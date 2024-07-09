На Покровском направлении за сутки отбиты 43 атаки врага, - Генштаб

За минувшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Россияне атакуют на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Времевском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 51 ракеты. Также нанес 62 авиационных удара (суммарно сбросил 84 КАБа), совершил более 4000 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Вильча, Циркуны, Волчанские Хутора, Глубокое, Малые Проходы, Покаляное Харьковской области; Макеевка Луганской области; Николаевка, Екатериновка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Миролюбовка, Гродовка, Новоселовка Первая, Великая Новоселка, Богоявленка Донецкой области; Работино на Запорожье и Ольговка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло девять боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки возросло до семи. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Сиверском направлении Силами обороны отражено семь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Богдановки, Григорьевки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Южное, Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 43 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении агрессор совершил 10 штурмов наших позиций около Водяного, Константиновки, Урожайного, Ровнополя, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Активно действовала вражеская авиация - сбросили 14 управляемых авиабомб и нанесли три авиаудара НАРами.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении противник выпустил 18 неуправляемых авиаракет в районе Чумацкого Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки и Щербаков Запорожской области.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбито четыре атаки врага в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и четыре района сосредоточения личного состава противника.

За минувшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, 19 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 36 ракет, 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 62 автомобиля и 13 единиц специальной техники.