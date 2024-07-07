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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки на юге уничтожено 90 оккупантов и 34 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.

Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 4 пушки;
  • 2 миномёта;
  • 14 единиц автобронетехники;
  • 1 мотоцикл;
  • 7 разведывательных БпЛА;
  • 1 переносная станция наземной разведки;
  • 1 камера видеонаблюдения;
  • 4 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, полевой пункт материально-технических средств и 4 блиндажа.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 550 990 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19703) ликвидация (3706) уничтожение (7273) Силы обороны юга (350)


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Нашим бійцям респект і щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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07.07.2024 18:20 Ответить
Це мабуть, оті саме рашисти, що на саміт миру приїхали з московії!!??
А єрмак з Зеленським, їх не попередили по телефону, про місце, як вагнерівців…
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07.07.2024 18:21 Ответить
 
 