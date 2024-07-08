Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине на переговорах с Орбаном, - Bloomberg
Китайский лидер Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится в Пекине с визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Орбан вызвал "беспокойство в Европе своей самоназванной "миротворческой миссией", пишет издание.
По словам представителя МИД Пекина, Си Цзиньпин заявил, что сейчас приоритетом должна стать "скорейшая деэскалация", что перекликается с комментариями его страны после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
По данным венгерского государственного информационного агентства MTI, Орбан похвалил Китай, отметив его "твердость и стабильность".
Как отмечает Bloomberg, комментарии Си Цзиньпина вряд ли помогут положить конец боевым действиям.
Пекин пытался изобразить себя преимущественно нейтральным после нападения России, однако он развил глубокую дружбу с Москвой в рамках того, что Си и российский диктатор Владимир Путин называют "дружбой без границ", отмечает издание.
В подтверждение близости в отношениях между государствами Си и Путин встречались более 40 раз с тех пор, как китайский лидер пришел к власти в 2012 году. Во время встречи в Пекине в мае они договорились усилить координацию, в частности между их военными, против того, что они назвали "деструктивным и враждебным курсом" Вашингтона.
Bloomberg напоминает, что в начале 2023 года Китай представил расплывчатый мирный план из 12 пунктов, который был в значительной степени проигнорирован. Его главный недостаток заключается в том, что он не объясняет, как будет решен вопрос захваченной Россией территории.
Ранее в этом году Китай и Бразилия призвали к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, для обсуждения предложений по прекращению войны. Эта идея возникла как раз перед конференцией по войне, организованной Швейцарией, где Пекин присутствовал.
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Забув, як горобців ганяли його папєрєдніки, а у кожному дворі, стояла доменна піч… Карма, тітка проста!!
Fish Man сподобався ваш коментар в теміСаудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі
Сумна історія, дуже сумна.
Сі і орбан зробили і роблять все аби подібні удари рашистів по Україні всі сприймали терпляче і як належне.
Західний світ і США виглядають жалюгідно в своєму небажанні покласти край правлінню диктаторів і їх зграї дрібних ман...авошек, підлясть яких вже не знає меж бо ніхто її не обмежує(
Обстрел Кривбаса, обстрел Охматдет, и т.д.
То комуняки так призывают к капитуляции???