости Война
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Единственный путь к справедливому миру - убедить Путина, что он не сможет победить на поле боя, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про Путіна

НАТО готово усилить свою поддержку Украины, поскольку все члены Альянса стремятся к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBS заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Реальность такова, что мы можем принимать решения о том, как мы собираемся усилить нашу поддержку Украины, потому что мы все хотим мира. Дело в том, что ответ всегда был: чтобы закончить войну, нужно проиграть войну. Но этот мир - это оккупация. Нам нужен настоящий мир. И единственный способ достичь этого - убедить президента Путина, что он не победит на поле боя, он должен сесть и принять решение, при котором Украина победит как суверенное, независимое государство в Европе, и единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя - это военная поддержка Украины за рубежом. Поэтому для долгосрочного решения, достигнутого путем переговоров, Украине нужна военная поддержка", - отметил он.

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Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО и большее количество боеприпасов в пакете помощи, который должны объявить еще до саммита Альянса в Вашингтоне.

Автор: 

НАТО (10096) путин владимир (31566) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+24
сьогодні ***** вкотре переконався, що потрібно й далі довбати мирні українські міста ракетами: по житлових будинках, лікарнях, офісних центрах... а ви й далі собі ******* красиво й не парьтеся.
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08.07.2024 11:56 Ответить
+18
Які ви жалюгідні... Досі не зрозуміли, що ***** "за ценой нє пастаіт"? А ви, єдине, що можете, пафосно ******* і обсцикатися? В нас немає армії клонів і Зірки Смерті, щоб "перемагати" за допомогою вашого *******.
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08.07.2024 12:01 Ответить
+14
Мене нудить...від " треба переконати".Виродка ,який нищить дитячі лікарні й школи,не можна переконувати,його треба знищити
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08.07.2024 12:03 Ответить
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Ви не змогли переконати орбана, що часи татаро-монгольського іга завкінчилися, ліл.
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08.07.2024 11:56 Ответить
Самий кращий спосіб переконати *****- нахрін уконтропупити його и пів москви спалити, а краще всю, і не тільки москву. І то не факт, що у довюанутої русні настане просвітлення. . Якись на Заході всі розові поні, вважають, що якщо на них діють розумні доводи, то на таких ******** як ***** і росіяні теж мають діяти. Але русня не люди, русня гній, а гній знищують.

Очікуємо на гундосик небритого, пом*ятого обдолбаного *********** про потужну відповідь- вдаримо дронами по овочевому ларьку!! (бо на більше головнокомандуючий дозволу не дасть, ну дійсно, не по кримському же мосту стріляти!!!) А потім ******* найвеличнійший піде дивитись на мільйон дронів, які летають серед міліарда дерев біля универсітету препіздента.

