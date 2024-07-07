За сутки на юге уничтожено 90 оккупантов и 34 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.

Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:

4 пушки;

2 миномёта;

14 единиц автобронетехники;

1 мотоцикл;

7 разведывательных БпЛА;

1 переносная станция наземной разведки;

1 камера видеонаблюдения;

4 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, полевой пункт материально-технических средств и 4 блиндажа.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 550 990 российских захватчиков.