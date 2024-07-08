На Торецком направлении ситуация напряженная - оккупанты атаковали позиции Сил обороны 16 раз, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, истощают наступательный потенциал оккупантов. С начала суток произошло 108 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российский агрессор пытается использовать поддержку с воздуха и преимущество в живой силе. В течение суток террористы нанесли по территории Украины три ракетных удара с использованием 44 ракет. Цинично били и по гражданским медицинским учреждениям, в частности, по детской больнице в Киеве. Кроме того, враг совершил 50 авиационных ударов - сбросил 67 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 447 дронов-камикадзе и провели 3130 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы семь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого. Противник успеха не имел.

По имеющейся на данный момент информации, в течение суток враг потерял 160 человек убитыми и ранеными и 55 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожен танк. Кроме того, обезврежено пять артсистем и четыре боевых бронированных машины.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Бои шли вблизи Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отразили. Еще один бой продолжается в районе Петропавловки. Ситуация контролируемая.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отражены 11 атак, одна - продолжается.

На Северском направлении наши войска отразили пять атак противника вблизи Верхнекаменского. Оккупанты успеха не имели. Понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении потерпели неудачу семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Белой Горы.

На Торецком направлении ситуация напряженная - оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали вблизи Дилиевки, Торецка, Пивничного и Нью-Йорка. Все атаки остановлены.

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Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Новоселовки Первой. 10 боестолкновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, за текущие сутки наши воины ликвидировали и ранили здесь 294 военнослужащих врага. Потери захватчиков в технике уточняются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается семь боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка. Боевые действия продолжаются в трех локациях.

Обстановка на юге

На Времовском направлении идут два боестолкновения возле Водяного и Константиновки.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешных атаки неподалеку населенных пунктов Работино и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня следует отметить украинских защитников из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Они продолжают эффективно уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов.

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