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Китай играет ключевую роль в поддержке агрессии РФ против Украины, - Столтенберг

путін,сі,цзіньпін

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай главным пособником военной агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Война в Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным организатором российской агрессии против Украины. Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу в Украине", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что победа Путина в Украине вдохновит на дальнейшую войну российского диктатора, но и придаст сил президенту Си.

Генсек НАТО подчеркнул важность Альянса для США в противостоянии вызовам со стороны Китая. Он отметил уникальное преимущество НАТО - наличие более 30 друзей и союзников.

"В НАТО у вас есть то, чего нет ни у одной другой крупной державы, а именно более 30 друзей и союзников. Соединенные Штаты составляют 25% мирового ВВП. Вместе с союзниками по НАТО это вдвое больше - 50% мировой экономической и военной мощи", - подчеркнул он.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится в Пекине с визитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: НАТО и Южная Корея планируют совместный флагманский проект относительно помощи Украине

Автор: 

Китай (3045) россия (96216) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
Вони нічого не можуть та й не хочуть. Західний світ облажався.
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08.07.2024 11:24 Ответить
+10
Ну покарайте Китай або кишка слабка ?

Адже стільки санкцій проти них вели, явних і не дуже і все в порожню. Вірніше зворотний ефект.
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08.07.2024 11:20 Ответить
+6
Так - і Китаи хер прижмеш - вигодували монстра - собі на голову
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08.07.2024 11:20 Ответить
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Ну покарайте Китай або кишка слабка ?

Адже стільки санкцій проти них вели, явних і не дуже і все в порожню. Вірніше зворотний ефект.
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08.07.2024 11:20 Ответить
Вони нічого не можуть та й не хочуть. Західний світ облажався.
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08.07.2024 11:24 Ответить
Так його і карають подивись як схлопується ВВП Китаю

Чи на марафоні про таке не говорять

Згадаємо банкроства у будівництві

І це Китай 2 економіка світу, верніше 2га мильна бульбашка світу
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08.07.2024 11:25 Ответить
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08.07.2024 11:27 Ответить
Cмішно ,сам малював чи просто старе , що коли ось цього не було ?

Утім очевидно, що велике китайське будівництво завершилося. Бульбашка луснула.

https://lb.ua/world/2021/10/29/497312_sprava_evergrande_velike_kitayske.html

Гугли : Evergrande

Наступного разу не виставляй себе на посміховисько бо тут інколи заходять ,люди, що не лише марафон дивляться
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08.07.2024 11:31 Ответить
Вся економіка не тримається на будівництві

Це частка реального ВВП у відсотках від загального.
Або ви читати не вмієте ?
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08.07.2024 11:33 Ответить
Цей ваш графік - лайно бо або його малювали невігласи ,як ви оперуєте застарілими данними

І ні у Китає саме будівельна галуз давала найбільший приріст до ВВП

Вчіть бодай основи макроекономіке ,або не тягніть це ІПСО сюди
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08.07.2024 11:36 Ответить
10% галузі в кризі.
Напевно це проблема, але не думаю що значна.
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08.07.2024 11:38 Ответить
Те, що ви - не думаєте ,я зрозумів одразу

Питання в іншому , що ці 10% то є ключові економічні гравці на яких будувалась уся економіка Китаю

Китайський будівельний гігант із боргом $309 млрд перестав розраховуватися з кредиторами. Це може спричинити нову кризу
https://texty.org.ua/fragments/104505/problemy-velykoho-kytajskoho-zabudovnyka-evergrande-mozhut-sprychynyty-novu-svitovu-kryzu/

І це лише 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Evergrande_Group Evergrande (що там по твоїх % компаній скільки це 1 компанія? Ну ?

Отож

Соромно за невігласів )

І головно що епіцентр кризи наразі - Китай
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08.07.2024 11:42 Ответить
10% будівельної галузі - це крапля в морі...

Вибачте, діалог ниочем
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08.07.2024 11:44 Ответить
Ти неук змирися тут ОДНА компанія ОДНА вже здатна спричинити кризу для самого Китаю

А десять 10% це доречі - дофіга. Уяви дроп ВВП на 10%. Отож

Ба більше як підраховані ці 10%. 1000 забудовників. 100 будували на мільярди і мають дефолт, а інші сукупно на декілька мільйонів , вірно ?

Такий імпакт, невігласе ?

