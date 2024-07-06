РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"
Втрати військ РФ під час взяття лише одного мікрорайону Часового Яру у Донецькій області становлять близько 5000 окупантів.
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"За нашою інформацією, там близько 5000 ворог поклав за час Часовоярівської операції по взяттю знищеними одного чи півтора квартали міста", – заявив він.
Волошин зазначив, що окупанти зайшли у зруйновані ними руїни мікрорайону у Часовому Яру.
Загалом, росіяни зазнають відчутних втрат на напрямку, зауважив речник.
Топ коментарі
+14 Герхард
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+10 Михайло Иляш
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+8 Герхард
показати весь коментар07.07.2024 00:35 Відповісти Посилання
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ГЛАВНОЕ поражение Украины - Байден ОТКАЗАЛСЯ выполнить Закон Конгресса о Ленд Лизе в МАЕ 2022 года !
Почему Украина НЕ требовала от Байдена ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН USA ?
Если бы оружие пошло ЛЕТОМ 2022, война бы давно закочилась ещё осенью 2022 разгромом *********.
Протрите уже глаза или снимите розовые очки. Давно пора понять что за гавно Байден - обамовская кукла.