Всім зеленогнійним тварям- ви всі СОУЧАСНИКИ зеленої ОПшної банди в знищенні України.
Нехай кожну ніч, тварі, до вас приходять мертві діти Маріуполя, Бучи , Ірпеня та Охмадіта і розкажите їм про вЯлікого підора, ой лідора і його досягненя, і чому всі вони загинули.
.
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08.07.2024 13:09 Ответить
сьогодні ***** вкотре переконався, що потрібно й далі довбати мирні українські міста ракетами: по житлових будинках, лікарнях, офісних центрах... а ви й далі собі ******* красиво й не парьтеся.
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08.07.2024 11:56 Ответить
Як же його переконати, коли в нього такі козирі в ОПі?
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08.07.2024 11:57 Ответить
Як це ядерна держава не зможе перемогти неядерну на полі бою? В таке жоден кацап не повірить
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08.07.2024 11:58 Ответить
поки українців вистачає буде цей сценарій, як почне ставати менше і просадки фронту , от тоді буде інший , блоку нато нічого не загрожує насправді
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08.07.2024 12:02 Ответить
Ваші балачки приводять ось до цього
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08.07.2024 11:59 Ответить
а обстріл далекобійними ракетами мирних міст - це "поле бою"?
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08.07.2024 11:59 Ответить
Переконувати потрібно зброєю
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08.07.2024 11:59 Ответить
Переконати, що він не наступає?
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08.07.2024 12:00 Ответить
Того уй...ка не переконувати треба а ліквідувати!
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08.07.2024 12:00 Ответить
Там борт у рашці сьогодні з військовим вантажом приземлився. Вони не пи.дять, вони свою чорну справу роблять чітко і за планом.
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08.07.2024 12:00 Ответить
От кнр? Или от орбана?
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08.07.2024 12:22 Ответить
Пишуть ніби з ірану. Мені здається, що з кндр потягами їде майже все. Я десь читав. У будь-якому випадку рашка не здатна стільки дронів та ракет так швидко виробляти
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08.07.2024 12:41 Ответить
Які ви жалюгідні... Досі не зрозуміли, що ***** "за ценой нє пастаіт"? А ви, єдине, що можете, пафосно ******* і обсцикатися? В нас немає армії клонів і Зірки Смерті, щоб "перемагати" за допомогою вашого *******.
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08.07.2024 12:01 Ответить
Сенс? Він уже і себе, і всіх кацапів переконав, що кацапляндія оточена ворогами з усіх боків, триває поділ усього світу, глобальний пістец, на небо приймуть тільки в кокошниках і з матрьохою...
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08.07.2024 12:02 Ответить
Треба мати власну ядерну зброю, бо міжнародного права більше не існує. Всі країни, які не хочуть бути знищені агресивними сусідами, повинні озброюватись.
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08.07.2024 12:02 Ответить
Такого переконати можна лише аргументами.А аргумент-це сила.
Це зелю можна переконати на словах,що він найвеличніший.
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08.07.2024 12:02 Ответить
Авже ж, коли в нього просування на фронті чи не кожен день, це його переконає...
А могутня НАТА не може народити мільйон снарядів другий рік.
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08.07.2024 12:02 Ответить
Мене нудить...від " треба переконати".Виродка ,який нищить дитячі лікарні й школи,не можна переконувати,його треба знищити
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08.07.2024 12:03 Ответить
як ви вже заїбали переконувачі *****,
що б ви тільки знали
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08.07.2024 12:04 Ответить
да пуйло клал на них и дальше прет, забирает территории и убивает людей
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08.07.2024 12:16 Ответить
Сборище импотентов
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08.07.2024 12:07 Ответить
Єдиний шлях до справедливого миру - уничтожить рашаскотинию со всем её содержимым .
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08.07.2024 12:08 Ответить
путіну (чи хто там замість нього) абсолутно по барабану, що бомбити й кого вбивати. Захід не хоче розуміти, що мокши розуміють тільки силу - тому, поки пара-трійка регіонів не лежать в руїнах, пофіг на їх старих, жінок і дітей - нічого не буде!

Відповіді повинні бути реально дзеркальними! Бо вони нам охматдит розвалили, а ми їм тільки нпз. Те нпз повинно йти додатковим бонусом до розваленх лікарень! І не одну лікарню розвалити - а 5 мінімум!!
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08.07.2024 12:09 Ответить
Ідіот.

Єдиний шлях до справедливого миру -- Сибірська і Якутська народні республіки, кожна розміром з п'ять Францій. І міжнародний військовий контингент в решті уламків того, що колись було московською недоімперією.
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08.07.2024 12:10 Ответить
а как его убедить, когда он наступает?
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08.07.2024 12:15 Ответить
Для цього потрібно надавати більше озброєння чим можуть виготовити орки... ті ж балістичні ракети та літаки... та зняти обмеження на їх використання... а політикою капельних поставок, забороною ударів та затримкою літаків захід тільки заоохочує ху..ла тиснути дальше,

тому що той розуміє що людський ресурс в Україні не безмірний.... а економіка руйнується тільки в однієї сторони... вже майже знищили енергетику, через втрату робочої сили та підвищення податків і тарифів добивається промисловість