Ти навіть у банальних питання плаваєш. Виходить - профан
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08.07.2024 11:47 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_China https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_China

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08.07.2024 11:40 Ответить
Proportion of world (countries with data) nominal GDP for the countries with the top 10 highest nominal GDP in 2018, from 1980 to 2018 with IMF projections until 2024https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_China#cite_note-3 [3]

Тобто навіть той графік до 2018. Як я і казав - застарілий

Ба більше, як ми знаємо вікі може редактувати будь хто лол

Недивно , що з такою мішаниною ви просто нездатні вести полеміку
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08.07.2024 11:44 Ответить
Приведіть новий.

Це не величина, це зростання по відношенню до інших і зростання в світовій економіці

Як вам ще пояснити ?
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08.07.2024 11:47 Ответить
Мені достатньо , що я вказав не застарілість твого вкиду

І привів пруфи бульбашки яка луснула і спричинила Китайську кризу

Шах і мат. Готуйся краще , перш ніж робити вкид.
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08.07.2024 11:49 Ответить
Я чекаю падіння Китаю.
Тільки навряд чи це станеться, США допоможуть...
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08.07.2024 11:52 Ответить
Лол, смішно

США не будуть допомагати вони ніколи 2чі не роблять одну і теж помилку

А падіння вже є. Завдяки будівельній бульбашці

Дракон виявився паперовим

Проте дармова (майже) нафта і газ з рашки сповільнюють це падіння
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08.07.2024 11:56 Ответить
Посмотрите в гугле ВВП Китая на душу населения .И какое место в мире занимает Китай. по этому показателю.Также взгляните рейтинг всех стран.Тогда будете смотреть на экономику всех стран многограннее.
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08.07.2024 13:06 Ответить
Ви самі то читали ?

В цілому 10% забудовників знаходяться під загрозою дефолту.
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08.07.2024 11:35 Ответить
Невігласе , тут важлива не кількість , а розмір

Вчи мат частину , мова про те, що найбільші забудовники де факто банкрути ,а на них будувалося усе зростання економіки Китаю
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08.07.2024 11:38 Ответить
обвал ринку нерухомості у комуняк - це не покарання за допомогу ху йлу у війні. це просто тупа політика ці, щоб показати небачений ріст китайської економіки. як колись у совку - дагнать і пєрєгнать Амєріку. )) а покарання за допомогу у війні для комуняк тільки починаються. з запровадження і підвищення митних тарифів на комуняцький ширпотреб, а також виведенням капіталів і технологій з Китаю і перенаправленням їх в інші країни..
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08.07.2024 14:26 Ответить
Ага тільки що бачили ...
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08.07.2024 11:20 Ответить
Так - і Китаи хер прижмеш - вигодували монстра - собі на голову
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08.07.2024 11:20 Ответить
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08.07.2024 11:21 Ответить
Та ви що? Китай же "замір". А його сявка ***** тільки що показало цей "мір" в Києві, Дніпрі і т.д.
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08.07.2024 11:21 Ответить
дайте україні дозвіл воювати по воєнному, а не по сцикливому пацифізму.
до сраки той китай.
дайте столтенбергу відосики про сьогоднішню атаку києва. лук'янівку, охматдит....
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08.07.2024 11:23 Ответить
Нова порція стурбованості і не більше. Третій рік в центрі Європи відбувається звичайний геноцид і що?....кацапня зараз головує в РБ ООН. Треш.🤦
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08.07.2024 11:26 Ответить
Хто б міг подумати, що бачачи на протязі всієї війни вашу беззубу сцикливість, Китай піде підтримувати паРашу.
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08.07.2024 11:25 Ответить
Нато готуйтеся , розумію комфортно, цивілізація
але прийдеться воювати цивілізації усій проти вісі зла
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08.07.2024 11:25 Ответить
І не сподівайтеся. Єдина нація, яка здатна підти проти кацапів - це українці. Усі інші - обісруться аби "не ескалація". Захід програв вже тоді, коли засцяв дати нам реальну допомогу і вибити кацапів з наших земель.
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08.07.2024 11:30 Ответить
у українців виходу немає
а нато переважає за силою неядерних озброєнь *****
звісно ніхто в ********* світі будучі при памʼяті не хоче воювати
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08.07.2024 11:39 Ответить
ги, китайці легко підуть проти кацапів, якшо партія накаже.
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08.07.2024 12:01 Ответить
А НАТО і не треба воювати просто обмежують поставки технологій та і все еконміка Китаю в глубокій дуп....

