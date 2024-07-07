За добу на півдні знищено 90 окупантів та 34 одиниці озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 90 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 90 осіб.
Також росіяни втратили 34 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 4 гармати;
- 2 міномети;
- 14 одиниць автобронетехніки;
- 1 мотоцикл;
- 7 розвідувальних БпЛА;
- 1 переносна станція наземної розвідки;
- 1 камера відеоспостереження;
- 4 човни.
Крім того, українські захисники знищили польовий пункт боєпостачання, польовий пункт матеріально-технічних засобів та 4 бліндажі.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 550 990 російських загарбників.
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А єрмак з Зеленським, їх не попередили по телефону, про місце, як вагнерівців…