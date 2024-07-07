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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 550 990 осіб (+1150 за добу), 8155 танків, 14 937 артсистем, 15 645 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 550 990 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 550990 (+1150) осіб,

танків - 8155 (+2) од,

бойових броньованих машин - 15645 (+16) од,

артилерійських систем - 14937 (+40) од,

РСЗВ - 1115 (+0) од,

засоби ППО - 879 (+1) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11862 (+53),

крилаті ракети - 2352 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20103 (+50) од,

спеціальна техніка - 2495 (+16)

Також читайте: РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

втрати військ рф в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) ліквідація (4081) знищення (7571)


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Топ коментарі
+20
Минув 3787 день москальсько-української війни.
125!! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 40, броня 18, логістика 50!
550 000!!! чумардосів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 555 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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07.07.2024 08:28 Відповісти
+12
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07.07.2024 08:31 Відповісти
+11
Очередной прекрасный юбилей в исполнении ЗСУ. Но воевать Ху#ло не перестанет до тех пор, пока на параше не сдохнут хотя бы 55 миллионов свинособак.
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07.07.2024 07:52 Відповісти
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07.07.2024 07:52 Відповісти
Очередной прекрасный юбилей в исполнении ЗСУ. Но воевать Ху#ло не перестанет до тех пор, пока на параше не сдохнут хотя бы 55 миллионов свинособак.
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07.07.2024 07:52 Відповісти
Це половина всього того що ходить там на 2 ногах
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07.07.2024 08:06 Відповісти
Ходит, но не долго.
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07.07.2024 09:35 Відповісти
Вони не ходят-вони ходЮт...
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07.07.2024 09:45 Відповісти
*****-то воювати годен до останнього кацапа. От тільки самі кацапи не згодні. Та й економіка починає "рипіти" і пробуксовувати без робочих рук, які восени 2022 року, в кількості "півмільйона" мобілізували, а ще 1-2 мільйона - здриснули за кордон. Саме тому ***** і не оголошує нової офіційної мобілізації - стало вже настільки "тонко", що дупця в ***** жим-жим... Дійшло до того, що там в в штурмовики вже навіть з ампутованими кінцівками заганяють...
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07.07.2024 10:59 Відповісти
Все свинособаки должны быть уничтожены независимо от их желания воевать.
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07.07.2024 11:06 Відповісти
Золоті слова, Друже - ВСЕ ВІРНО!
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07.07.2024 12:28 Відповісти
Минув 3787 день москальсько-української війни.
125!! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 40, броня 18, логістика 50!
550 000!!! чумардосів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 555 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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07.07.2024 08:28 Відповісти
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07.07.2024 08:31 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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07.07.2024 08:55 Відповісти
Танки фсьо
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07.07.2024 09:23 Відповісти
моталигі (мтлб) всьо ще раньше
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07.07.2024 12:35 Відповісти
Ще б 10 орків, і сакральне 550 000 проскочили б!
СЛАВА ЗСУ!!!!!
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07.07.2024 10:32 Відповісти

Гадаю, тих десять орків просто "загубилися", бо все, що від них залишилось, можна зібрати в півлітрову баночку.
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07.07.2024 11:22 Відповісти
Ніхто точно не скаже, скільки орків остаточно ліквідовано. Діапазон 120 000 - 300 000. Найбільш вирогідно на сьогодні десь 150 000 рил.
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07.07.2024 11:39 Відповісти
 
 