Общие боевые потери РФ с начала войны – около 552 190 человек (+1200 за сутки), 8171 танк, 14 966 артсистем, 15 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 550 990 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 552190 (+1200) человек,
- танков - 8171 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 15685 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 14966 (+29) ед,
- РСЗО - 1115 (+0) ед,
- средства ППО - 880 (+1) ед,
- самолетов - 361 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11893 (+31),
- крылатые ракеты - 2353 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20150 (+47) ед,
- специальная техника - 2503 (+8)
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Ну то вже нема!
Слава ЗСУ!
141! одиниця техніки 1 пєпєлац та 1200! чумардосів за день.
Арта 29, броня 56!, логістика 47
Броня трохи засвітилась, спецтехніка закрила чергові пів тисячі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 552 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
пане, я оце вас щоднини читаю і все ніяк не збагну того вашого формулювання. Про кожне місто яке ви згадуєте ви пишете що поголів'я кацапського скота зменшилося там на якусь певну кількість. Навряд чи ви маєте цифри скільки рогатої кацапської худоби було причерноземлено в кожній конкретній локації, тож мені цікаво - звідки ви щоразу берете цю цифру та що вона власне означає ? )
Але будь-яка смерть кацапа - приємна новина.
Колись мені було б соромно за такі думки, але не зараз. Заслужили мерзотники, знову.
загубився десь рочків з десять тому.
https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 На днях один японець (теж слідкують уважно за перебігом війни) виклав в твіторі аналіз супутникових фото полків ППО Сибіру та Дального Сходу . За 2022-2024 роки.
Суть: 60+% пускових С-300/С-400 там вигребли. За повних 2-3 дивізіонів кожного полку (24-36 пускових) в кращому випадку на більшості позицій/базах залишилось по 1 батареї (3 пускових). А деякі бази взагалі покинуті - тобто там, де на початку 2022 року було 24 пускових на бетонних майданчиках - зараз взагалі нічого - повністю покинуті споруди і вже заросло травою.
Отаке воно - "ізобіліє" і "нескінченість ресурсів" в засрашці. Аби хоч якось захищатися від українських Повітряних Сил, вони кардинально послабили захист від Японії (з якою в засрашки територіальні суперечки), від Китаю (з яким в засрашки територіальні суперечки) тощо...
Місяць тому такі бравурні реляції були, що тепер цей тріумф аналоговнєтостроєнія кримське небо захищає, а останні тижні Бавовнятко в Криму як прописане
Ймовірно у того С500 "гранати нє той сістєми"
Сподіваюсь, що більшість з них залишаться каліками!