але business as usual понад усе... уже NVDIA заявила що поставить косооким нові АІ чіпи незважаючи на нібито обмеження
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08.07.2024 12:21 Ответить
Він зазначив унікальну перевагу НАТО - наявність понад 30 друзів та союзників. Джерело:

С детства помню, что в дворовых драках, лучше иметь 5 смелых друзей, чем 5 сильных но трусливых.
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08.07.2024 11:26 Ответить
А де ти побачив боягузтво ?

Згадуємо фразу твого презика 2019-2022

"НАТО не на часі"

То які питання до НАТО

Воно і так робить більше ніж має

За що велика його вдячність від справжніх українців , а усіляки турки (не про національність) - лісом
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08.07.2024 11:34 Ответить
У зе! нова ідея фікс - надрочувати на кєтай, не вийшло ******* у чоколядне око зазирнути, то він тепер погодиться на будь-що кєтайське. Бідний блазень аж плакав, що сі навіть лі *** не прислав на саміт миру! Тепер недолуге саме проведення свого ж саміту нівелює!
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08.07.2024 11:28 Ответить
Китай це таки ж щури як й кацапи, тільки жовтопики і вузькоокі, правда ще й набагато хитриші.
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08.07.2024 11:31 Ответить
Узкоглазые, как и кацапы - это сифилис человечества....
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08.07.2024 11:33 Ответить
на жаль, таварісч дєрьмак вважає інакше.
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08.07.2024 11:35 Ответить
Вже має набриднути просто про це говорити, бо українці знають це з першого дня війни, яка йде 10 років!
Вже час ліяти так, щоб всі червоні лінії не Україну душили і рвали, а китай і рашку!
Квола Європа і немічні США - це шлях до знищення планети.
Як їх всіх не нудить від самих себе? Це ж таке паскудство бути співучасником вбивства тисяч українців через вигадану турботу про мир якого вже немає.
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08.07.2024 11:37 Ответить
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав Китай головним пособником військової агресії РФ проти України.

Та й кмітливий же цей Столтенберг!
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08.07.2024 11:39 Ответить
Пітьма користується всіма можливостями фінансової системи та логістики Китаю, без чого її економіка швидко б зазнала краху. Тому наразі й може нарощувати виробництво/закупівлю озброєння та вести в довгу війну з Україною.
Владі ж Китаю потрібно годувати своє 1,44 мільярдне населення. Тому ***** пообіцяло Сі угоду на 100 років про забезпечення Китаю продовольством. Звісно за рахунок сільгоспземель України. Для цього і побудову зернових терміналів в Криму китайцями спланували. Та й війну за це розпочали, сподіваючись на швидку капітуляцію України.
Але щось пішло не так.
Така непевна ситуація з продовольчою безпекою Піднебесної дедалі дужче дратує товариша Сі.
Тому визволення Півдня і Криму від окупації дозволить Україні самій провести перемовини з Китаєм, що призведе до втрати китайської підтримки війни й скорого її завершення на умовах України.
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08.07.2024 11:39 Ответить
Все готувалося заздалегідь: спочатку червонодупі китайці разом з кацапами виснажили світову економіку ковідом, який було свідомо випущено з китайських лабораторій.

А потім з путіном на Олімпіаді домовилися про те, хто робить перший хід.

Звісно, що кремлівський покидьок зголосився вдарити першим.

Але плани зруйнувала Україна. Поки що.

Якщо Захід цього не усвідомлює, то до них також скоро постукають.
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08.07.2024 11:43 Ответить
китай спонсор всіх террористів в світі, сподіваюсь захід вже це усвідомив і задавить цю клоаку економічно
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08.07.2024 11:46 Ответить
Китай, Росія, КНДР та інші користуються передвиборчим і postвиборчим хаосом в США, Європі. Крім того в Кремля більш надійні союзники ніж в України, які йдуть по вже одного разу випробуваним шляхом Протокол Будапешт в стратагемі Мюнхен38
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08.07.2024 11:52 Ответить
В свої політиці business as usual щоб за рахунок дешевої робочої сили заробляти міліарди захід вигодував нового монстра.... так само колись вони відбудували економіку нацистької німеччини та помогли з індуастрілізацією совка...

а тепер надіються що годуючи іншого монстра Індію вони роблять противагу.... політика індусів та ментальність їх еліти нічим не відрізняється від орківської та китайської...

тому я більш чим впевнений що індуси як тільки за рахунок західних інвестицій та технологій піднімуть свою економіку одразу приєднаються до китайців
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08.07.2024 12:26 Ответить
Є в Україні ще дегенерати які проти того щоб покарати Китай і ставитись до Китаю як до ворога ?
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09.07.2024 10:44 Ответить
 
 