УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10734 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
503 2

За добу на півдні знищено 90 окупантів та 34 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 90 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 90 осіб.

Також росіяни втратили 34 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 4 гармати;
  • 2 міномети;
  • 14 одиниць автобронетехніки;
  • ⁠1 мотоцикл;
  • 7 розвідувальних БпЛА;
  • 1 переносна станція наземної розвідки;
  • ⁠1 камера відеоспостереження;
  • 4 човни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі штурми на Оріхівському напрямку та на лівобережжі Дніпра успіху не мали, - Сили оборони Півдня

Крім того, українські захисники знищили польовий пункт боєпостачання, польовий пункт матеріально-технічних засобів та 4 бліндажі.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 550 990 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) знищення (7571) Сили оборони півдня (373)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашим бійцям респект і щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
07.07.2024 18:20 Відповісти
Це мабуть, оті саме рашисти, що на саміт миру приїхали з московії!!??
А єрмак з Зеленським, їх не попередили по телефону, про місце, як вагнерівців…
показати весь коментар
07.07.2024 18:21 Відповісти
 
 