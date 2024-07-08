С начала суток произошло 85 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 85. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении - там произошло более трети от всех боев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы на севере

Приграничье Сумской и Черниговской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. Так, под вражеское огневое воздействие попали районы населенных пунктов Катериновка, Поповка, Шпиль, Вольное, Ворожба, Заречье, Рясное и Тимоновичи.

Боевые действия на Харьковщине

Со стороны Белгорода террористы поразили Волчанские Хутора управляемой авиабомбой. В то же время, наши воины отбили в настоящее время пять штурмов противника в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений у Стельмаховки. Еще один бой продолжается неподалеку Берестового. Ситуация контролируемая.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского и Спорного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 552 190 человек (+1200 за сутки), 8171 танк, 14 966 артсистем, 15 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Краматорском направлении захватчики совершили восемь безуспешных штурмов вблизи Часового Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 13. 12 наши воины остановили, еще один бой, возле Нью-Йорка, продолжается. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся город Торецк, еще одной КАБ террористы ударили по Катериновке. Наши позиции в районе Нью-Йорка враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами - выпустил 16 единиц.

На Покровском направлении самое большое количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеновки, Яснобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, 13 боев еще продолжаются. Самый активный враг возле Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, подверглись ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по районам населенных пунктов Гродовка, Водяное Второе и Миролюбовка.

Завершились четыре боя вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении.

На Времевском направлении продолжаются боестолкновения неподалеку Водяного и Константиновки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении почти два десятка управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Большой Новоселки.

Также читайте: В результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения, - МВД. ФОТОрепортаж

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении отбит вражеский штурм возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Три атаки россиян успеха не имели. Авиаударам КАБами подверглись Ольговка и Шевченковка.