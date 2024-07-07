За сутки на юге уничтожено 90 оккупантов и 34 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.
Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 4 пушки;
- 2 миномёта;
- 14 единиц автобронетехники;
- 1 мотоцикл;
- 7 разведывательных БпЛА;
- 1 переносная станция наземной разведки;
- 1 камера видеонаблюдения;
- 4 лодки.
Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, полевой пункт материально-технических средств и 4 блиндажа.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 550 990 российских захватчиков.
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А єрмак з Зеленським, їх не попередили по телефону, про місце, як вагнерівців…