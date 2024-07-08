Единственный путь к справедливому миру - убедить Путина, что он не сможет победить на поле боя, - Столтенберг

НАТО готово усилить свою поддержку Украины, поскольку все члены Альянса стремятся к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBS заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Реальность такова, что мы можем принимать решения о том, как мы собираемся усилить нашу поддержку Украины, потому что мы все хотим мира. Дело в том, что ответ всегда был: чтобы закончить войну, нужно проиграть войну. Но этот мир - это оккупация. Нам нужен настоящий мир. И единственный способ достичь этого - убедить президента Путина, что он не победит на поле боя, он должен сесть и принять решение, при котором Украина победит как суверенное, независимое государство в Европе, и единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя - это военная поддержка Украины за рубежом. Поэтому для долгосрочного решения, достигнутого путем переговоров, Украине нужна военная поддержка", - отметил он.

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Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО и большее количество боеприпасов в пакете помощи, который должны объявить еще до саммита Альянса в Вашингтоне.