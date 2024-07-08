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Новости Война
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Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине на переговорах с Орбаном, - Bloomberg

Сі Цзіньпін закликав до припинення вогню між Росією та Україною

Китайский лидер Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится в Пекине с визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Орбан вызвал "беспокойство в Европе своей самоназванной "миротворческой миссией", пишет издание.

По словам представителя МИД Пекина, Си Цзиньпин заявил, что сейчас приоритетом должна стать "скорейшая деэскалация", что перекликается с комментариями его страны после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По данным венгерского государственного информационного агентства MTI, Орбан похвалил Китай, отметив его "твердость и стабильность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан - Си Цзиньпину: "Важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне"

Как отмечает Bloomberg, комментарии Си Цзиньпина вряд ли помогут положить конец боевым действиям.

Пекин пытался изобразить себя преимущественно нейтральным после нападения России, однако он развил глубокую дружбу с Москвой в рамках того, что Си и российский диктатор Владимир Путин называют "дружбой без границ", отмечает издание.

В подтверждение близости в отношениях между государствами Си и Путин встречались более 40 раз с тех пор, как китайский лидер пришел к власти в 2012 году. Во время встречи в Пекине в мае они договорились усилить координацию, в частности между их военными, против того, что они назвали "деструктивным и враждебным курсом" Вашингтона.

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Bloomberg напоминает, что в начале 2023 года Китай представил расплывчатый мирный план из 12 пунктов, который был в значительной степени проигнорирован. Его главный недостаток заключается в том, что он не объясняет, как будет решен вопрос захваченной Россией территории.

Ранее в этом году Китай и Бразилия призвали к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, для обсуждения предложений по прекращению войны. Эта идея возникла как раз перед конференцией по войне, организованной Швейцарией, где Пекин присутствовал.

Автор: 

Китай (3045) Си Цзиньпин (301) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+22
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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08.07.2024 11:14 Ответить
+11
"Миротворці" паскудні...
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08.07.2024 11:20 Ответить
+9
Шо ти гилиш? - закликаи путлєра - шоб вивів віиська з Украіни
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08.07.2024 11:11 Ответить
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Шо ти гилиш? - закликаи путлєра - шоб вивів віиська з Украіни
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08.07.2024 11:11 Ответить
***** це скажи, а не анм
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08.07.2024 11:13 Ответить
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08.07.2024 11:14 Ответить
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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08.07.2024 11:14 Ответить
Ну японці намагалися їх виправити, але совок та американці завадили... ну то таке. Це не сарказм, до речі.
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08.07.2024 11:20 Ответить
щойно ***** припинило по Києву....
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08.07.2024 11:18 Ответить
Списав слова у зелі - давайте просто перестанемо стріляти. Плагіат.
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08.07.2024 11:19 Ответить
"Миротворці" паскудні...
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08.07.2024 11:20 Ответить
Онук ***********, меле дурню, про якогось орбана, від якого обмилка прутіна… Мабуть, деменція у нього, від контактів з воєнним злочинцем!!
Забув, як горобців ганяли його папєрєдніки, а у кожному дворі, стояла доменна піч… Карма, тітка проста!!
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08.07.2024 11:20 Ответить
Привезіть його у охмадіт, того орбана
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08.07.2024 11:22 Ответить
Этот мой коммент был написан 2-го июня и вот началось проталкивание этого "мирного плана Си, из-за которого торчат уши х-ла -

Fish Man сподобався ваш коментар в теміСаудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі
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08.07.2024 11:25 Ответить
Маю надію що невдовзі настане час коли цей жовтопикій ляльковод почне співати про стурбованість "конфліктом" і ескалацією на території Параши.
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08.07.2024 11:25 Ответить
Сі вже і не намагається приховати як він знущається над вільним світом. Його пре від того, що вільний світ розумних людей тоне в толеруванні диктаторам в надії, що путін, сі, ин і інші шавки накшталт орбана, ліпен, фіцо колись таки прозріють від добрлти і жертовності західних демократій, які краще загинуть ніж себе захистять.
Сумна історія, дуже сумна.
Сі і орбан зробили і роблять все аби подібні удари рашистів по Україні всі сприймали терпляче і як належне.
Західний світ і США виглядають жалюгідно в своєму небажанні покласти край правлінню диктаторів і їх зграї дрібних ман...авошек, підлясть яких вже не знає меж бо ніхто її не обмежує(
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08.07.2024 11:26 Ответить
Що воно несе і жоден з цих паскудників не називає речі своїми іменами, а саме агресія фашиської росії проти України . Ну якщо орбан це "троянський кінь" в ЄС і НАТО то Китай має вагомий вплив а саме 40% ексорту росії припадає на китай і 90% всієї електроніки рф отримує з китаю.
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08.07.2024 11:29 Ответить
Гнида жовтопика. Щоб ти здох,падло. Посібник тероризму.
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08.07.2024 11:29 Ответить
А де заклик до виведення рашистських військ з окупованих територій?
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08.07.2024 11:41 Ответить
Мабуть сьогоднішній обстріл приурочений до цього звернення Сі
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08.07.2024 11:42 Ответить
В житті є переконлива мудрість - добро має бути із зубами. Ти може бути доброю та чуйною людиною, але як тільки ти даєш хоч найменшу слабкість, одразу знаходяться г...ндони, які захочуть цим скористатися. От тут і потрібно у відповідь давати по є...балу. З 1991 року Україна була доброю. Сама розброїлась, об'євила нейтральну військову доктрину (типу ворогів у нас не має, і ми за мир в усьому мирі). А г...ндон завжди був поряд. А результатом нашої безубості є війна у нас вдома, на нашій теритоії. Тому ось ці мадярські х...йлотури та обсмоктування кремлівського карлика з вузькодупим комуністом мені особисто до одного місця. Про "проста пєрєстать стрілять і сайтісь гдєта па сєрєдінє" ми вже проходили цю тему. Більше зброї, більше ракет, більше літаків = більше мошанських трупів. Тільки це їх вилікує.
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08.07.2024 11:47 Ответить
Таке ж ***** #2 як і ***** #1. Для цих диктаторів - люди це сміття. Якась там Україна страждає? Та і йух на неї… погодьтеся що Китай не один такий, так же ж думають і багато європейців і американців. Головна їх мета - не дуже сильно допомагайте Україні бо ***** розпочне світову війну, а оно нам потрібно??? Шо ООН шо НАТО стали якимись аморфними організаціями яких більше турбують своя дупа та свій добробут
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08.07.2024 11:49 Ответить
Орбану треба їхати в північну корею, отам справжній сірий кардинал сидить, який руками руских воює зі всім західним світом
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08.07.2024 11:51 Ответить
Шоб ти здох, су*а косоока разом із твоім дружбаном ху***ом.
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08.07.2024 12:01 Ответить
Так пуйло не слышит!
Обстрел Кривбаса, обстрел Охматдет, и т.д.
То комуняки так призывают к капитуляции???
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08.07.2024 13:54 Ответить
 
 