За добу на півдні знищено 90 окупантів та 34 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 90 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 90 осіб.

Також росіяни втратили 34 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

4 гармати;

2 міномети;

14 одиниць автобронетехніки;

⁠1 мотоцикл;

7 розвідувальних БпЛА;

1 переносна станція наземної розвідки;

⁠1 камера відеоспостереження;

4 човни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі штурми на Оріхівському напрямку та на лівобережжі Дніпра успіху не мали, - Сили оборони Півдня

Крім того, українські захисники знищили польовий пункт боєпостачання, польовий пункт матеріально-технічних засобів та 4 бліндажі.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 550 990 російських загарбників.