Натомість російська економіка не отримує великих втрат від дирявих санкцій які вводяться пафосно а потім нишком потрохи знімаються та помякшуються... як це відбулось з платежами за енергоресурси, титан та уран
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08.07.2024 12:17 Ответить
Верно!
Для этого нада поднажать совсем немного, в масштабах НАТО: немнрго ракет, немного самолетов, немного гаубиц, немного хаймарсов, хамви, дронов и т.д..
Ну и разбудите Писеграя, с него причетается миллион дронов а не миллион видосиков!!
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08.07.2024 12:19 Ответить
Йди вже з Богом, Йенс. Набрид. Нехай Рююте побалакає.
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08.07.2024 12:19 Ответить
Переконати путіна щоб він добровільно пішов на шибеницю неможливо. Він скоріше загубить життя всіх росіян чим погіршить свое. Тому единий шлях покінчити з цім, це пояснити росіянам в любій формі що ворог не стільки в Україні скільки у кремлі. Ельцин же колись зміг.
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08.07.2024 12:23 Ответить
"Пояснити" росіянам можна в один спосіб: зробити їх життя на порядок нестерпнішим, ніж було в Союзі в кінці його існування. Санкції мають бути не такі, як зараз, а ті, що руйнують базові засади повсякденного життя, в т.ч. харчування і медичне забезпечення. Хто не знає, рф кричить, що забезпечила за рахунок внутрішнього виробництва власну продовольчу безпеку, ось тільки насіння для цього вона щороку імпортує практично на 100%. А ще можна прийняти закони (принаймні в країнах Заходу), які б виводили всіх резидентів рф, як громадян, так і юр. осіб з під захисту права третіх країн (заборонити судам розглядати позови від росії та росіян, в т.ч. цивільні і господарські, а позови проти них автоматично вирішувати на користь позивальника, заборонити поліції відкривати будь-які справи за злочинами вчиненими проти російських громадян, не обслуговувати їх в закордонних лікарнях тощо) - путлер же заявив, що росію не влаштовує існуючий світовий порядок, ось і викиньте їх з під захисту цього світового порядку.
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08.07.2024 12:50 Ответить
Зеленський і в очі дивився і на віддалені думки передував і вийшов "пшик",. І знайшовся ще один гігант думки (з 12 стільців) або голуб світу.
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08.07.2024 12:23 Ответить
убедители хреновы, хорошо, что вы власть украинскую убедили идти в нату, в какую никогда не возьмете
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08.07.2024 12:27 Ответить
После сегодняшнего обстрела у них "Озабоченность" или "Глубокая озабоченность"?
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08.07.2024 12:28 Ответить
Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше..., не убедят меня, что говно - это вкусно.
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08.07.2024 12:33 Ответить
Путлера вже ні в чому не треба переконувати, його просто треба тупо вбити (бажано разом з особами із найближчого оточення). Вбити не переймаючись жодними сентиментами, моральними умовностями та різними табу; так само знищити, як раніше були знищені Чаушеску, Хусейн, Кадафі, Бен Ладен тощо -- між ними і путлером давно не має жодної принципової різниці.
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08.07.2024 12:36 Ответить
Столтенберг схожий на Чемберлена. Чи можуть гинути наші солдати (з країн Європи) за якусь десь невідому Україну для половини європейців ? Звісно відповідь НІ, бо кацапи можуть піти далі ! Краще виступати зі стурбованим видом й побільше глибоко здихати.
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08.07.2024 12:54 Ответить
Путлер психічно хворий, його не переконаєш! Після всього, що вони натворили, йому шляху назад нема, поки він живий, війна буде продовжуватись. Тільки смерть путлера і його шобли можливо верне мир!
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08.07.2024 12:57 Ответить
А ти спробуй дібіла переконати що він нобелівський лауреат .
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08.07.2024 12:58 Ответить
Переконати дебіла, що він лауреат якраз просто, а переконати що він дебіл - неможливо.
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08.07.2024 13:28 Ответить
Скільки можна триндіти про одне й те ж саме. Коли НАТО почне реально діяти
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08.07.2024 13:01 Ответить
столтенберг іпанат повний, який збирається переконувати рашистського вбивцю переконувати словом.Цей рід кровожадних потвор від антихриста,переконується тільки зброєю
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08.07.2024 13:17 Ответить
На полі бою, так, але достатньо зброї для цього вам не дамо...
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08.07.2024 13:20 Ответить
Сколько еще украинцев погибнет пока вы будете ***** переконувати?!! Сами вы воевать не хотите, а помощь даете по чайной ложке
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08.07.2024 13:27 Ответить
Путіна треба просто знищити. І не треба розказувати байки про його охорону і т. ін. Будь-яка охорона, навіть супер найкраща, здатна захистити лише від божевільних месників чи якихось аматорів (на кшталт мене) чи напіваматорів. Якщо ж серйозна держава (тим більше -- група таких держав) поставить собі мету когось знищити, це буде реалізовано зі 100% вірогідністю (хіба що путін добровільно ув'язнить себе в якомусь глибокому бункері в надрах Алтайських гір).
Варто лише позбутися кількох загальноприйнятих табу:
1. Не можна вбивати голів держав. Ой як можна, якщо вони перетворюються на загрозу світу.
2. Не можна діяти в аморальний спосіб (обманювати, заманювати в пастку, підступно бити в спину тощо). Жодні моральні правила не мають діяти щодо негідника, який протиставляє себе існуючому світоустрою; для подолання цієї суттєвої загрози всі заходи є прийнятними.
3. Не можна використовувати для здійснення знищення подібного диктатора треті країни та диппредставництва в них (наприклад, для розміщення там бпла-камікадзе, або ДРГ). Можна, що випливає з п. 2.
4. Недопустимими є попутні жертви. Попутні жертви є допустимими, якщо мова йде про кілька десятків чи навіть сотню таких жертв, бо, по-перше, будуть врятовані сотні тисяч або навіть мільйони таких самих невинних жертв, а по-друге, в безпосередній близькості від подібних мразей, як правило, не перебуває аж занадто багато "невинних янголів".
Якщо при плануванні та здійсненні спецоперації будуть знехтувані ці 4 пункти-табу, знищити можна будь-кого.
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08.07.2024 14:55 Ответить
 
 