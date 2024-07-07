Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 550 990 осіб (+1150 за добу), 8155 танків, 14 937 артсистем, 15 645 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 550 990 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 550990 (+1150) осіб,
танків - 8155 (+2) од,
бойових броньованих машин - 15645 (+16) од,
артилерійських систем - 14937 (+40) од,
РСЗВ - 1115 (+0) од,
засоби ППО - 879 (+1) од,
літаків - 360 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11862 (+53),
крилаті ракети - 2352 (+1),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 20103 (+50) од,
спеціальна техніка - 2495 (+16)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
125!! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 40, броня 18, логістика 50!
550 000!!! чумардосів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 555 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
СЛАВА ЗСУ!!!!!
Гадаю, тих десять орків просто "загубилися", бо все, що від них залишилось, можна зібрати в півлітрову баночку.