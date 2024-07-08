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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 552 190 человек (+1200 за сутки), 8171 танк, 14 966 артсистем, 15 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 550 990 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 552190 (+1200) человек,
  • танков - 8171 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 15685 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 14966 (+29) ед,
  • РСЗО - 1115 (+0) ед,
  • средства ППО - 880 (+1) ед,
  • самолетов - 361 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11893 (+31),
  • крылатые ракеты - 2353 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20150 (+47) ед,
  • специальная техника - 2503 (+8)

Читайте: За сутки на юге уничтожено 90 оккупантов и 34 единицы вооружения и военной техники россиян

Втрати ворога за добу

Автор: 

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) ликвидация (3706) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+25
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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08.07.2024 08:12 Ответить
+25
Минув 3788 день москальсько-української війни.
141! одиниця техніки 1 пєпєлац та 1200! чумардосів за день.
Арта 29, броня 56!, логістика 47
Броня трохи засвітилась, спецтехніка закрила чергові пів тисячі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 552 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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08.07.2024 08:44 Ответить
+14
Ого - в них танчики і броня з'явилась?

Ну то вже нема!

Слава ЗСУ!
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08.07.2024 08:33 Ответить
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Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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08.07.2024 08:12 Ответить
Ого - в них танчики і броня з'явилась?

Ну то вже нема!

Слава ЗСУ!
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08.07.2024 08:33 Ответить
І літачки - БУЛИ Вони зараз обережніші стали - після березня 2022-го Бо одного Су-25-го збили над Черніговом Думав - врятувався - парашутом А його "ЛА-пятою" зарубали вже на землі у Олександрівці Чоловік тепер героєм ходить!!!
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08.07.2024 08:57 Ответить
Минув 3788 день москальсько-української війни.
141! одиниця техніки 1 пєпєлац та 1200! чумардосів за день.
Арта 29, броня 56!, логістика 47
Броня трохи засвітилась, спецтехніка закрила чергові пів тисячі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 552 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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08.07.2024 08:44 Ответить
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08.07.2024 08:46 Ответить
"Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил. "

пане, я оце вас щоднини читаю і все ніяк не збагну того вашого формулювання. Про кожне місто яке ви згадуєте ви пишете що поголів'я кацапського скота зменшилося там на якусь певну кількість. Навряд чи ви маєте цифри скільки рогатої кацапської худоби було причерноземлено в кожній конкретній локації, тож мені цікаво - звідки ви щоразу берете цю цифру та що вона власне означає ? )
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08.07.2024 12:19 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 Населення міст московії
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08.07.2024 12:49 Ответить
дякую, тепер зрозумів
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08.07.2024 13:04 Ответить
А ще з приємного - подох брат Подоляка, путінська погань
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08.07.2024 08:54 Ответить
Може "помогли"? Братик "зачистив кінці"?
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08.07.2024 08:59 Ответить
От чого не знаю...
Але будь-яка смерть кацапа - приємна новина.
Колись мені було б соромно за такі думки, але не зараз. Заслужили мерзотники, знову.
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08.07.2024 09:06 Ответить
який тут в сраці сором?
загубився десь рочків з десять тому.
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08.07.2024 09:28 Ответить
мясо со спецтехникой с юбилеями + отдельное мерси за сбитый пепелац
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08.07.2024 09:04 Ответить
+1 ППО!!!

https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 На днях один японець (теж слідкують уважно за перебігом війни) виклав в твіторі аналіз супутникових фото полків ППО Сибіру та Дального Сходу . За 2022-2024 роки.

Суть: 60+% пускових С-300/С-400 там вигребли. За повних 2-3 дивізіонів кожного полку (24-36 пускових) в кращому випадку на більшості позицій/базах залишилось по 1 батареї (3 пускових). А деякі бази взагалі покинуті - тобто там, де на початку 2022 року було 24 пускових на бетонних майданчиках - зараз взагалі нічого - повністю покинуті споруди і вже заросло травою.

Отаке воно - "ізобіліє" і "нескінченість ресурсів" в засрашці. Аби хоч якось захищатися від українських Повітряних Сил, вони кардинально послабили захист від Японії (з якою в засрашки територіальні суперечки), від Китаю (з яким в засрашки територіальні суперечки) тощо...
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08.07.2024 09:25 Ответить
не забывай за границу с финнами и калининградскую область... а есть ещё Азербайджан, Казахстан и картофельные поля в белоруси со стороны Польши и Литвы
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08.07.2024 10:34 Ответить
Та й розпіарений С500 сюди додайте.
Місяць тому такі бравурні реляції були, що тепер цей тріумф аналоговнєтостроєнія кримське небо захищає, а останні тижні Бавовнятко в Криму як прописане
Ймовірно у того С500 "гранати нє той сістєми"
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08.07.2024 11:37 Ответить
Арта вийшла на рекорд - 6 484 ствола з початку року, за весь 23-ій рік було 6 462 і цілком ймовірно що завтра може бути ювілей у 15 тисяч. РСЗВ вже п'яту добу "сидять тихенько".
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08.07.2024 09:46 Ответить
Так незамітно проскочили 551000 . Слава ЗСУ.
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08.07.2024 11:19 Ответить
Нажаль - це не тільки двохсоті, а і трьохсоті.
Сподіваюсь, що більшість з них залишаться каліками!
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08.07.2024 14:46 Ответить
 
 