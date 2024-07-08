Китай играет ключевую роль в поддержке агрессии РФ против Украины, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай главным пособником военной агрессии РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
"Война в Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным организатором российской агрессии против Украины. Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу в Украине", - отметил Столтенберг.
Он отметил, что победа Путина в Украине вдохновит на дальнейшую войну российского диктатора, но и придаст сил президенту Си.
Генсек НАТО подчеркнул важность Альянса для США в противостоянии вызовам со стороны Китая. Он отметил уникальное преимущество НАТО - наличие более 30 друзей и союзников.
"В НАТО у вас есть то, чего нет ни у одной другой крупной державы, а именно более 30 друзей и союзников. Соединенные Штаты составляют 25% мирового ВВП. Вместе с союзниками по НАТО это вдвое больше - 50% мировой экономической и военной мощи", - подчеркнул он.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится в Пекине с визитом.
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Адже стільки санкцій проти них вели, явних і не дуже і все в порожню. Вірніше зворотний ефект.
Чи на марафоні про таке не говорять
Згадаємо банкроства у будівництві
І це Китай 2 економіка світу, верніше 2га мильна бульбашка світу
Утім очевидно, що велике китайське будівництво завершилося. Бульбашка луснула.
https://lb.ua/world/2021/10/29/497312_sprava_evergrande_velike_kitayske.html
Гугли : Evergrande
Наступного разу не виставляй себе на посміховисько бо тут інколи заходять ,люди, що не лише марафон дивляться
Це частка реального ВВП у відсотках від загального.
Або ви читати не вмієте ?
І ні у Китає саме будівельна галуз давала найбільший приріст до ВВП
Вчіть бодай основи макроекономіке ,або не тягніть це ІПСО сюди
Напевно це проблема, але не думаю що значна.
Питання в іншому , що ці 10% то є ключові економічні гравці на яких будувалась уся економіка Китаю
Китайський будівельний гігант із боргом $309 млрд перестав розраховуватися з кредиторами. Це може спричинити нову кризу
https://texty.org.ua/fragments/104505/problemy-velykoho-kytajskoho-zabudovnyka-evergrande-mozhut-sprychynyty-novu-svitovu-kryzu/
І це лише 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Evergrande_Group Evergrande (що там по твоїх % компаній скільки це 1 компанія? Ну ?
Отож
Соромно за невігласів )
І головно що епіцентр кризи наразі - Китай
Вибачте, діалог ниочем
А десять 10% це доречі - дофіга. Уяви дроп ВВП на 10%. Отож
Ба більше як підраховані ці 10%. 1000 забудовників. 100 будували на мільярди і мають дефолт, а інші сукупно на декілька мільйонів , вірно ?
Такий імпакт, невігласе ?
Ти навіть у банальних питання плаваєш. Виходить - профан
Тобто навіть той графік до 2018. Як я і казав - застарілий
Ба більше, як ми знаємо вікі може редактувати будь хто лол
Недивно , що з такою мішаниною ви просто нездатні вести полеміку
Це не величина, це зростання по відношенню до інших і зростання в світовій економіці
Як вам ще пояснити ?
І привів пруфи бульбашки яка луснула і спричинила Китайську кризу
Шах і мат. Готуйся краще , перш ніж робити вкид.
Тільки навряд чи це станеться, США допоможуть...
США не будуть допомагати вони ніколи 2чі не роблять одну і теж помилку
А падіння вже є. Завдяки будівельній бульбашці
Дракон виявився паперовим
Проте дармова (майже) нафта і газ з рашки сповільнюють це падіння
В цілому 10% забудовників знаходяться під загрозою дефолту.
Вчи мат частину , мова про те, що найбільші забудовники де факто банкрути ,а на них будувалося усе зростання економіки Китаю
до сраки той китай.
дайте столтенбергу відосики про сьогоднішню атаку києва. лук'янівку, охматдит....
але прийдеться воювати цивілізації усій проти вісі зла
а нато переважає за силою неядерних озброєнь *****
звісно ніхто в ********* світі будучі при памʼяті не хоче воювати
але business as usual понад усе... уже NVDIA заявила що поставить косооким нові АІ чіпи незважаючи на нібито обмеження
С детства помню, что в дворовых драках, лучше иметь 5 смелых друзей, чем 5 сильных но трусливых.
Згадуємо фразу твого презика 2019-2022
"НАТО не на часі"
То які питання до НАТО
Воно і так робить більше ніж має
За що велика його вдячність від справжніх українців , а усіляки турки (не про національність) - лісом
Вже час ліяти так, щоб всі червоні лінії не Україну душили і рвали, а китай і рашку!
Квола Європа і немічні США - це шлях до знищення планети.
Як їх всіх не нудить від самих себе? Це ж таке паскудство бути співучасником вбивства тисяч українців через вигадану турботу про мир якого вже немає.
Та й кмітливий же цей Столтенберг!
Владі ж Китаю потрібно годувати своє 1,44 мільярдне населення. Тому ***** пообіцяло Сі угоду на 100 років про забезпечення Китаю продовольством. Звісно за рахунок сільгоспземель України. Для цього і побудову зернових терміналів в Криму китайцями спланували. Та й війну за це розпочали, сподіваючись на швидку капітуляцію України.
Але щось пішло не так.
Така непевна ситуація з продовольчою безпекою Піднебесної дедалі дужче дратує товариша Сі.
Тому визволення Півдня і Криму від окупації дозволить Україні самій провести перемовини з Китаєм, що призведе до втрати китайської підтримки війни й скорого її завершення на умовах України.
А потім з путіном на Олімпіаді домовилися про те, хто робить перший хід.
Звісно, що кремлівський покидьок зголосився вдарити першим.
Але плани зруйнувала Україна. Поки що.
Якщо Захід цього не усвідомлює, то до них також скоро постукають.
а тепер надіються що годуючи іншого монстра Індію вони роблять противагу.... політика індусів та ментальність їх еліти нічим не відрізняється від орківської та китайської...
тому я більш чим впевнений що індуси як тільки за рахунок західних інвестицій та технологій піднімуть свою економіку одразу приєднаються до китайців