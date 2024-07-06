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Новини
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РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти

Втрати військ РФ під час взяття лише одного мікрорайону Часового Яру у Донецькій області становлять близько 5000 окупантів.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За нашою інформацією, там близько 5000 ворог поклав за час Часовоярівської операції по взяттю знищеними одного чи півтора квартали міста", – заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця". КАРТА

Волошин зазначив, що окупанти зайшли у зруйновані ними руїни мікрорайону у Часовому Яру.

Загалом, росіяни зазнають відчутних втрат на напрямку, зауважив речник.

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) ОСУВ Хортиця (432) Часів Яр (372) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+14
Таке враження, що втрати РФ цікавлять тільки нас.

20 тисяч на Авдіївку - Авдіївку втрачено.
60 тисяч на Бахмут - Бахмут втрачено.

То нам радіти чи час вже зрозуміти, що вони можуть собі це дозволити заради досягнення цілей.
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06.07.2024 23:37 Відповісти
+10
ЩЕ РАЗ - ЇМ ПЛЮВАТИ. Навіть якщо вони втратять 20 млн а ми 8 - нам кінець а вони просто під водочку підуть носити дідів на палках
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06.07.2024 23:50 Відповісти
+8
Як мінімум, перестати так наддрочувати у ЗМІ на їх втрати.

Дивитися треба на їх просування чи поразки, а не на те скільки м'яса вони на це поклали.
Нам тупо замилюють очі їх втратами.
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07.07.2024 00:35 Відповісти
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Продолжайте молиться на маразматика Байдена и будет потеряно ВСЁ.
ГЛАВНОЕ поражение Украины - Байден ОТКАЗАЛСЯ выполнить Закон Конгресса о Ленд Лизе в МАЕ 2022 года !
Почему Украина НЕ требовала от Байдена ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН USA ?
Если бы оружие пошло ЛЕТОМ 2022, война бы давно закочилась ещё осенью 2022 разгромом *********.
Протрите уже глаза или снимите розовые очки. Давно пора понять что за гавно Байден - обамовская кукла.
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07.07.2024 11:12 Відповісти
Однозначно перемога. Доповідайте Ослу - воно буде дуже задоволене і в новому відосику видасть.
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07.07.2024 11:49 Відповісти
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