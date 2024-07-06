РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Втрати військ РФ під час взяття лише одного мікрорайону Часового Яру у Донецькій області становлять близько 5000 окупантів.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За нашою інформацією, там близько 5000 ворог поклав за час Часовоярівської операції по взяттю знищеними одного чи півтора квартали міста", – заявив він.

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Волошин зазначив, що окупанти зайшли у зруйновані ними руїни мікрорайону у Часовому Яру.

Загалом, росіяни зазнають відчутних втрат на напрямку, зауважив речник.