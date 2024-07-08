Китай играет ключевую роль в поддержке агрессии РФ против Украины, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай главным пособником военной агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Война в Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным организатором российской агрессии против Украины. Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу в Украине", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что победа Путина в Украине вдохновит на дальнейшую войну российского диктатора, но и придаст сил президенту Си.

Генсек НАТО подчеркнул важность Альянса для США в противостоянии вызовам со стороны Китая. Он отметил уникальное преимущество НАТО - наличие более 30 друзей и союзников.

"В НАТО у вас есть то, чего нет ни у одной другой крупной державы, а именно более 30 друзей и союзников. Соединенные Штаты составляют 25% мирового ВВП. Вместе с союзниками по НАТО это вдвое больше - 50% мировой экономической и военной мощи", - подчеркнул он.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится в Пекине с визитом.

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